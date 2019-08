Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalkorú sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek.","shortLead":"A fiatalkorú sérülései maradandó fogyatékosságot eredményeztek.","id":"20190804_Huszeves_ferfi_sofor_kerekparos_Tiszakecske","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4f4838-47c0-4d50-a7d5-cc595515c99f","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Huszeves_ferfi_sofor_kerekparos_Tiszakecske","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:46","title":"Húszéves sofőr ütött el egy tizenhat éves kerékpárost, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050","c_author":"Tálas Andrea","category":"gazdasag","description":"A múlt héten kormányra került Boris Johnsonnak semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. Még tárgyalna Brüsszellel, de olyan feltételekkel, amelyeket az EU borítékolhatóan elutasít, ahogy eddig is.","shortLead":"A múlt héten kormányra került Boris Johnsonnak semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai...","id":"201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1da945a-df8b-49b9-8908-2b18a1699280","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","timestamp":"2019. augusztus. 04. 17:30","title":"A Brexittel szét is eshet az Egyesült Királyság, de a konzervatívok többsége ezt se bánná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d036e16-b189-47b7-a1dd-aee1c2f57941","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nordschleifén a maga kategóriájában rekorder cseh SUV-ban találtak még néhány tucatnyi extra lóerőt. ","shortLead":"A Nordschleifén a maga kategóriájában rekorder cseh SUV-ban találtak még néhány tucatnyi extra lóerőt. ","id":"20190803_tovabb_feszitett_hur_270_loeros_lett_a_legsportosabb_skoda_kodiaq","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d036e16-b189-47b7-a1dd-aee1c2f57941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba3c88-0f6d-4bdc-b326-c388573fbc2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190803_tovabb_feszitett_hur_270_loeros_lett_a_legsportosabb_skoda_kodiaq","timestamp":"2019. augusztus. 03. 06:41","title":"Tovább feszített húr: 270 lóerős lett a legsportosabb Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d346465a-48d2-48df-9099-ef3948fed169","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK szerint ők nem adtak rossz szendvicset senkinek, de a vidékről felvezényelt rendőröket nem ők látják el. ","shortLead":"A BRFK szerint ők nem adtak rossz szendvicset senkinek, de a vidékről felvezényelt rendőröket nem ők látják el. ","id":"20190804_Ehetetlen_szendvicsekre_panaszkodnak_a_Maccabi_Jatekokat_biztosito_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d346465a-48d2-48df-9099-ef3948fed169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e76925-6dfb-4b37-89b8-f472e2cebb4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ehetetlen_szendvicsekre_panaszkodnak_a_Maccabi_Jatekokat_biztosito_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 04. 20:55","title":"Ehetetlen szendvicsekre panaszkodnak a Maccabi Játékokat biztosító rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24fa670-e516-43d2-ae5b-32ca7490a492","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Legfőbb brandjéhez közelíti két másik népszerű szolgáltatását Mark Zuckerberg birodalma.","shortLead":"Legfőbb brandjéhez közelíti két másik népszerű szolgáltatását Mark Zuckerberg birodalma.","id":"20190803_instagram_from_facebook_whatsapp_nevvaltoztatas_rebranding","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24fa670-e516-43d2-ae5b-32ca7490a492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a638e994-4821-4664-8b2f-a2fb5965b674","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_instagram_from_facebook_whatsapp_nevvaltoztatas_rebranding","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:03","title":"Megváltozik az Instagram és a WhatsApp neve, facebookosítják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig már augusztus van.","shortLead":"Pedig már augusztus van.","id":"20190805_Karacsonykor_keszult_toltott_kaposztat_szolgaltak_fel_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3d602ae-4188-4b13-bc26-889a427c4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a5c2c1-83bf-4e5d-8b3e-9577059942a0","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Karacsonykor_keszult_toltott_kaposztat_szolgaltak_fel_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:19","title":"Karácsonykor készült töltött káposztát szolgáltak fel Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átlagosan 14,6 millió forintból hoztak létre egy új munkahelyet a kormány által is támogatott programokban.","shortLead":"Átlagosan 14,6 millió forintból hoztak létre egy új munkahelyet a kormány által is támogatott programokban.","id":"20190803_A_Mol_es_Meszaros_Lorinc_cegei_kaptak_a_legtobb_penzt_a_kormanytol_munkahelyteremtesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56be2d1-f3b7-4adf-afc9-a9c267c99fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_A_Mol_es_Meszaros_Lorinc_cegei_kaptak_a_legtobb_penzt_a_kormanytol_munkahelyteremtesre","timestamp":"2019. augusztus. 03. 10:16","title":"A magyarok közül a Mol és Mészáros Lőrinc cégei kapták a legtöbb pénzt a kormánytól munkahelyteremtésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudtuk meg a válaszból, hogy pártszinten is bojkottálják-e a Coca-Colát, vagy sem. ","shortLead":"Nem tudtuk meg a válaszból, hogy pártszinten is bojkottálják-e a Coca-Colát, vagy sem. ","id":"20190804_Dodonai_valaszt_adott_a_Fidesz_Boldog_Istvan_kolabojkottjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ed70d0-57c7-4a4f-acf1-1c64738c8d35","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Dodonai_valaszt_adott_a_Fidesz_Boldog_Istvan_kolabojkottjara","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:14","title":"Dodonai választ adott a Fidesz Boldog István kólabojkottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]