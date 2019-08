Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dánok ötlete most jónak tűnik, kérdés, mi lesz tíz év múlva.","shortLead":"A dánok ötlete most jónak tűnik, kérdés, mi lesz tíz év múlva.","id":"20190814_Vilagszenzacio_itt_a_jelzalogkolcson_negativ_kamattal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85c6b86-3a0c-4ffe-99cd-18e76e2e13f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Vilagszenzacio_itt_a_jelzalogkolcson_negativ_kamattal","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:26","title":"Világszenzáció: itt a jelzálogkölcsön negatív kamattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. Ellátták, de sérülése nem akart gyógyulni.","shortLead":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. Ellátták, de sérülése nem akart gyógyulni.","id":"20190815_Ontotta_a_golokat_aztan_amputalni_kellett_a_fiatal_futballista_labat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7609bd-b2d0-4a83-89ad-79dbe3f07ebd","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Ontotta_a_golokat_aztan_amputalni_kellett_a_fiatal_futballista_labat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:52","title":"Ontotta a gólokat, aztán amputálni kellett a fiatal futballista lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfa552-502c-4de0-9d00-350271eb60cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyien kaptak rá engedélyt, de a megyei bontásért már pénzt kért volna a rendőrség. ","shortLead":"Ennyien kaptak rá engedélyt, de a megyei bontásért már pénzt kért volna a rendőrség. ","id":"20190814_Kozel_3600_rendornek_van_masodallasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40bfa552-502c-4de0-9d00-350271eb60cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151fc3e7-258b-4d8d-b776-642a4b045039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Kozel_3600_rendornek_van_masodallasa","timestamp":"2019. augusztus. 14. 21:14","title":"Közel 3600 rendőrnek van másodállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hidegfrontnak köszönhetően.","shortLead":"A hidegfrontnak köszönhetően.","id":"20190814_Van_olyan_telepules_ahol_18_fokkal_lett_hidegebb_egy_nap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bf9ab6-024d-436b-9e71-28f110ba5b8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Van_olyan_telepules_ahol_18_fokkal_lett_hidegebb_egy_nap_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:04","title":"Van olyan település, ahol 18 fokkal lett hidegebb egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island, a balfék rendőrökről szóló Jófiúk, folytatódnak a közönségkedvenc sorozatok, de új évaddal indul az X-Faktor is. ","shortLead":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island...","id":"20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1012a1e-56d1-4640-88f9-2bbfa1032b63","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:25","title":"Ez jobb, mint a csok: ősszel indul az RTL-en a világ egyik legnépszerűbb párkereső show-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e16717-86d0-4c40-ac33-113fe3826d50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menekülő sofőrnek nem volt jogosítványa, a rendőrség vizsgálja, hogy elkövetett-e valamilyen bűncselekményt. ","shortLead":"A menekülő sofőrnek nem volt jogosítványa, a rendőrség vizsgálja, hogy elkövetett-e valamilyen bűncselekményt. ","id":"20190814_Video_Autos_uldozes_volt_ma_a_Gyomroi_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e16717-86d0-4c40-ac33-113fe3826d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d54fca-e7f2-45a1-9c09-52a96ffdaa69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_Video_Autos_uldozes_volt_ma_a_Gyomroi_uton","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:14","title":"Videó: Autós üldözés volt szerdán a Gyömrői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d879562-8902-4622-8bab-efe624fbfb61","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha nem is olyan radikálisan, mint Nyugat-Európában, de megpróbálnak a románok is lépni valamit a régi, környezetszennyező autók ellen. ","shortLead":"Ha nem is olyan radikálisan, mint Nyugat-Európában, de megpróbálnak a románok is lépni valamit a régi...","id":"20190814_Ugy_tunik_mar_Bukarest_is_besokallt_a_romos_regi_autoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d879562-8902-4622-8bab-efe624fbfb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bc23ed-4778-48ce-8e05-0248129200af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_Ugy_tunik_mar_Bukarest_is_besokallt_a_romos_regi_autoktol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 16:34","title":"Úgy tűnik, már Bukarest is besokallt a romos, régi autóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A San Franciscó-i opera lemondta a koncertjét, a Los Angeles-i opera külső tanácsadókat kér fel a sztár elleni vádak kivizsgálására\r

","shortLead":"A San Franciscó-i opera lemondta a koncertjét, a Los Angeles-i opera külső tanácsadókat kér fel a sztár elleni vádak...","id":"20190814_Nehany_opera_mar_szabadulna_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Placido_Domingotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da7ddc3-6b51-4a05-bb71-11f9dea576cb","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Nehany_opera_mar_szabadulna_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Placido_Domingotol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:42","title":"Néhány opera már szabadulna a szexuális zaklatással vádolt Plácido Domingótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]