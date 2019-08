Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem lett semmi baja annak a győri kisgyereknek, akinek anyukája vett pogácsát egy helyi pékségben. A pogácsákban ugyanis gombostűt találtak. A gyerek anyja ráharapott a tűre, a fogából letört egy kis darab.

Az RTL Klub hírdójának anyag arról is beszámol, hogy több más, ugyanazon lánchoz tartozó pékségben árul pékáruban is találtak tűt, szeget. A céget is elérte a csatorna műsora, azt mondják, nem ők gyártják az ominózus péksüteményt, hanem egy beszállító.