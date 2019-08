Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy autó ütközött össze. ","shortLead":"Négy autó ütközött össze. ","id":"20190804_Baleset_tortent_felpalyas_utzar_Sosto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ba2770-f0df-4481-8fef-3b176db6cadb","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Baleset_tortent_felpalyas_utzar_Sosto","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:03","title":"Baleset történt, félpályás útzár van Sóstónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Befejezte a munkát az őserdőt is figyelő brazil intézet igazgatója, miután összeveszett az elnökkel.","shortLead":"Befejezte a munkát az őserdőt is figyelő brazil intézet igazgatója, miután összeveszett az elnökkel.","id":"20190803_Tavozik_az_eroirtasokra_figyelmezteto_brazil_szakember_akit_az_elnok_idegen_erdekek_kepviseletevel_vadolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a6d92e-1074-4ed5-97b3-1fbe593b4149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Tavozik_az_eroirtasokra_figyelmezteto_brazil_szakember_akit_az_elnok_idegen_erdekek_kepviseletevel_vadolt","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:53","title":"Távozik az erdőirtásokra figyelmeztető brazil szakember, akit az elnök idegen érdekek képviseletével vádolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meglepő eredményekkel indul a bajnokság. ","shortLead":"Meglepő eredményekkel indul a bajnokság. ","id":"20190803_Gyozott_a_Puskas_a_Kisvarda_es_a_Mezokovesd_is_az_NB_I_elso_fordulojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9deeb16a-fda1-4a92-b96c-963ad05d513e","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Gyozott_a_Puskas_a_Kisvarda_es_a_Mezokovesd_is_az_NB_I_elso_fordulojaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 21:36","title":"Győzött a Puskás, a Kisvárda és a Mezőkövesd is az NB I első fordulójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen szombaton, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja leszedett rúdjáról egy kínai zászlót és a Viktória-kikötőnél vízbe dobta azt.","shortLead":" Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen szombaton, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja...","id":"20190803_Tovabb_folytatodnak_a_tuntetesek_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8342d31b-5907-40a7-bd00-2bb5c02d30df","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Tovabb_folytatodnak_a_tuntetesek_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:49","title":"Tovább folytatódnak a tüntetések Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ff787e-b0d8-4f5e-943b-6e4fa62ade25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jó ideig nem tűnt kérdésesnek, hogy a pole pozícióból induló Max Verstappen megnyeri a 34. Magyar Nagydíjat, aztán a Mercedes húzott egy nagyon okosat, és Lewis Hamilton néhány körön belül gyakorlatilag állva hagyta a Red Bull holland pilótáját. \r

