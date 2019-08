Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyelvész, költő, műfordító Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről, illetve arról, hogy az illiberalizmus azt jelenti, hogy keresztény szabadság, azt mondta, „ez síkhülyeség”.","shortLead":"A nyelvész, költő, műfordító Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről, illetve arról, hogy az illiberalizmus azt jelenti...","id":"20190814_Nadasdy_Adam_a_CocaCola_plakatjairol_Ezt_csak_a_barom_erzi_provokativnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86796c66-9b63-4a28-9d3c-e7d42328fd8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Nadasdy_Adam_a_CocaCola_plakatjairol_Ezt_csak_a_barom_erzi_provokativnak","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:59","title":"Nádasdy Ádám a Coca-Cola plakátjairól: Ezt csak a barom érzi provokatívnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legfőbb ügyész feljelentésként értelmezte a kérdést.","shortLead":"A legfőbb ügyész feljelentésként értelmezte a kérdést.","id":"20190814_Hadhazy_rakerdezett_Poltnal_nem_kellenee_nyomozni_a_Microsoftugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8e6664-0b18-4d55-97c2-bd74b403abe2","keywords":null,"link":"/kkv/20190814_Hadhazy_rakerdezett_Poltnal_nem_kellenee_nyomozni_a_Microsoftugyben","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:25","title":"Hadházy rákérdezett Poltnál, nem kellene-e nyomozni a Microsoft-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a focista és a kapitány szén-monoxid-mérgezést kaptak, mielőtt a gépük lezuhant.","shortLead":"Úgy tűnik, a focista és a kapitány szén-monoxid-mérgezést kaptak, mielőtt a gépük lezuhant.","id":"20190814_Egy_uj_vizsgalat_szerint_mas_is_kozrejatszhatott_Sala_baleseteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07eac4a9-972a-4bf1-b5d7-7b038fad812c","keywords":null,"link":"/sport/20190814_Egy_uj_vizsgalat_szerint_mas_is_kozrejatszhatott_Sala_baleseteben","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:56","title":"Egy új vizsgálat szerint más is közrejátszhatott Sala balesetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d759705e-6c97-45ef-8b6f-20b98156c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a budai oldalon, hordágyon húzták fel az illetőt.","shortLead":"Most a budai oldalon, hordágyon húzták fel az illetőt.","id":"20190813_Megint_a_Dunaparti_kovekre_esett_egy_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d759705e-6c97-45ef-8b6f-20b98156c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c142c-2892-4f9b-9e33-8ef5f17d95fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Megint_a_Dunaparti_kovekre_esett_egy_ember","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:15","title":"Megint a Duna-parti kövekre esett egy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae2e45d-0f28-408c-be63-c372d6acf857","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ausztrál férfi után azonnal mentőcsónakot eresztettek a vízbe, de már csak a holttestét találták meg. ","shortLead":"Az ausztrál férfi után azonnal mentőcsónakot eresztettek a vízbe, de már csak a holttestét találták meg. ","id":"20190815_Vizbe_zuhant_es_meghalt_egy_oceanjaro_utasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae2e45d-0f28-408c-be63-c372d6acf857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847b0613-6e11-466f-a929-86269d3363b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Vizbe_zuhant_es_meghalt_egy_oceanjaro_utasa","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:56","title":"Vízbe zuhant és meghalt egy óceánjáró utasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majd ők elintézik a különféle hatóságoknál folyó büntetőügyeiket a jó kapcsolataikkal – ezzel húzott be többeket egy bűnöző csoport. Egy rossz postai címzésen buktak le, miután többen is milliókat fizettek a szolgáltatásért.","shortLead":"Majd ők elintézik a különféle hatóságoknál folyó büntetőügyeiket a jó kapcsolataikkal – ezzel húzott be többeket...","id":"20190815_Valotlan_hivatali_befolyasra_hivatkozva_millios_osszegekhez_jutottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc81e66-7b19-49c6-850e-17b35e871974","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Valotlan_hivatali_befolyasra_hivatkozva_millios_osszegekhez_jutottak","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:09","title":"Rosszul címeztek meg egy borítékot, milliós átveréssel buktak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b742a6-36ec-4a3a-8795-7cdb8f648dd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15-25 ezer forintot fizetnek a készítményért a súlyosan allergiás emberek.","shortLead":"15-25 ezer forintot fizetnek a készítményért a súlyosan allergiás emberek.","id":"20190814_Draga_es_sokszor_hianycikk_az_eletmento_adrenalininjekcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91b742a6-36ec-4a3a-8795-7cdb8f648dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0787cb50-f393-4ba3-b4ee-3d90cf372883","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Draga_es_sokszor_hianycikk_az_eletmento_adrenalininjekcio","timestamp":"2019. augusztus. 14. 05:41","title":"Drága és sokszor hiánycikk az életmentő adrenalin-injekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbf3393-1827-4823-a022-82cc9ca5cded","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helyi idő szerint az esti órákban lövöldözés tört ki szerdán Philadelphiában, az elkövető túszokat ejtett és hat rendőrt meglőtt.","shortLead":"Helyi idő szerint az esti órákban lövöldözés tört ki szerdán Philadelphiában, az elkövető túszokat ejtett és hat...","id":"20190815_Tobb_rendort_meglottek_egy_philadelphiai_lovoldozesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acbf3393-1827-4823-a022-82cc9ca5cded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6622a63-cabe-4e47-853f-e4c4da2187c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Tobb_rendort_meglottek_egy_philadelphiai_lovoldozesben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:18","title":"Több rendőrt meglőttek egy philadelphiai lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]