Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint az emberek is tudják, hogy az ellenzékre nem számíthatnak a családok.","shortLead":"Az államtitkár szerint az emberek is tudják, hogy az ellenzékre nem számíthatnak a családok.","id":"20190805_Novak_Katalin_Lehangolo_az_ellenzek_kulturalatlansaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685c258a-f60e-41fb-ac1c-abe7ad5331a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Novak_Katalin_Lehangolo_az_ellenzek_kulturalatlansaga","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:49","title":"Novák Katalin: Lehangoló az ellenzék kulturálatlansága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-t és a Google-t is bírálták, amiért a virtuális asszisztenseik még a legintimebb beszélgetéseinket is rögzítik, anélkül, hogy tudnánk róla. A vállalatok nemrég ígéretet tettek rá, hogy változtatnak gyakorlatukon, addig pedig felfüggesztik az adatgyűjtést.","shortLead":"Az Apple-t és a Google-t is bírálták, amiért a virtuális asszisztenseik még a legintimebb beszélgetéseinket is...","id":"20190806_google_apple_virtualis_asszisztens_hallgatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c795bf10-7b26-4c1c-9dc6-280efeb6acc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_google_apple_virtualis_asszisztens_hallgatozas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:03","title":"Változtat a Google és az Apple a hallgatózásból kitört botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f325d283-9d93-40cf-a716-879ccad2e6ab","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"A csok (családok otthonteremtési kedvezménye) óriási segítség lehet a gyermekes vagy gyermeket vállaló szülőknek. Hiába azonban a betűszó ismertsége, mégis sok a félreértés a vissza nem térítendő támogatással és a csok hitellel kapcsolatban. A Bankmonitor ezek közül tisztázza a leggyakoribb tévhiteket.","shortLead":"A csok (családok otthonteremtési kedvezménye) óriási segítség lehet a gyermekes vagy gyermeket vállaló szülőknek. Hiába...","id":"20190806_A_7_leggyakoribb_felreertes_a_csokkal_es_a_csok_hitellel_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f325d283-9d93-40cf-a716-879ccad2e6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e0d1cf-35fb-413c-bf19-623812bf6c72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_A_7_leggyakoribb_felreertes_a_csokkal_es_a_csok_hitellel_kapcsolatban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:45","title":"A 7 leggyakoribb félreértés a csok-kal és a csok hitellel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4041e21d-2b88-4bd4-9d77-901cd219c5c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek ezúttal a Strager Thingshez \"nyúlt hozzá\", hogy megmutasson néhányat a sorozat jelenetei közül. A végeredmény rendkívül látványos lett.","shortLead":"Lampert Benedek ezúttal a Strager Thingshez \"nyúlt hozzá\", hogy megmutasson néhányat a sorozat jelenetei közül...","id":"20190806_stranger_things_lego_foto_lampert_benedek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4041e21d-2b88-4bd4-9d77-901cd219c5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfd6420-48db-49a3-8e41-fa35e26678f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_stranger_things_lego_foto_lampert_benedek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:33","title":"Lenyűgöző legós fotókat készített egy magyar fotós a Stranger Thingsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogellenesen szerezték meg ügyfeleik adatait a kamupártok számára.","shortLead":"Jogellenesen szerezték meg ügyfeleik adatait a kamupártok számára.","id":"20190805_Vadat_emeltek_Zuschlag_Janos_es_tarsai_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5eab06-8c2e-4a55-a0e1-e7e518f9076d","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Vadat_emeltek_Zuschlag_Janos_es_tarsai_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:31","title":"Vádat emeltek Zuschlag János és társai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","shortLead":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","id":"20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14835742-6236-4dad-8a14-d827a0f08de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:09","title":"Együtt próbálja Ausztrália, az USA és Japán lenyomni Kínát egy stratégiai jelentőségű ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050","c_author":"Tálas Andrea","category":"gazdasag","description":"A múlt héten kormányra került Boris Johnsonnak semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. Még tárgyalna Brüsszellel, de olyan feltételekkel, amelyeket az EU borítékolhatóan elutasít, ahogy eddig is.","shortLead":"A múlt héten kormányra került Boris Johnsonnak semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai...","id":"201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1da945a-df8b-49b9-8908-2b18a1699280","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","timestamp":"2019. augusztus. 04. 17:30","title":"A Brexittel szét is eshet az Egyesült Királyság, de a konzervatívok többsége ezt se bánná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]