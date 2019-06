Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0cb7685-7ac1-4b36-8c47-75bc9b93d62f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen heti két óra kell a jobb életminőséghez. ","shortLead":"Összesen heti két óra kell a jobb életminőséghez. ","id":"20190614_Jo_hir_egy_parkban_uldogelessel_is_segithet_az_egeszsegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cb7685-7ac1-4b36-8c47-75bc9b93d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71784f84-bc72-4ab3-8197-1b6aca8c0987","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Jo_hir_egy_parkban_uldogelessel_is_segithet_az_egeszsegen","timestamp":"2019. június. 14. 21:07","title":"Jó hír: egy parkban üldögéléssel is segíthet az egészségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e42e92-5379-4c30-b0b8-0ee76e5fc2cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gép német pilótája meghalt.\r

","shortLead":"A gép német pilótája meghalt.\r

","id":"20190615_plock_legibemutato_pilota_lezuhant_repulo_visztula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e42e92-5379-4c30-b0b8-0ee76e5fc2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1080c5b-a669-4468-9e89-98a4c1b503db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190615_plock_legibemutato_pilota_lezuhant_repulo_visztula","timestamp":"2019. június. 15. 18:54","title":"A Visztulába zuhant egy repülő egy lengyel légiparádén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcc0a61-81ef-4ffa-8663-b02550a5d10c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A boltokban megugrott a vizek, üdítők, jégkrémek forgalma, de a grillsajtokat és kerti medencéket is viszik, mint a cukrot. ","shortLead":"A boltokban megugrott a vizek, üdítők, jégkrémek forgalma, de a grillsajtokat és kerti medencéket is viszik, mint...","id":"20190615_Kiderult_milyen_a_termekekre_repulnek_ra_a_magyarok_a_kanikulaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bcc0a61-81ef-4ffa-8663-b02550a5d10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7385f6d-b8b3-492c-b272-55001c6b19fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_Kiderult_milyen_a_termekekre_repulnek_ra_a_magyarok_a_kanikulaban","timestamp":"2019. június. 15. 09:08","title":"Kiderült, milyen termékekre repülnek rá a magyarok a kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93589405-46d9-4faa-9e91-425f62229b57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emberi években mérve ez körülbelül 90 lenne. ","shortLead":"Emberi években mérve ez körülbelül 90 lenne. ","id":"20190614_50_eves_es_alig_oszul_a_vilag_legidosebb_lajhara__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93589405-46d9-4faa-9e91-425f62229b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f967313-0477-4737-af39-ab405abc87b2","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_50_eves_es_alig_oszul_a_vilag_legidosebb_lajhara__video","timestamp":"2019. június. 14. 18:52","title":"50 éves és alig őszül a világ legidősebb lajhárja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mégis volt engedélye a tótkomlósi autóversenynek, csak nem az MNASZ-től. A Magyar Gyorsulási Szövetség azt közölte, ők adták ki a szükséges hozzájárulást.\r

","shortLead":"Mégis volt engedélye a tótkomlósi autóversenynek, csak nem az MNASZ-től. A Magyar Gyorsulási Szövetség azt közölte, ők...","id":"20190615_totkomlos_rali_autoverseny_baleset_serultek_engedely_mnasz_magyar_gyorsulasi_szovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee7f7de-77f4-4e48-9e56-f5b46f60a270","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_totkomlos_rali_autoverseny_baleset_serultek_engedely_mnasz_magyar_gyorsulasi_szovetseg","timestamp":"2019. június. 15. 22:29","title":"Egymásnak estek az autós szövetségek a tótkomlósi verseny után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53ccd52-3848-4af4-a87e-a4cda5234811","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Talán még sosem volt ennyi szúnyoggyérítési akció a tónál június közepéig, mint az idén. ","shortLead":"Talán még sosem volt ennyi szúnyoggyérítési akció a tónál június közepéig, mint az idén. ","id":"20190615_Szunyoginvazio_rendkivuli_irtast_rendeltek_el_a_Balatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f53ccd52-3848-4af4-a87e-a4cda5234811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ea4e86-e6fc-4cd3-a649-636b78388e75","keywords":null,"link":"/elet/20190615_Szunyoginvazio_rendkivuli_irtast_rendeltek_el_a_Balatonnal","timestamp":"2019. június. 15. 14:53","title":"Szúnyoginvázió: rendkívüli irtást rendeltek el a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abe46b4-aca6-477e-b4f0-a6ee19448bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német és a japán terepjáró már alaphelyzetben is komoly hasonlóságot mutat egymással. Hát még így.","shortLead":"A német és a japán terepjáró már alaphelyzetben is komoly hasonlóságot mutat egymással. Hát még így.","id":"20190614_bekovetkezett_tenyleg_teljesen_gosztalyosra_faragtak_a_suzuki_jimnyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9abe46b4-aca6-477e-b4f0-a6ee19448bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20f25d8-4959-44bd-aed0-c9dd340d965f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_bekovetkezett_tenyleg_teljesen_gosztalyosra_faragtak_a_suzuki_jimnyt","timestamp":"2019. június. 14. 13:21","title":"Bekövetkezett: tényleg teljesen G-osztályosra faragták a kis Suzuki Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f332ee6-ff12-4866-bde1-0857faf773cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De ma már nehezebb a dolguk az álhírterjesztő ügynököknek.","shortLead":"De ma már nehezebb a dolguk az álhírterjesztő ügynököknek.","id":"20190614_Europai_Bizottsag_oroszok_kutyultak_bele_az_EPvalasztasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f332ee6-ff12-4866-bde1-0857faf773cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb41c46-dcd3-488c-8f3e-0f7a8a1a59f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Europai_Bizottsag_oroszok_kutyultak_bele_az_EPvalasztasba","timestamp":"2019. június. 14. 14:27","title":"Európai Bizottság: oroszok kutyultak bele az EP-választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]