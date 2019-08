Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76e1255c-2e95-415e-b481-af1deff3283e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyi hőség és a nagy termés is megterhelte a fákat. ","shortLead":"A tavalyi hőség és a nagy termés is megterhelte a fákat. ","id":"20190822_Europaszerte_keves_lesz_a_korte_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e1255c-2e95-415e-b481-af1deff3283e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bd9623-fab2-436d-8b36-19d43eb16e14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Europaszerte_keves_lesz_a_korte_iden","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:49","title":"Európa-szerte kevés lesz a körte idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17e40fa-c4a7-46a0-aaec-2d56fda6c139","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pókember-karakter filmes jogait birtokló Sony Pictures egyelőre nem tud dűlőre jutni a Disney-vel a bevételek elosztásáról.","shortLead":"A Pókember-karakter filmes jogait birtokló Sony Pictures egyelőre nem tud dűlőre jutni a Disney-vel a bevételek...","id":"20190821_Konnyen_lehet_hogy_a_Marvelnek_el_kell_engednie_a_Pokembert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b17e40fa-c4a7-46a0-aaec-2d56fda6c139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1157924b-ee5a-4dfc-8cc1-2bb860baa4f1","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Konnyen_lehet_hogy_a_Marvelnek_el_kell_engednie_a_Pokembert","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:05","title":"Lehet, hogy a Marvelnek el kell engednie a Pókembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Romániában mértek a magyarországinál nagyobb áremelkedéseket.","shortLead":"Csak Romániában mértek a magyarországinál nagyobb áremelkedéseket.","id":"20190821_inflacio_eurostat_arak_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362ece26-e7c3-4a95-bff9-f2e7ecf72868","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_inflacio_eurostat_arak_dragulas","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:06","title":"Az EU második legnagyobb inflációja a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külső és a leállósávon halad a forgalom Budapest felé.","shortLead":"A külső és a leállósávon halad a forgalom Budapest felé.","id":"20190821_Ot_auto_utkozott_az_M5os_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09376a86-0a9d-43c5-9b84-3170e497b2b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Ot_auto_utkozott_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:39","title":"Öt autó ütközött az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj.","shortLead":"Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj.","id":"20190821_Tizennegy_autorol_lopott_kerekeket_egy_ferfi_mikozben_bunugyi_felugyelet_alatt_allt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e72fa3-dd8f-48f4-a23f-c63766982194","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tizennegy_autorol_lopott_kerekeket_egy_ferfi_mikozben_bunugyi_felugyelet_alatt_allt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:41","title":"Tizennégy autóról lopott kerekeket egy férfi, miközben bűnügyi felügyelet alatt állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tragédia a magyar televíziózásban!","shortLead":"Tragédia a magyar televíziózásban!","id":"20190821_Lekerul_a_fomusoridorol_a_Baratok_kozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ca0f60-cfa1-40e3-bb54-600a1d28e05f","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Lekerul_a_fomusoridorol_a_Baratok_kozt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:01","title":"Kikerül az esti fő műsorsávból a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy nemzetközi vonat elő hajtott az autó.","shortLead":"Egy nemzetközi vonat elő hajtott az autó.","id":"20190821_Vonat_utkozott_autoval_Kismarosnal_harman_haltak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=666a4420-57f2-46b9-9949-a23a883c58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42992a5-74d3-4bfb-a843-358f4d64ee38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Vonat_utkozott_autoval_Kismarosnal_harman_haltak_meg","timestamp":"2019. augusztus. 21. 21:02","title":"Vonat ütközött autóval Kismarosnál, hárman haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha úgy érzi minden tizedik autó az utcán Astra vagy Swift, akkor tökéletesen látja. ","shortLead":"Ha úgy érzi minden tizedik autó az utcán Astra vagy Swift, akkor tökéletesen látja. ","id":"20190821_A_felmillio_Swift_es_Astra_orszaga_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d94bc5-ce13-44a7-b5cf-0a25aeb17d82","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_A_felmillio_Swift_es_Astra_orszaga_vagyunk","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:22","title":"A félmillió Swift és Astra országa vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]