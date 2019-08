Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A menekültekkel teli hajó nem fogadja el a spanyol ajánlatot, hogy a spanyolországi Algeciaras kikötőjébe vegye az irányt.","shortLead":"A menekültekkel teli hajó nem fogadja el a spanyol ajánlatot, hogy a spanyolországi Algeciaras kikötőjébe vegye...","id":"20190818_Tovabb_folytatodik_az_Open_Arms_kalvariaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6489e7a7-b96a-4386-8ab3-f96e4d959b7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Tovabb_folytatodik_az_Open_Arms_kalvariaja","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:42","title":"Tovább folytatódik az Open Arms kálváriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64893a4e-7131-403f-a7ee-786548821fa6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szeptember 12-től vetítik a magyar mozik Kertész Mihályról, azaz Michael Curtizről, a Casablanca legendás magyar rendezőjéről szóló, több nemzetközi fesztiválon díjazott magyar életrajzi filmet. CURTIZ - A magyar, aki felforgatta Hollywoodot címmel, Topolánszky Tamás Yvan rendezésében. ","shortLead":"Szeptember 12-től vetítik a magyar mozik Kertész Mihályról, azaz Michael Curtizről, a Casablanca legendás magyar...","id":"20190818_Magyar_mozikban_a_Casablanca_magyar_rendezojerol_szolo_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64893a4e-7131-403f-a7ee-786548821fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ffab9a-5715-4233-bd21-2d5cdc7d85ca","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Magyar_mozikban_a_Casablanca_magyar_rendezojerol_szolo_film","timestamp":"2019. augusztus. 18. 16:36","title":"Magyar mozikban a Casablanca magyar rendezőjéről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A sokoldalúságáról is ismert színész beszél arról, hogy jött le drogról és kinek köszönheti ezt. Elismeri, hogy nem tesz rózsaszín tejszínhabot a mondanivalója mellé, holott nem szereti a konfrontatív helyzeteket. HVG-portré.","shortLead":"A sokoldalúságáról is ismert színész beszél arról, hogy jött le drogról és kinek köszönheti ezt. Elismeri, hogy nem...","id":"201933_szabo_gyozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee1d496-d031-45fd-86c1-adb24d672ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33f622f-a0ab-44fb-b7b2-0ac8e106e9ea","keywords":null,"link":"/kultura/201933_szabo_gyozo","timestamp":"2019. augusztus. 18. 20:00","title":"Szabó Győző: Már nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Volt Fesztivál himnuszát osztotta meg a Facebookon a miniszterelnök a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján, azon a napon, amikor Angela Merkel német kancellárral is találkozik.\r

","shortLead":"A Volt Fesztivál himnuszát osztotta meg a Facebookon a miniszterelnök a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján, azon...","id":"20190819_Orban_Wellhellovideot_posztolt_a_Merkeltalalkozo_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416fbed0-b6f9-4c03-b859-b7b5f8eb04d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Orban_Wellhellovideot_posztolt_a_Merkeltalalkozo_elott","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:31","title":"Orbán Wellhello-videót posztolt a Merkel-találkozó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halála előtt két nappal írta alá a végrendeletét Jeffrey Epstein milliárdos, akit emberkereskedelem és kiskorúak megrontásának vádjával helyeztek előzetes letartóztatásba, és aki a hivatalos jelentés szerint öngyilkos lett a börtönben.\r

