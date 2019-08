Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"954963d4-1906-4419-97c9-5ae89ff00831","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Palkovics László vezette minisztérium szerint titkosak azok a háttértanulmányok, melyek alapján az Orbán-kormány megvétózta a 2050-es uniós klímacélt, ezeket ráadásul akkor sem adták ki, mikor Szél Bernadett közérdekű adatigényléssel fordult hozzájuk. A történet most új epizóddal bővült: a független képviselő beperelte őket.","shortLead":"A Palkovics László vezette minisztérium szerint titkosak azok a háttértanulmányok, melyek alapján az Orbán-kormány...","id":"20190812_szel_bernadett_palkovics_laszlo_unios_klimacel_veto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=954963d4-1906-4419-97c9-5ae89ff00831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a104f93e-3313-4831-8070-e2a30769ecc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_szel_bernadett_palkovics_laszlo_unios_klimacel_veto","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:03","title":"Továbbra sem hajlandó elárulni a kormány, mi alapján vétózták meg az uniós klímacélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva tartanak a demokratikus jogok védelmét követelő tüntetők. A világ egyik legforgalmasabb légikikötője már második napja csak komoly fennakadásokkal működik, több száz járat indulását törölték. Kínában már a beavatkozás elkerülhetetlenségéről beszélnek.","shortLead":"Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva...","id":"20190813_Osszecsapas_fele_halad_a_hongkongi_valsag__rohamrendorok_a_repteren_Kina_fenyeget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2a940f-9afc-47aa-8325-1e879e4f4143","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Osszecsapas_fele_halad_a_hongkongi_valsag__rohamrendorok_a_repteren_Kina_fenyeget","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:00","title":"Összecsapás felé halad a hongkongi válság – rohamrendőrök a reptéren, Kína fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86f6d4-1318-44af-95c1-652988b4cb4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Most azonosították a csontokat, az állat 130-150 ezer évvel ezelőtt élt. ","shortLead":"Most azonosították a csontokat, az állat 130-150 ezer évvel ezelőtt élt. ","id":"20190813_Osi_elefant_csontjait_talaltak_meg_a_varsoi_metro_epitese_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e86f6d4-1318-44af-95c1-652988b4cb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7557b416-3b42-4f26-bc45-bedde655d2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_Osi_elefant_csontjait_talaltak_meg_a_varsoi_metro_epitese_kozben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:03","title":"Ősi elefánt csontjait találták meg a varsói metró építése közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről szóló európai parlamenti szavazás után végre meghallgassák Magyarországot. Közben Orbán és Kovács Zoltán államtitkár verbálisan támadja a finneket.","shortLead":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről...","id":"20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f873fc03-f0de-4362-89f6-c40ec483bdd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:46","title":"Nagyon meghallgatnák a finnek Magyarországot a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808a0861-28ba-44de-a3b9-47647723e1e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználó természetesen próbálja meg minden eszközzel megvédeni a számítógépét a támadásoktól, no de mi van akkor, ha épp a legnevesebb hardvergyártók által kínált és a Microsoft által is hitelesített illesztőprogramok sodorják veszélybe a gépét?","shortLead":"A felhasználó természetesen próbálja meg minden eszközzel megvédeni a számítógépét a támadásoktól, no de mi van akkor...","id":"20190814_eclypsium_kutatas_pc_illesztoprogramok_sebezhetoseg_windows_microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808a0861-28ba-44de-a3b9-47647723e1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32872e63-ac32-4bc8-9883-a4631e9e8227","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_eclypsium_kutatas_pc_illesztoprogramok_sebezhetoseg_windows_microsoft","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:03","title":"Minden PC veszélyben? Kapitális sebezhetőségekre bukkantak az illesztőprogramokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb55951c-4a93-4a8d-9e28-db991be94e69","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190813_Marabu_FekNyuz_Mindenki_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb55951c-4a93-4a8d-9e28-db991be94e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662910df-7e5a-4a9d-8fab-6861fb45624b","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Marabu_FekNyuz_Mindenki_elnoke","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:00","title":"Marabu FékNyúz: Mindenki elnöke...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban újra el kellett halasztani.","shortLead":"Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban...","id":"20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9f4992-cc91-430f-8393-4c04cde9702d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:33","title":"Bedöglött a vízmelegítő, elmaradt a laposföld-hívő rakétakilövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c202945c-8b2f-4890-bd9b-a0d7d9711593","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Letaszította a trónról a másfél éve első helyen álló Huaweit a Samsung múlt héten bemutatott új androidos csúcstelefonja.","shortLead":"Letaszította a trónról a másfél éve első helyen álló Huaweit a Samsung múlt héten bemutatott új androidos...","id":"20190812_samsung_galaxy_note_10_plus_dxo_mark_legjobb_kameras_mobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c202945c-8b2f-4890-bd9b-a0d7d9711593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d2a8f5-b2e9-431b-9768-e5367385f7a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note_10_plus_dxo_mark_legjobb_kameras_mobil","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:33","title":"Minden mást megelőzött: a legjobb kamerás telefon most már a Samsung Galaxy Note 10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]