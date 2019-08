Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec4bcc22-fba8-4194-bb33-98c7ec2328b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új kísérleti szerrel a betegek 90 százaléka meggyógyult. A szakértők szerint az ebola hamarosan megelőzhető és kezelhető lesz.","shortLead":"Két új kísérleti szerrel a betegek 90 százaléka meggyógyult. A szakértők szerint az ebola hamarosan megelőzhető és...","id":"20190813_Karnyujtasnyira_van_az_ebola_elleni_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec4bcc22-fba8-4194-bb33-98c7ec2328b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946a0833-ffa3-4ef3-b409-c678343af9c5","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Karnyujtasnyira_van_az_ebola_elleni_gyogyszer","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:51","title":"Karnyújtásnyira van az ebola elleni gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban újra el kellett halasztani.","shortLead":"Mike Hughes 1500 méteres magasságra szeretett volna eljutni hétfőn, hogy bebizonyítsa, a Föld lapos. A kilövést azonban...","id":"20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9f4992-cc91-430f-8393-4c04cde9702d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_laposfold_hivo_mike_hughes_gozmeghajtasu_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:33","title":"Bedöglött a vízmelegítő, elmaradt a laposföld-hívő rakétakilövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c8d652-8213-4cb0-b02b-cd1f7738b808","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy áldozatot kórházba kellett szállítani, de az állapota stabil. ","shortLead":"Egy áldozatot kórházba kellett szállítani, de az állapota stabil. ","id":"20190813_Kessel_tamadt_jarokelokre_egy_ferfi_Sydneyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61c8d652-8213-4cb0-b02b-cd1f7738b808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f739a45-95f8-4575-8d7e-016f3868cc59","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Kessel_tamadt_jarokelokre_egy_ferfi_Sydneyben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:03","title":"Késsel támadt járókelőkre egy férfi Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","shortLead":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","id":"20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a045788-6618-415d-abb3-35cfa7c9ceff","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:02","title":"Katy Perryt szexuális zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Donáth Annával kapcsolatos támadásokra reagált a Momentum elnöke ezzel.","shortLead":"A Donáth Annával kapcsolatos támadásokra reagált a Momentum elnöke ezzel.","id":"20190813_FeketeGyor_Andras_Orban_Viktor_es_rendszere_fel_tolunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f2477b-355e-4933-8a68-9bbf39b0041d","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_FeketeGyor_Andras_Orban_Viktor_es_rendszere_fel_tolunk","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:44","title":"Fekete-Győr András: Orbán Viktor és rendszere fél tőlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múltban alábecsülték a túlsúly hatását daganatos betegségek kialakulására.","shortLead":"A múltban alábecsülték a túlsúly hatását daganatos betegségek kialakulására.","id":"20190814_rak_kockazatat_elhizas_rizikofaktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2116fb83-f399-430e-bb1d-8248eb0a9478","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_rak_kockazatat_elhizas_rizikofaktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:03","title":"Kétszer jobban növeli a rák kockázatát az elhízás, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen a piac, most használtan is megérheti hétüléses autót venni. Eladóként persze megint más a helyzet. ","shortLead":"Ilyen a piac, most használtan is megérheti hétüléses autót venni. Eladóként persze megint más a helyzet. ","id":"20190813_A_hasznalt_autoknal_is_meglatszik_a_hetuleses_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350b3967-f163-4ee2-b73a-44cd76504608","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_A_hasznalt_autoknal_is_meglatszik_a_hetuleses_tamogatas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:03","title":"A használt autóknál már felkavarta a piacot a hétüléses támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190812_Elutottek_egy_gyereket_Ujlengyelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b4573-1ba8-470c-8c4d-326611aa463a","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Elutottek_egy_gyereket_Ujlengyelen","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:06","title":"Elütöttek egy gyereket Újlengyelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]