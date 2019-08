Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legfőbb ügyész feljelentésként értelmezte a kérdést.","shortLead":"A legfőbb ügyész feljelentésként értelmezte a kérdést.","id":"20190814_Hadhazy_rakerdezett_Poltnal_nem_kellenee_nyomozni_a_Microsoftugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8e6664-0b18-4d55-97c2-bd74b403abe2","keywords":null,"link":"/kkv/20190814_Hadhazy_rakerdezett_Poltnal_nem_kellenee_nyomozni_a_Microsoftugyben","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:25","title":"Hadházy rákérdezett Poltnál, nem kellene-e nyomozni a Microsoft-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Neves amerikai és európai befektetési alapok szállnak be egy okosautós megoldásokon dolgozó magyar startupba.","shortLead":"Neves amerikai és európai befektetési alapok szállnak be egy okosautós megoldásokon dolgozó magyar startupba.","id":"20190815_Nagy_kulfoldi_befektetest_kapott_egy_okos_autokat_fejleszto_magyar_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd3fb4d-1679-4356-92b4-e6272822d55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d10912-80f5-48b5-899d-fba6a0077184","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_Nagy_kulfoldi_befektetest_kapott_egy_okos_autokat_fejleszto_magyar_ceg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:39","title":"Nagy külföldi befektetést kapott egy okos autókat fejlesztő magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú már távozott az iskolájából, de újabb rendőrségi eljárást indítottak ellene. A szülők szerint abnormális, ami Ákos ellen zajlik.","shortLead":"A fiú már távozott az iskolájából, de újabb rendőrségi eljárást indítottak ellene. A szülők szerint abnormális, ami...","id":"20190813_Ket_eve_uldozi_az_igazgatono_bosszuja_a_fiut_aki_hitleres_videokkal_gunyolodott_tanarain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3f88b1-f858-4cac-a17f-fbe438c4cf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Ket_eve_uldozi_az_igazgatono_bosszuja_a_fiut_aki_hitleres_videokkal_gunyolodott_tanarain","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:41","title":"Két éve üldözi az igazgatónő bosszúja a fiút, aki hitleres videókkal gúnyolódott tanárain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319fdbcf-1133-48a7-ad08-0b76e25490b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyot pördült a kocsi.","shortLead":"Nagyot pördült a kocsi.","id":"20190815_Ezert_ne_mobilozzon_vezetes_kozben_ugy_jarhat_mint_ezt_az_autos__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319fdbcf-1133-48a7-ad08-0b76e25490b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e551d1-8a6a-4ef9-aaeb-f0290fba57cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Ezert_ne_mobilozzon_vezetes_kozben_ugy_jarhat_mint_ezt_az_autos__video","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:51","title":"Ezért ne mobilozzon vezetés közben, úgy járhat, mint ez az autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Noha Mark Zuckerberg sokáig határozottan tagadta, végül beigazolódott, a Facebook tényleg belehallgatott a beszélgetésekbe. Az évek óta fennálló gyanúnak több jele is volt, ám az oldal mindig elérte, hogy felhasználóit megtartsa. De vajon most is sikerül?","shortLead":"Noha Mark Zuckerberg sokáig határozottan tagadta, végül beigazolódott, a Facebook tényleg belehallgatott...","id":"20190815_facebook_hallgatozas_lehallgatas_fiok_torlese_mark_zuckerberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6911a0d7-d6d3-479b-aeba-6494889d8142","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_facebook_hallgatozas_lehallgatas_fiok_torlese_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:03","title":"Most lett csak igazán fontos, hogy átgondolja, törli-e magát a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány kedden bejelentette, hogy mégsem sújt pótvámmal bizonyos kínai importtermékeket, egy sor másik árucikk esetében pedig szeptember 1-jéről december 15-re halasztja a 10 százalékos pótlólagos vámtarifa kivetését.","shortLead":"Az amerikai kormány kedden bejelentette, hogy mégsem sújt pótvámmal bizonyos kínai importtermékeket, egy sor másik...","id":"20190813_Orulhet_Kina_Trump_varatlanul_enyhitett_a_vamszabalyokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053b790e-e9c6-46ab-a658-b8b7fae53e9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Orulhet_Kina_Trump_varatlanul_enyhitett_a_vamszabalyokon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:50","title":"Örülhet Kína, Trump váratlanul enyhített a vámszabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38379a1-237e-4cec-8b57-f8d1133788a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningcégnél nemcsak az Audi RS5 Sportbacken izmosítottak, hanem mellécsaptak egy nem szerény teljesítményű motorcsónakot is.","shortLead":"A tuningcégnél nemcsak az Audi RS5 Sportbacken izmosítottak, hanem mellécsaptak egy nem szerény teljesítményű...","id":"20190814_Audi_RS5R_Sportback","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c38379a1-237e-4cec-8b57-f8d1133788a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5d48f9-1828-4c37-a896-d47abd3a45ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_Audi_RS5R_Sportback","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:21","title":"Az 530 lovas Audi RS5 mellé egy 800 lóerős motorcsónakot is ad az Abt cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f836adbe-4e14-4c1a-8eb3-b299269b2d69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Persze ezután is adózni kell, és bizonyos szabályok is vonatkoznak majd rá. ","shortLead":"Persze ezután is adózni kell, és bizonyos szabályok is vonatkoznak majd rá. ","id":"20190813_Jon_a_bitcoinban_kapott_fizetes_UjZelandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f836adbe-4e14-4c1a-8eb3-b299269b2d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7fcd97-e12c-4130-9d2a-7ddf3007ea15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Jon_a_bitcoinban_kapott_fizetes_UjZelandon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:35","title":"Jön a bitcoinban kapott fizetés Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]