Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"A drónok egyre intelligensebbek és egyre hatékonyabbak. Ha terroristák kezébe kerülnek, akkor nagy problémákat okozhatnak az uniós országokban\" – így összegezte a problémát Julian King az Európai Unió biztonsági kérdésekkel foglalkozó biztosa. ","shortLead":"\"A drónok egyre intelligensebbek és egyre hatékonyabbak. Ha terroristák kezébe kerülnek, akkor nagy problémákat...","id":"20190806_Attol_felnek_hogy_egy_nagy_europai_focirangadot_fognak_dronokkal_megtamadni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf37290-1c0a-4dde-a43a-6efb583ecddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Attol_felnek_hogy_egy_nagy_europai_focirangadot_fognak_dronokkal_megtamadni","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:26","title":"Attól félnek, hogy egy nagy európai focirangadót fognak drónokkal megtámadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a4a153-3450-44a8-8d58-11d31f664247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre több cég lát lehetőséget abban, hogy lényegében kompakt elektromos hajtást kínálva, egynapi munkával elektromossá alakítanak bármilyen autót.","shortLead":"Egyre több cég lát lehetőséget abban, hogy lényegében kompakt elektromos hajtást kínálva, egynapi munkával elektromossá...","id":"20190806_Jonnek_a_15_millio_forintert_elektromossa_alakitott_oreg_dizelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1a4a153-3450-44a8-8d58-11d31f664247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077bebbf-7ac2-4813-95c7-3205ea149a24","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Jonnek_a_15_millio_forintert_elektromossa_alakitott_oreg_dizelek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:27","title":"Jönnek a 1,5 millió forintért elektromossá alakított öreg dízelek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakosság 1510,5 milliárd forintot jegyzett a Magyar Állampapír Pluszból június eleje óta a hétfő délutáni zárásig.","shortLead":"A lakosság 1510,5 milliárd forintot jegyzett a Magyar Állampapír Pluszból június eleje óta a hétfő délutáni zárásig.","id":"20190806_magyar_allampapir_plusz_szuperkotveny_vasarlas_kereslet_jegyzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e599c52-21b1-4c33-b90f-a87afeda0f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_magyar_allampapir_plusz_szuperkotveny_vasarlas_kereslet_jegyzes","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:48","title":"Elkapkodják a szuperkötvényt: már 1500 milliárdnyinál is többet vettek belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem szerint takarékossági intézkedésről van szó, de furcsa az egybeesés. ","shortLead":"Az egyetem szerint takarékossági intézkedésről van szó, de furcsa az egybeesés. ","id":"20190804_Kirugtak_egy_torteneszt_az_EMIH_egyetemerol_miutan_nem_vett_reszt_a_Sorsok_Haza_projektben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2e2a3e-a1e3-4cc9-ac26-a708f30c149c","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Kirugtak_egy_torteneszt_az_EMIH_egyetemerol_miutan_nem_vett_reszt_a_Sorsok_Haza_projektben","timestamp":"2019. augusztus. 04. 21:57","title":"Kirúgtak egy történészt az EMIH egyeteméről, miután nem vett részt a Sorsok Háza projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a277920-194c-44d6-a229-0eb129d4861d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy a Volkswagen vagy a Toyota a legnagyobb példányszámban eladott autómárka a világon, de a rapperek nem róluk álmodoznak. A nagy felnis Merc „bling-bling” sokkal gyakoribb.","shortLead":"Lehet, hogy a Volkswagen vagy a Toyota a legnagyobb példányszámban eladott autómárka a világon, de a rapperek nem róluk...","id":"20190805_A_rapperek_dalszovegeiben_is_szepen_jon_fol_a_Tesla_de_azert_meg_inkabb_a_Merci_a_favorit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a277920-194c-44d6-a229-0eb129d4861d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e5cc66-b944-497c-b4c5-6b93564ea5f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_A_rapperek_dalszovegeiben_is_szepen_jon_fol_a_Tesla_de_azert_meg_inkabb_a_Merci_a_favorit","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:24","title":"A rapperek dalszövegeiben is jön föl a Tesla, de azért még inkább a Merci megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint az emberek is tudják, hogy az ellenzékre nem számíthatnak a családok.","shortLead":"Az államtitkár szerint az emberek is tudják, hogy az ellenzékre nem számíthatnak a családok.","id":"20190805_Novak_Katalin_Lehangolo_az_ellenzek_kulturalatlansaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685c258a-f60e-41fb-ac1c-abe7ad5331a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Novak_Katalin_Lehangolo_az_ellenzek_kulturalatlansaga","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:49","title":"Novák Katalin: Lehangoló az ellenzék kulturálatlansága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megosztja az internetet egy matematikai feladat. Ön melyik táborba tartozik?\r

","shortLead":"Megosztja az internetet egy matematikai feladat. Ön melyik táborba tartozik?\r

","id":"20190804_On_szerint_egy_vagy_tizenhat_Szavazzon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313cd7fa-8f90-4971-b782-834e5e4b4d2e","keywords":null,"link":"/elet/20190804_On_szerint_egy_vagy_tizenhat_Szavazzon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 18:22","title":"Ön szerint 1 vagy 16? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a951a987-5e2a-4895-91e0-2a50444b6135","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"7 ezer ember még nem térhet vissza lakhelyére, miután a környéken felrobbant egy több ezer tüzérségi lövedéket tároló raktár. Az esetről videó is készült.","shortLead":"7 ezer ember még nem térhet vissza lakhelyére, miután a környéken felrobbant egy több ezer tüzérségi lövedéket tároló...","id":"20190806_Eloltottak_a_sziberiai_gigarobbanas_okozta_tuzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a951a987-5e2a-4895-91e0-2a50444b6135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acfc8b1-8b89-4197-9f82-b68c8dbb52f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Eloltottak_a_sziberiai_gigarobbanas_okozta_tuzet","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:41","title":"Videó: Félelmetes látvány a szibériai fegyverraktár felrobbanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]