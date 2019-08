Mint arról beszámoltunk, bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emeltek vádat Simonka György fideszes képviselő és 32 társa ellen a Fővárosi Törvényszéken. A vádirat szerint Simonka a zöldség-gyümölcs termelőket támogató uniós és költségvetési pénzeket próbálta jogellenesen megszerezni.

Az eljárás a NAV Központi Hivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda feljelentése alapján indult, a politikus mentelmi jogát az Országgyűlés pedig már felfüggesztette.

Simonka most a Facebook-oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, amely szerint ő nem követett el semmilyen jogsértést. "Nagyon sajnálom, hogy az eljárás sokak számára okoz kellemetlenséget, és hiszem, hogy a független bíróság előtt minél előbb tisztázhatom magam. Az eljáró hatóságokkal ennek érdekében eddig is legjobb tudásom szerint együttműködtem és a továbbiakban is így fogok tenni" – írta.