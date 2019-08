Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b68f4a2-6186-4b37-b3f0-f5d979539b07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy öregedési folyamataira következtethessenek a kutatók.","shortLead":"Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy...","id":"20190813_alvo_kutya_emberi_agymukodes_elte_kiserlet_eeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b68f4a2-6186-4b37-b3f0-f5d979539b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d55f2-f924-4fa1-8492-dfdb484df22a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_alvo_kutya_emberi_agymukodes_elte_kiserlet_eeg","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:03","title":"Miben hasonlít az alvó kutya a gazdájára? Ez nem egy vicc kezdete, hanem egy kísérleté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden reklámozónak felelősen és megfontoltan kell eljárnia, a várható társadalmi hatásokat is figyelembe véve – közölte az MRSZ.","shortLead":"Minden reklámozónak felelősen és megfontoltan kell eljárnia, a várható társadalmi hatásokat is figyelembe véve –...","id":"20190814_A_reklamszovetseg_is_kiakadt_a_CBA_bikinis_reklamja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7004744a-11df-4f26-8321-d2e130f1a203","keywords":null,"link":"/kkv/20190814_A_reklamszovetseg_is_kiakadt_a_CBA_bikinis_reklamja_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:35","title":"A reklámszövetség is kiakadt a CBA bikinis reklámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11f84dd-af50-47f6-a2b3-d8e7a4842830","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Prósa jelenleg a tallinni állatkert vendégszeretetét élvezi, de hamarosan hazatérhet. ","shortLead":"Prósa jelenleg a tallinni állatkert vendégszeretetét élvezi, de hamarosan hazatérhet. ","id":"20190815_Hataron_atszokott_orosz_medvet_fogtak_Esztorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a11f84dd-af50-47f6-a2b3-d8e7a4842830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dadd0ba-f72c-4276-8691-d8e0e7dedae1","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Hataron_atszokott_orosz_medvet_fogtak_Esztorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:34","title":"Határon átszökött orosz medvét fogtak Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, mindent elvesztett azzal, hogy elvált Hosszú Katinkától. Padlóra került, azóta golfozik. Egy olyan szakágban, ahol az a cél, hogy minél messzebbre üssék a labdát.","shortLead":"Azt mondja, mindent elvesztett azzal, hogy elvált Hosszú Katinkától. Padlóra került, azóta golfozik. Egy olyan...","id":"20190815_Shane_Tusup_Sosem_tartotta_magat_uszoedzonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ac3049-673f-4c25-86f3-2f307250593a","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Shane_Tusup_Sosem_tartotta_magat_uszoedzonek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:53","title":"Shane Tusup: Sosem tartottam magam úszóedzőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. Ellátták, de sérülése nem akart gyógyulni.","shortLead":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. Ellátták, de sérülése nem akart gyógyulni.","id":"20190815_Ontotta_a_golokat_aztan_amputalni_kellett_a_fiatal_futballista_labat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7609bd-b2d0-4a83-89ad-79dbe3f07ebd","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Ontotta_a_golokat_aztan_amputalni_kellett_a_fiatal_futballista_labat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:52","title":"Ontotta a gólokat, aztán amputálni kellett a fiatal futballista lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","shortLead":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","id":"20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cee9bd-68a9-4353-8992-7f6853c4353c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:10","title":"Halastó ásása közben került elő a magyar katonák tömegsírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f5dcd7-5ed9-4135-801e-65405c9481b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy újabb kérdést nyújtanak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. ","shortLead":"Négy újabb kérdést nyújtanak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. ","id":"20190814_A_nyugdijasok_nem_fogynak_ki_a_nepszavazasi_kezdemenyezesekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20f5dcd7-5ed9-4135-801e-65405c9481b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cc30df-c4cf-4de1-89b0-f153200a31ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_A_nyugdijasok_nem_fogynak_ki_a_nepszavazasi_kezdemenyezesekbol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:16","title":"A nyugdíjasok nem fogynak ki a népszavazási kezdeményezésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fia posztolt róla egy képet az Instagramon.","shortLead":"A fia posztolt róla egy képet az Instagramon.","id":"20190814_Alain_Delon_mar_mosolyog_az_agyverzese_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5075407-1921-4e7b-a6c9-bfbfc9db7bf0","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Alain_Delon_mar_mosolyog_az_agyverzese_utan","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:59","title":"Alain Delon már mosolyog az agyvérzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]