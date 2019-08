Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88da57fb-22c4-4dc0-b87a-66c1a1fe887e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 20. alkalmából kitüntetéseket osztott ki a kormány, két korábbi Orbán-miniszter és egy fideszes polgármester és a Corvinus rektora is a díjazottak között van. Az elismerések többségét egyházi személyek kapták.



","shortLead":"Augusztus 20. alkalmából kitüntetéseket osztott ki a kormány, két korábbi Orbán-miniszter és egy fideszes polgármester...","id":"20190819_Lanczi_Andras_Stumpf_Istvan_Rethelyi_Miklos_is_megkapta_a_Magyar_Erdemrend_kituntetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88da57fb-22c4-4dc0-b87a-66c1a1fe887e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8061280f-cc30-48c1-b760-098667bf5f8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Lanczi_Andras_Stumpf_Istvan_Rethelyi_Miklos_is_megkapta_a_Magyar_Erdemrend_kituntetest","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:23","title":"Lánczi András, Stumpf István, Réthelyi Miklós is megkapta a Magyar Érdemrend kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt kedd reggel a Siófokot és Szekszárdot összekötő 65-ös főúton.","shortLead":"Halálos baleset történt kedd reggel a Siófokot és Szekszárdot összekötő 65-ös főúton.","id":"20190820_Halalos_baleset_tortent_Tamasinal_felpalyan_halad_a_forgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d4e9d1-3f00-410f-9832-42805e92a363","keywords":null,"link":"/cegauto/20190820_Halalos_baleset_tortent_Tamasinal_felpalyan_halad_a_forgalom","timestamp":"2019. augusztus. 20. 11:21","title":"Halálos baleset történt Tamásinál, félpályán halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időjárás jó fej, nem teszi tönkre a hosszú hétvégét.\r

\r

","shortLead":"Az időjárás jó fej, nem teszi tönkre a hosszú hétvégét.\r

\r

","id":"20190819_Kanikulai_augusztusi_nap_kovetkezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c584274e-17a6-411b-b35d-16ea3a0c5c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Kanikulai_augusztusi_nap_kovetkezik","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:11","title":"Kánikulai augusztusi nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A huszonötödik film részleteit és az azzal kapcsolatos információkat lassan, de folyamatosan csöpögtetik nekünk a készítők. A szereplőgárdával nagyjából hónapok óta tisztában vagyunk, de a film címe még csak most derült ki. ","shortLead":"A huszonötödik film részleteit és az azzal kapcsolatos információkat lassan, de folyamatosan csöpögtetik nekünk...","id":"20190820_Bejelentettek_a_25_James_Bondfilm_cimet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff031da-4f72-4092-a6eb-fa2f3388a5cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Bejelentettek_a_25_James_Bondfilm_cimet","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:58","title":"Bejelentették a 25. James Bond-film címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","shortLead":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","id":"20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb8fd1-4a02-4865-b37c-262aed3640a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:58","title":"István, a király rockopera-versenyt írnak ki az iskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A dunai panoráma elég jelentősen dob az ingatlanok árán, állapítja meg az ingatlan.com elemzése.\r

\r

","shortLead":"A dunai panoráma elég jelentősen dob az ingatlanok árán, állapítja meg az ingatlan.com elemzése.\r

\r

","id":"20190819_Ha_sajat_lakasbol_nezne_a_tuzijatekot_szazmillios_kiadasa_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4a3c3a-e488-436f-abf1-6ee54e8ae27e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190819_Ha_sajat_lakasbol_nezne_a_tuzijatekot_szazmillios_kiadasa_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:32","title":"Ha saját lakásból nézné a tűzijátékot, százmilliós kiadása lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 120-an sebesültek meg a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban elkövetett robbantássorozatban - közölték helyi illetékesek kedden, egy nappal azután, hogy 14 pokolgép lépett működésbe a nagyváros közterein, piacain és éttermeinél.\r

\r

","shortLead":"Több mint 120-an sebesültek meg a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban elkövetett robbantássorozatban - közölték helyi...","id":"20190820_Tobb_mint_120an_sebesultek_meg_a_14_afganisztani_pokolgepes_merenyletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd70f4f5-d7b9-4dd7-9de9-5ed98e20fa28","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Tobb_mint_120an_sebesultek_meg_a_14_afganisztani_pokolgepes_merenyletben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 10:28","title":"Több mint 120-an sebesültek meg a 14 afganisztáni pokolgépes merényletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164ce0f6-12c1-4223-bfbb-fccdcb875fc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztus 1-től kezdve ingyen utazhatnak a berlini tömegközlekedési eszközökön az iskoláskorú gyerekek. Ehhez csak egy ingyenes igazolás kell kiváltaniuk. ","shortLead":"Augusztus 1-től kezdve ingyen utazhatnak a berlini tömegközlekedési eszközökön az iskoláskorú gyerekek. Ehhez csak...","id":"20190820_Ingyen_utazhatnak_Berlinben_az_iskolaskoruak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=164ce0f6-12c1-4223-bfbb-fccdcb875fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effc6f6e-0aa9-46a4-9dd7-cbf42a802ab2","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Ingyen_utazhatnak_Berlinben_az_iskolaskoruak","timestamp":"2019. augusztus. 20. 15:07","title":"Ingyen utazhatnak Berlinben az iskoláskorúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]