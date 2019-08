Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd77a743-32c2-4dfc-8421-ae6e30840fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Befejezték a helyszínelést.","shortLead":"Befejezték a helyszínelést.","id":"20190824_Vege_a_lezarasnak_az_M5oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd77a743-32c2-4dfc-8421-ae6e30840fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d4901a-4151-47a1-a02d-f9a3fda3418d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190824_Vege_a_lezarasnak_az_M5oson","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:46","title":"Vége a lezárásnak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki nem postai csekken szokta befizetni a számláját, kénytelen lesz bemenni a szolgáltatóhoz. Figyelem, a postás csak egyszer csenget. ","shortLead":"Ha valaki nem postai csekken szokta befizetni a számláját, kénytelen lesz bemenni a szolgáltatóhoz. Figyelem, a postás...","id":"20190823_Roham_varhato_az_ugyfelszolgalatokon_a_rezsiutalvanyok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc59aeaa-b39f-4335-b23e-3a9210429e21","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Roham_varhato_az_ugyfelszolgalatokon_a_rezsiutalvanyok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:07","title":"Roham lesz az ügyfélszolgálatokon a rezsiutalványok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5af987-e5d3-4a3b-a322-43fcd5b03898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nappal az önkormányzati választások hivatalos kampánystartja előtt Szekszárdon is bejelentették az ellenzék közös polgármesterjelöltjét. Bomba Gábor fiát két éve üldözi az igazgatónő bosszúja, amiért hitleres videókkal gúnyolódott tanárain.","shortLead":"Egyetlen nappal az önkormányzati választások hivatalos kampánystartja előtt Szekszárdon is bejelentették az ellenzék...","id":"20190823_Ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett_az_apa_akinek_a_fiat_egy_hitleres_parodiavideo_miatt_hurcoltak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba5af987-e5d3-4a3b-a322-43fcd5b03898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801bd854-cc78-4cee-96c1-f352617c90de","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett_az_apa_akinek_a_fiat_egy_hitleres_parodiavideo_miatt_hurcoltak_meg","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:40","title":"Ellenzéki polgármesterjelölt lett az apa, akinek a fiát egy hitleres paródiavideó miatt hurcolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt folytat nyomozást az országgyűlési képviselő ellen.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt folytat nyomozást az országgyűlési képviselő ellen.","id":"20190823_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Demeter_Martat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca2c096-1b07-4791-a390-c7a27db2503e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Demeter_Martat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:43","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Demeter Mártát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52000827-a761-4a01-9468-3a6c89159f64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyanús készüléket találtak a hídon, de nem közölték, mi volt az.","shortLead":"Gyanús készüléket találtak a hídon, de nem közölték, mi volt az.","id":"20190823_Bombariado_miatt_lezartak_New_York_egyik_hidjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52000827-a761-4a01-9468-3a6c89159f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d1d9f2-8495-4cd7-ae9c-e44cac393d87","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Bombariado_miatt_lezartak_New_York_egyik_hidjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 05:38","title":"Bombariadó miatt lezárták New York egyik hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79733572-5706-4481-90c3-0e0b6f3ec4e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán már az idén hozzányúlnak az utakhoz. ","shortLead":"Talán már az idén hozzányúlnak az utakhoz. ","id":"20190823_Elvileg_egy_even_belul_kibovitik_az_M70est_es_az_M15ost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79733572-5706-4481-90c3-0e0b6f3ec4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877e2907-7ea3-4c5a-97c0-960e7f00e600","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Elvileg_egy_even_belul_kibovitik_az_M70est_es_az_M15ost","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:28","title":"Elvileg egy éven belül kibővítik az M70-est és az M15-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sorra lépnek vissza a Demokrata Párt esélytelen jelöltjei az elnökjelöltségért, most a nem túl ismert Seth Moultonon volt a sor.\r

\r

","shortLead":"Sorra lépnek vissza a Demokrata Párt esélytelen jelöltjei az elnökjelöltségért, most a nem túl ismert Seth Moultonon...","id":"20190823_Egy_szazalek_sem_tamogatta_a_Demokrata_parti_elnokjeloltaspiranst_ezert_visszalepett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345a643e-e453-461d-a181-e4c9f7c5d409","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Egy_szazalek_sem_tamogatta_a_Demokrata_parti_elnokjeloltaspiranst_ezert_visszalepett","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:15","title":"Egy százalék sem támogatta a Demokrata párti elnökjelölt-aspiránst, ezért visszalépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc13905-a3e8-4cd4-bafe-a73db1f72197","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak a kocsiban vannak veszélyben az állatok.","shortLead":"Nem csak a kocsiban vannak veszélyben az állatok.","id":"20190823_Belepusztulhatott_a_melegbe_egy_kutya_a_szentesi_Tesconal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc13905-a3e8-4cd4-bafe-a73db1f72197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7066a33d-1378-4bb0-ab88-66c3cb925ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Belepusztulhatott_a_melegbe_egy_kutya_a_szentesi_Tesconal","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:35","title":"Napon hagytak egy kikötött kutyát, belepusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]