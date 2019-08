Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ae7f361-9b4c-47ae-8790-e8b7d02f54ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a középkategóriás SUV azoknak való, akik még az SQ5 teljesítményével sem teljesen elégedettek.","shortLead":"Ez a középkategóriás SUV azoknak való, akik még az SQ5 teljesítményével sem teljesen elégedettek.","id":"20190814_384_loeros_dizelmotor_a_legujabb_hibrid_audi_divatterepjaroban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae7f361-9b4c-47ae-8790-e8b7d02f54ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fd797b-d489-4557-a437-d994bf9c03f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_384_loeros_dizelmotor_a_legujabb_hibrid_audi_divatterepjaroban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:21","title":"384 lóerős dízelmotor a legújabb hibrid Audi divatterepjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. 