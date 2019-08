Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Somogybabodon a legnagyobb az egy főre jutó ittas vezetések száma, Budapesten a II. kerület vezet a 24.hu összesítése szerint.","shortLead":"Somogybabodon a legnagyobb az egy főre jutó ittas vezetések száma, Budapesten a II. kerület vezet a 24.hu összesítése...","id":"20190813_Kiderult_hol_buknak_le_legtobbszor_az_ittas_soforok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcb802a-0966-45f4-a2ba-5f7b674a02bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Kiderult_hol_buknak_le_legtobbszor_az_ittas_soforok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:43","title":"Kiderült, hol buknak le legtöbbször az ittas sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f2a1320-fc10-4a1c-90b6-fc5bb69e8ae3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mária Valéria Bike nevű rendszert 220 millió forintért építheti ki a T-Systems Magyarország Zrt. ","shortLead":"A Mária Valéria Bike nevű rendszert 220 millió forintért építheti ki a T-Systems Magyarország Zrt. ","id":"20190813_A_TSystems_epitheti_ki_az_EsztergomParkany_kozotti_Bubit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f2a1320-fc10-4a1c-90b6-fc5bb69e8ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a3c512-4155-444e-a59e-95259630936a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_TSystems_epitheti_ki_az_EsztergomParkany_kozotti_Bubit","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:07","title":"A T-Systems építheti ki az Esztergom–Párkány közötti Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753","c_author":"Gergely Márton","category":"tudomany","description":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem az alkatrészek hoztak forradalmat, hanem a szemléletváltás: a profik szenvedjenek, de a hobbibringások tekerjenek kényelemben. Úgy gyorsabbak is lesznek.","shortLead":"Mint az érintőkijelzős mobil a nyomógomboshoz képest, akkorát fejlődtek a kerékpárok is két évtized alatt. Nem...","id":"201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1df038d1-3b3e-48c3-b4e9-7fe0d3efd753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26f82ee-c188-4cf4-b5ec-c905c7ffe232","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__profibb_kerekezes__nem_kell_szenvedni__bicikli_mindenkinek__ledobjak_lancaikat","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:00","title":"Azt hiszi, a biciklik 20 éve nem változnak? Mutatjuk, mit tudhat ma egy menő bringa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af9b855-a480-453b-b193-ef666bca82ba","c_author":"Lovasi András","category":"kultura","description":"A legutóbbi HVG-ben munkatársunk visszatért a Kiscsillag zenekar tusványosi fellépésére, fölidézve Tamás Gáspár Miklós ezzel kapcsolatos kritikáját is, kifogásolva – többek közt – Lovasi szélsőliberálisozós szóhasználatát. Ezúttal a zenész reagálását közöljük. ","shortLead":"A legutóbbi HVG-ben munkatársunk visszatért a Kiscsillag zenekar tusványosi fellépésére, fölidézve Tamás Gáspár Miklós...","id":"20190812_Lovasi_Andras_Valasz_Hont_Andrasnak_es_TGMnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4af9b855-a480-453b-b193-ef666bca82ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d43a002-ebb6-4edf-98fe-a49543280285","keywords":null,"link":"/kultura/20190812_Lovasi_Andras_Valasz_Hont_Andrasnak_es_TGMnek","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:33","title":"Lovasi András: Válasz Hont Andrásnak (és TGM-nek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b395640-04b9-455e-8ef6-4202a7486674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméleti koncepciót arra, hogyan lehetne hatékonyan felhasználni a napelemek által felvett hőenergiát. Ha sikerül ezt a gyakorlatba is átültetni, az órási lépés lenne a zöldenergia számára.","shortLead":"Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméleti koncepciót arra, hogyan lehetne hatékonyan felhasználni...","id":"20190812_hatekony_napelem_hatekonysaga_rice_egyetem_zoldenergia_elektromos_aram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b395640-04b9-455e-8ef6-4202a7486674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dc22a3-f703-4663-8dc9-75a2b3a2e0d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_hatekony_napelem_hatekonysaga_rice_egyetem_zoldenergia_elektromos_aram","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:03","title":"Nagy ugrás készül: 20%-ról 80%-ra nőhet a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabályok a feljelentő szerint rá is vonatkoznak.","shortLead":"A szabályok a feljelentő szerint rá is vonatkoznak.","id":"20190812_Feljelentettek_Vlagyimir_Putyint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab9fd81-ee53-42eb-bb53-3911986d87f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Feljelentettek_Vlagyimir_Putyint","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:15","title":"Feljelentették Vlagyimir Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet cukibb ezen a forró hétfőn, mint egy apró lámacsikó? ","shortLead":"Lehet cukibb ezen a forró hétfőn, mint egy apró lámacsikó? ","id":"20190812_Samu_patca_lama_Saci_kislama_lamaeskuvo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2139ddf9-f4cb-4596-a93f-d0858cbfdc23","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Samu_patca_lama_Saci_kislama_lamaeskuvo","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:16","title":"Apa lett Samu, a szívtipró patcai láma – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","shortLead":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","id":"20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8748c16-e1ea-4089-9996-e041868e6e85","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","timestamp":"2019. augusztus. 11. 22:00","title":"(Megint) sikerült eloltani a felrobbant szibériai hadianyagraktárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]