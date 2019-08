Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A július elsején hatályba lépett közjegyzői díjrendelet nem drágította a lakáshitelezést, hanem jelentős kedvezményeket biztosít az ügyfeleknek – így reagált az InfoRádiónak a Portfolio pénteki cikkére a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) jogi irodavezető-helyettese.","shortLead":"A július elsején hatályba lépett közjegyzői díjrendelet nem drágította a lakáshitelezést, hanem jelentős kedvezményeket...","id":"20190812_A_MOKK_szerint_nem_igazak_a_lakashitelezes_dragulasarol_szolo_hirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0446d5-a0de-4812-b4ee-18a3595b3f6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_A_MOKK_szerint_nem_igazak_a_lakashitelezes_dragulasarol_szolo_hirek","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:21","title":"A MOKK szerint nem igazak a lakáshitelezés drágulásáról szóló hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d264a5-147b-4331-a339-cb19fd8c8ecc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A thaiföldi Alexander Albon a Red Bull csapatánál versenyez a Forma–1-es idény további részében. A Toro Rosso-istállónál megüresedett helyét a francia Pierre Gasly foglalja el.","shortLead":"A thaiföldi Alexander Albon a Red Bull csapatánál versenyez a Forma–1-es idény további részében. A Toro...","id":"20190812_Uj_felallas_a_Red_Bullnal_Albon_atveszi_Gasly_helyet_mar_a_Belga_Nagydijon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d264a5-147b-4331-a339-cb19fd8c8ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54677dcb-2d24-4a9a-8ef2-e12b52f3d36f","keywords":null,"link":"/sport/20190812_Uj_felallas_a_Red_Bullnal_Albon_atveszi_Gasly_helyet_mar_a_Belga_Nagydijon","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:04","title":"Új felállás a Red Bullnál: Albon átveszi Gasly helyét már a Belga Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77856ce-226c-471d-b5fa-c3f5b5e7633d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Minden apró cselekedet számít\" – mondta Goodall a gyerekeknek, akikkel a fákat ültették.","shortLead":"\"Minden apró cselekedet számít\" – mondta Goodall a gyerekeknek, akikkel a fákat ültették.","id":"20190813_Jane_Goodall_oshonos_fakat_ultetett_a_Sashegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77856ce-226c-471d-b5fa-c3f5b5e7633d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bf5ed4-88dc-41b3-8726-bdd3f6fcbcd6","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Jane_Goodall_oshonos_fakat_ultetett_a_Sashegyen","timestamp":"2019. augusztus. 13. 05:49","title":"Jane Goodall őshonos fákat ültetett a Sas-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c42a5b-e06c-4f73-bf6b-0441c1efec3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi szereplőket is felvonultató konferencián olyan géptípust mutatott be az Airbus, amely szó szerint egy hatalmas vasmadárnak tűnik. A dizájn persze jó okkal lett ilyen.","shortLead":"Egy nemzetközi szereplőket is felvonultató konferencián olyan géptípust mutatott be az Airbus, amely szó szerint...","id":"20190813_airbus_birds_of_prey_koncepcio_repulogepgyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c42a5b-e06c-4f73-bf6b-0441c1efec3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3908d9-9415-40ed-9163-e7e4a3655146","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_airbus_birds_of_prey_koncepcio_repulogepgyartas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:03","title":"Ilyennel repülünk majd a jövőben? Madárszerű gépet villantott az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fb23fd-f6e4-4012-8f51-81d29304b409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple két hónapja rendelte el a 2015-ös MacBook Prók visszahívását, mert veszélyessé válhatnak az eszközök. Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal most szintén lépett az ügyben.","shortLead":"Az Apple két hónapja rendelte el a 2015-ös MacBook Prók visszahívását, mert veszélyessé válhatnak az eszközök...","id":"20190814_apple_macbook_pro_2015_akkumulator_tuz_szovetsegi_legikozlekedesi_hivatal_faa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5fb23fd-f6e4-4012-8f51-81d29304b409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974b700c-082f-4702-b2ec-3f808b611223","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_apple_macbook_pro_2015_akkumulator_tuz_szovetsegi_legikozlekedesi_hivatal_faa","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:33","title":"Kitiltotta az USA a repülőgépekről a régebbi MacBook Prókat, mert kigyulladhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézműves Benjámin Dániel azt szeretné, ha gyűlölet-bűncselekménynek minősítenék az őt és terhes feleségét ért támadást. ","shortLead":"Rézműves Benjámin Dániel azt szeretné, ha gyűlölet-bűncselekménynek minősítenék az őt és terhes feleségét ért támadást. ","id":"20190812_Garazdasag_miatt_nyomoznak_az_Arkad_elott_lefejelt_arabnak_nezett_ujsagiro_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384ab680-fa33-4f22-8e29-ba80ae30aa6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Garazdasag_miatt_nyomoznak_az_Arkad_elott_lefejelt_arabnak_nezett_ujsagiro_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:54","title":"Garázdaság miatt nyomoznak az Árkád előtt lefejelt, arabnak nézett újságíró ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ae0040-173e-4e8b-8ff4-905595295e40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elbocsátás közlése sosem egyszerű, bizonyos helyeken tréningezik is a vezetőket, hogyan adják a másik tudtára, hogy itt a vége. Egy új szoftvernek hála már a mesterséges intelligenciára is támaszkodhatnak a cégek, ha gyakorolnának.","shortLead":"Az elbocsátás közlése sosem egyszerű, bizonyos helyeken tréningezik is a vezetőket, hogyan adják a másik tudtára...","id":"20190813_mesterseges_intelligencia_talespin_barry_elbocsatas_algoritmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ae0040-173e-4e8b-8ff4-905595295e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c372ae7d-a7c9-4e12-88ca-5b2d1f0e8521","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_mesterseges_intelligencia_talespin_barry_elbocsatas_algoritmus","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:03","title":"A mesterséges intelligencia már abban is segít, hogyan maradjunk emberek, amikor ki kell rúgni valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4bcc22-fba8-4194-bb33-98c7ec2328b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új kísérleti szerrel a betegek 90 százaléka meggyógyult. A szakértők szerint az ebola hamarosan megelőzhető és kezelhető lesz.","shortLead":"Két új kísérleti szerrel a betegek 90 százaléka meggyógyult. A szakértők szerint az ebola hamarosan megelőzhető és...","id":"20190813_Karnyujtasnyira_van_az_ebola_elleni_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec4bcc22-fba8-4194-bb33-98c7ec2328b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946a0833-ffa3-4ef3-b409-c678343af9c5","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Karnyujtasnyira_van_az_ebola_elleni_gyogyszer","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:51","title":"Karnyújtásnyira van az ebola elleni gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]