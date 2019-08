Egyre melegebb lesz, miközben északon nagyobb eséllyel esőre lehet számítani, a záporok, zivatarok térségében pedig jégeső, viharos szél is kialakulhat. Estétől a Dunántúlon is megnő a csapadék esélye. A csapadékos övezetekben 20-30 mm eső is lehullhat, akár 90 km/h-s széllökések is előfordulhatnak, írj az Országos Meteorológiai Szolgálat. Nappal a csúcshőmérséklet 29-35 fok lehet, este pedig 22-27 fokig hűl vissza a levegő.