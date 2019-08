Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d825c313-4c8b-4276-bdae-263ba486c4ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Drágul a mászás is, túl sokan toporognak már a csúcs körül.","shortLead":"Drágul a mászás is, túl sokan toporognak már a csúcs körül.","id":"20190821_Betiltottak_az_eldobhato_muanyagokat_a_Mount_Everesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d825c313-4c8b-4276-bdae-263ba486c4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8d5bbe-9b2a-4f62-9ab1-51f6a008ceef","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Betiltottak_az_eldobhato_muanyagokat_a_Mount_Everesten","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:10","title":"Betiltották az eldobható műanyagokat a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH adatai alapján az infláció háromszorosával, egyetlen év alatt átlagosan 8,4 százalékkal drágult a kenyér. A félbarna az átlagnál is nagyobb mértékben, 14 százalékkal lett drágább.","shortLead":"A KSH adatai alapján az infláció háromszorosával, egyetlen év alatt átlagosan 8,4 százalékkal drágult a kenyér...","id":"20190820_Sokat_dragult_a_kenyer_az_elmult_egy_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c0a104-c6a7-4709-8765-777360b9ab21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190820_Sokat_dragult_a_kenyer_az_elmult_egy_evben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 21:16","title":"Sokat drágult a kenyér az elmúlt egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baafecbe-f609-420b-8f79-48547ab316c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Mindkét tehergépkocsi vezetője életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Mindkét tehergépkocsi vezetője életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20190822_Frontalis_karambol_Barandnal_mentohelikopter_szallitotta_korhazba_a_soforoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baafecbe-f609-420b-8f79-48547ab316c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a95fe1d-254e-4dcf-af6a-d713e06f7eaa","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190822_Frontalis_karambol_Barandnal_mentohelikopter_szallitotta_korhazba_a_soforoket","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:32","title":"Frontális karambol történt Bárándnál, mentőhelikopter szállította kórházba a sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt.","shortLead":"Tizenhárom megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt.","id":"20190821_Marad_a_hoseg_jon_a_vihar_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92de3896-c2f3-4bee-aae5-1531f47cf02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Marad_a_hoseg_jon_a_vihar_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:35","title":"Marad a hőség, jön a vihar, másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj.","shortLead":"Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj.","id":"20190821_Tizennegy_autorol_lopott_kerekeket_egy_ferfi_mikozben_bunugyi_felugyelet_alatt_allt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e72fa3-dd8f-48f4-a23f-c63766982194","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tizennegy_autorol_lopott_kerekeket_egy_ferfi_mikozben_bunugyi_felugyelet_alatt_allt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:41","title":"Tizennégy autóról lopott kerekeket egy férfi, miközben bűnügyi felügyelet alatt állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c672e572-ed39-4287-b217-808dc0bce7ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi haragosával végzett egy férfi a nézőtéren, a koncert a késelés után sem állt le.","shortLead":"Régi haragosával végzett egy férfi a nézőtéren, a koncert a késelés után sem állt le.","id":"20190821_Egy_LGTs_koncerten_szurtak_halalra_egy_embert_Polgaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c672e572-ed39-4287-b217-808dc0bce7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb1292-77b3-4e74-9458-3e65a0c93607","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Egy_LGTs_koncerten_szurtak_halalra_egy_embert_Polgaron","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:45","title":"Egy LGT-s koncerten szúrtak halálra egy többgyermekes családapát Polgáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Első gyereküket várják feleségével, a modell-énekesnő Daniella Pickkel.","shortLead":"Első gyereküket várják feleségével, a modell-énekesnő Daniella Pickkel.","id":"20190822_Apai_oromok_ele_nez_Quentin_Tarantino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7172da0-2098-42a8-acb2-7af564f9ebae","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Apai_oromok_ele_nez_Quentin_Tarantino","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:33","title":"Apai örömök elé néz Quentin Tarantino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elegük lett a késésekből, a minőségből, a MÁV állapotából.","shortLead":"Elegük lett a késésekből, a minőségből, a MÁV állapotából.","id":"20190821_Utastuntetes_lehet_a_MAV_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb10c3f-15ee-493d-92d1-268801a96588","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Utastuntetes_lehet_a_MAV_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 21:20","title":"Utastüntetés lehet a MÁV ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]