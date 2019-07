Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután az emberekre és a háztáji állatokra nézve is veszélyesnek nyilvánítottak egy barna medvét Olaszországban, nagy erőkkel keresik az egyszer már befogott, de azóta megszökött állatot. Ki akarják lőni, ez ellen azonban a környezetvédelmi miniszter és állatvédők is tiltakoznak.","shortLead":"Miután az emberekre és a háztáji állatokra nézve is veszélyesnek nyilvánítottak egy barna medvét Olaszországban, nagy...","id":"20190717_A_villanypasztortol_sem_riad_vissza_az_a_barnamedve_melyet_nagy_erokkel_keresnek_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e5dfd-7bf5-4c75-a2ca-92973cdca735","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_villanypasztortol_sem_riad_vissza_az_a_barnamedve_melyet_nagy_erokkel_keresnek_Olaszorszagban","timestamp":"2019. július. 17. 15:23","title":"A villanypásztortól sem riadt vissza az a barna medve, amit nagy erőkkel keresnek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legsúlyosabb állapotban a magyar származású édesapa volt, az orvosok mesterséges altatásban tartották.","shortLead":"A legsúlyosabb állapotban a magyar származású édesapa volt, az orvosok mesterséges altatásban tartották.","id":"20190717_Mar_nincsenek_eletveszelyben_a_horvat_BMWs_aldozatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b86f63f-9261-4161-9d40-39583ac82457","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Mar_nincsenek_eletveszelyben_a_horvat_BMWs_aldozatai","timestamp":"2019. július. 17. 17:44","title":"Már nincsenek életveszélyben a horvát BMW-s áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 27 éves krétai görög férfit vádolnak a szigeten két hete eltűnt és egy hete holtan talált 60 éves amerikai biológus megölésével – közölte a krétai rendőrség. Őrizetbe vettek egy másik férfit is, aki a cinkosa lehet.","shortLead":"Egy 27 éves krétai görög férfit vádolnak a szigeten két hete eltűnt és egy hete holtan talált 60 éves amerikai biológus...","id":"20190716_suzanne_eaton_biologus_gorog_ferfi_emberoles_kreta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da70d2d-f657-48ea-ba80-dec99de0bd32","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_suzanne_eaton_biologus_gorog_ferfi_emberoles_kreta","timestamp":"2019. július. 16. 20:41","title":"Beismerő vallomást tett az amerikai biológus feltételezett gyilkosa Krétán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc70911b-3711-44bb-b36f-7f197e7f525a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya szeretetében nem nagyon kételkedünk, de a macska természetéről már megoszlanak a vélemények. De mi a helyzet a madarakkal, vagy akár a terráriumok lakóival? Ők csak az ennivalót várják tőlünk?","shortLead":"A kutya szeretetében nem nagyon kételkedünk, de a macska természetéről már megoszlanak a vélemények. De mi a helyzet...","id":"20190718_Vajon_a_hazi_kedvenceink_szeretnek_minket_vagy_csak_a_kajara_hajtanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc70911b-3711-44bb-b36f-7f197e7f525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e8cacd-c5be-43e1-bccc-08d5f80afea5","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Vajon_a_hazi_kedvenceink_szeretnek_minket_vagy_csak_a_kajara_hajtanak","timestamp":"2019. július. 18. 07:49","title":"Vajon a házi kedvenceink szeretnek minket, vagy csak a kajára hajtanak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99840d94-73fb-4d3f-9201-43d5b52f9ccd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég egyértelmű volt a felvétel.","shortLead":"Elég egyértelmű volt a felvétel.","id":"20190717_Belso_kamera_buktatta_le_az_orosz_villamosvezeto_not_aki_miatt_kisiklott_egy_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99840d94-73fb-4d3f-9201-43d5b52f9ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764744f7-b205-47cc-a373-e6ea96550d76","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Belso_kamera_buktatta_le_az_orosz_villamosvezeto_not_aki_miatt_kisiklott_egy_villamos","timestamp":"2019. július. 17. 12:11","title":"A fedélzeti kamera szépen megmutatta, mit csinált vezetés helyett az orosz villamosvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlen fegyveresek agyonlőttek szerdán három török diplomatát Erbílben, az észak-iraki Kurdisztán székhelyén.","shortLead":"Ismeretlen fegyveresek agyonlőttek szerdán három török diplomatát Erbílben, az észak-iraki Kurdisztán székhelyén.","id":"20190717_Ebed_kozben_lottek_agyon_harom_torok_diplomatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67df3c36-6f46-4dc2-9d45-b62266f40fb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Ebed_kozben_lottek_agyon_harom_torok_diplomatat","timestamp":"2019. július. 17. 14:43","title":"Ebéd közben lőttek agyon három török diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca001ed-1f45-44d6-9bd9-147f4cd21d60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyértelműen megkezdődött a villamos hiperautók korszaka is a világban. A legújabb Lotus, az Evija például 2000 lóerős, így a legerősebb autó, amely valaha is sorozatgyártásba került.","shortLead":"Egyértelműen megkezdődött a villamos hiperautók korszaka is a világban. A legújabb Lotus, az Evija például 2000 lóerős...","id":"20190717_Lotus_Evija_2000_loeros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ca001ed-1f45-44d6-9bd9-147f4cd21d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c94c14-213c-4b21-bd7a-8ef12eed368c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Lotus_Evija_2000_loeros","timestamp":"2019. július. 17. 16:42","title":"2000 lóerős utcai elektromos rakéta az Lotus Evija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás megindítását javasló beadványt.","shortLead":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás...","id":"20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a35dc6-7b6d-4e7b-88cf-e374ba5e2498","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","timestamp":"2019. július. 18. 05:18","title":"Az amerikai képviselőház hatalmon tartotta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]