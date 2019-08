Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7404feb3-a51d-4cb8-a910-772cf224f9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kontrát Károly szerint Magyarország demokratikus jogállam, ahol a törvények mindenkire vonatkoznak.","shortLead":"Kontrát Károly szerint Magyarország demokratikus jogállam, ahol a törvények mindenkire vonatkoznak.","id":"20190816_karcag_hangfelvetel_kontrat_rtl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7404feb3-a51d-4cb8-a910-772cf224f9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac77a61-7e67-49a9-8f60-f72f428f7a66","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_karcag_hangfelvetel_kontrat_rtl","timestamp":"2019. augusztus. 16. 19:58","title":"Szigort ígér a karcagi botrány után a belügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A halpedikűr után miért is lennénk meglepődve.","shortLead":"A halpedikűr után miért is lennénk meglepődve.","id":"20190816_Kigyomasszazs_az_uj_divat_csak_birja_idegekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5107883-2038-4c87-92fd-48f06c1dfd36","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Kigyomasszazs_az_uj_divat_csak_birja_idegekkel","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:43","title":"Kígyómasszázs az új divat, csak bírja idegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hálás a CEU közösségének, hogy kitartottak.","shortLead":"Hálás a CEU közösségének, hogy kitartottak.","id":"20190816_Soros_meguzente_meg_tobb_penzt_ad_a_CEUnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddd57ee-bc62-4d1a-8463-23226686d492","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Soros_meguzente_meg_tobb_penzt_ad_a_CEUnak","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:00","title":"Soros megüzente: még több pénzt ad a CEU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol az ekhósoknak nem is érdemes próbálkozniuk.","shortLead":"Van, ahol az ekhósoknak nem is érdemes próbálkozniuk.","id":"20190816_ekho_babavaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8861076a-19b6-48f2-89b2-5ec46a92218d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_ekho_babavaro","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:48","title":"Több banknál kizáró ok a babaváró hitelre a speciális jövedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG informatikai vállalat.","shortLead":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG...","id":"20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1914d97-27db-406b-8c78-6a4d72f7379f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"A 4iG ezúttal állami banktól húzott be milliárdos megbízást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafd1219-aa4a-40ce-9442-3e38459b5899","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Sok startup lát fantáziát abban, hogy ne forrjon fel az emberek agyvize.","shortLead":"Sok startup lát fantáziát abban, hogy ne forrjon fel az emberek agyvize.","id":"201933_nem_forrt_fel_azagyvizuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bafd1219-aa4a-40ce-9442-3e38459b5899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33e1be2-63ef-4afc-817e-5afe4d747f87","keywords":null,"link":"/kkv/201933_nem_forrt_fel_azagyvizuk","timestamp":"2019. augusztus. 17. 12:00","title":"Hangok, okospohár és klimatizált párna segíthet átvészelni a kánikulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai mellett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) menetrendjében is jelentős eltérések lesznek. Ideiglenes forgalomkorlátozásokra, lezárásokra és parkolási tilalomra is kell készülni.","shortLead":"Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai...","id":"20190815_Nem_lesz_egyszeru_feladvany_kozlekedni_Budapesten_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03488ae1-19a5-4be5-a9c9-8eef0e125b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Nem_lesz_egyszeru_feladvany_kozlekedni_Budapesten_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:58","title":"Nem lesz egyszerű feladvány közlekedni Budapesten a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szeptemberben terítik a karácsonyi hangulatot.\r

\r

","shortLead":"Már szeptemberben terítik a karácsonyi hangulatot.\r

\r

","id":"20190816_Megint_sokkol_a_CocaCola__de_most_kicsit_maskepp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e76ecea-a175-41a3-b5b2-89ddb0983a04","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Megint_sokkol_a_CocaCola__de_most_kicsit_maskepp","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:35","title":"Megint sokkol a Coca-Cola – de most kicsit másképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]