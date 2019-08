Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c535e2c-87ab-4fb3-98fa-a3ef4be12921","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új romantikus karácsonyi filmmel jelentkeznek a britek, és a trailere alapján még azt is el tudjuk képzelni, hogy az Emma Thompson által írt vígjáték lehet az Igazából szerelem trónbitorlója. ","shortLead":"Új romantikus karácsonyi filmmel jelentkeznek a britek, és a trailere alapján még azt is el tudjuk képzelni...","id":"20190814_Bekoszontott_az_osz__kijott_az_elso_karacsonyi_film_elozetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c535e2c-87ab-4fb3-98fa-a3ef4be12921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9758aa-e986-48ab-849f-b33d3e5158ad","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Bekoszontott_az_osz__kijott_az_elso_karacsonyi_film_elozetese","timestamp":"2019. augusztus. 14. 10:25","title":"Beköszöntött az ősz – kijött az első karácsonyi film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aluljáró szigetelésének a pluszköltsége megdobta az árat.","shortLead":"Az aluljáró szigetelésének a pluszköltsége megdobta az árat.","id":"20190814_A_vartnal_nagyobb_felfordulassal_jar_majd_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4926db0a-5c1f-4eb2-a3f6-c4eac9c87af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b18cb7-64c5-4ff2-911b-43480c4f2609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_A_vartnal_nagyobb_felfordulassal_jar_majd_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:42","title":"A vártnál nagyobb felfordulással jár majd a Blaha Lujza tér felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dánok ötlete most jónak tűnik, kérdés, mi lesz tíz év múlva.","shortLead":"A dánok ötlete most jónak tűnik, kérdés, mi lesz tíz év múlva.","id":"20190814_Vilagszenzacio_itt_a_jelzalogkolcson_negativ_kamattal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85c6b86-3a0c-4ffe-99cd-18e76e2e13f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Vilagszenzacio_itt_a_jelzalogkolcson_negativ_kamattal","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:26","title":"Világszenzáció: itt a jelzálogkölcsön negatív kamattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a brit kormányfő ellen, buktatni akarják.","shortLead":"Bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a brit kormányfő ellen, buktatni akarják.","id":"20190815_A_brit_Munkaspart_nekimegy_Boris_Johsonnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4352743-322c-4677-8cf7-919c3e74dd59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_brit_Munkaspart_nekimegy_Boris_Johsonnak","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:04","title":"A brit Munkáspárt nekimegy Boris Johnsonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Személyes találkozót javasol Hszi Csin-ping kínai elnöknek Hongkonggal kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök, egyúttal csütörtök hajnali Twitter-üzenetében Trump a Pekinggel kötendő kereskedelmi megállapodás feltételéül szabta, hogy humánus módon kell kezelni a kialakult helyzetet.","shortLead":"Személyes találkozót javasol Hszi Csin-ping kínai elnöknek Hongkonggal kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök...","id":"20190815_Trump_talalkozna_a_kinai_elnokkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed81a90-8262-4985-8654-f5d53e884ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Trump_talalkozna_a_kinai_elnokkel","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:13","title":"Trump találkozna a kínai elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12393561-47c0-46c9-8d29-b2158327b6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vérszívó (egyelőre) nem a betegek életét keseríti, hanem az ügyeletes orvosok szobáit lepte el. Amikor egy összecsípett dolgozó először jelezte a problémát az osztályvezetőnek, a főorvos közölte, hogy túlreagálja az ügyet. Azóta a kórház is felismerte, hogy ennél nagyobb a gond, de még nem sikerült úrrá lenni a helyzeten. ","shortLead":"A vérszívó (egyelőre) nem a betegek életét keseríti, hanem az ügyeletes orvosok szobáit lepte el. Amikor...","id":"20190816_Agyi_poloska_invazio_borzolja_a_kedelyeket_a_vilagszinvonalu_Honvedkorhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12393561-47c0-46c9-8d29-b2158327b6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3684943a-35f4-498d-839e-18a4e5d07354","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Agyi_poloska_invazio_borzolja_a_kedelyeket_a_vilagszinvonalu_Honvedkorhazban","timestamp":"2019. augusztus. 16. 06:30","title":"Ágyipoloska-invázió borzolja a kedélyeket a világszínvonalú Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG informatikai vállalat.","shortLead":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG...","id":"20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1914d97-27db-406b-8c78-6a4d72f7379f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"A 4iG ezúttal állami banktól húzott be milliárdos megbízást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46439eff-d81a-48be-a5d0-96819d625333","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gödöllőn építi első új éttermét a McDonald’s magyar tulajdonosa.","shortLead":"Gödöllőn építi első új éttermét a McDonald’s magyar tulajdonosa.","id":"20190815_Mar_epul_az_elso_ScheerMcDonalds_etterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46439eff-d81a-48be-a5d0-96819d625333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54dd0d12-e500-42bd-9f3b-1e48beb06db6","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_Mar_epul_az_elso_ScheerMcDonalds_etterem","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:47","title":"Már épül az első Scheer-McDonald’s étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]