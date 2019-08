Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"955b596f-eb48-417e-98b4-2135c204d5f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei bemutatta az Ascend 910-et, ami a vállalat állítása szerint a világ legerősebb mesterségesintelligencia-processzora. A chip a MindSpore számítási keretrendszerrel kiegészülve új lehetőségeket biztosít a mesterséges intelligenciára (MI) alapozó alkalmazások fejlesztéséhez.","shortLead":"A Huawei bemutatta az Ascend 910-et, ami a vállalat állítása szerint a világ legerősebb...","id":"20190823_huawei_ascend_910_mesterseges_intelligencia_processzor_mindspore_szamitasi_keretrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955b596f-eb48-417e-98b4-2135c204d5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880261a7-33bb-446a-b4b6-f42a19eafa1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_huawei_ascend_910_mesterseges_intelligencia_processzor_mindspore_szamitasi_keretrendszer","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:03","title":"Bivalyerős chipet tett le az asztalra a Huawei, a mesterséges intelligencia veheti hasznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce3b2ff-fd29-4dc2-8cc3-f8f67ee09f4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe az amerikai hiperautóba nem kevesebb, mint négy darab nagy teljesítményű villanymotor került.","shortLead":"Ebbe az amerikai hiperautóba nem kevesebb, mint négy darab nagy teljesítményű villanymotor került.","id":"20190821_1200_loeros_4_szemelyes_uj_villanyauto_tor_a_porsche_panamera_baberjaira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce3b2ff-fd29-4dc2-8cc3-f8f67ee09f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6adef2a-4152-4109-85c7-2439efa25705","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_1200_loeros_4_szemelyes_uj_villanyauto_tor_a_porsche_panamera_baberjaira","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:21","title":"1200 lóerős 4 személyes új villanyautó tör a Porsche Panamera babérjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő a reformátusok szárszói konferenciáján arról is beszélt, az EU egy birodalom, és az egyenlősdiről a kereszténydemokrata gondolkodásban szó sem lehet.\r

","shortLead":"A fideszes EP-képviselő a reformátusok szárszói konferenciáján arról is beszélt, az EU egy birodalom, és...","id":"20190823_Szajer_Jozsef_A_keresztenyseg_a_hit_ma_odivatu_dologkent_jelenik_meg_a_foaramu_mediaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841bba33-01a0-4488-a6ba-cf5d32f2beee","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Szajer_Jozsef_A_keresztenyseg_a_hit_ma_odivatu_dologkent_jelenik_meg_a_foaramu_mediaban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:27","title":"Szájer József: \"A kereszténység, a hit ma ódivatú dologként jelenik meg a főáramú médiában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d954cf03-215c-4ec4-b7f0-132dd4f39adf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elég, hogy az RTL Klub új időpontban adja szeptembertől a sorozat részeit, még a távozó Berényi Miklós figuráját is erőszakos jelenetekkel írták ki a Barátok köztből.","shortLead":"Nem elég, hogy az RTL Klub új időpontban adja szeptembertől a sorozat részeit, még a távozó Berényi Miklós figuráját is...","id":"20190823_Kegyetlen_bucsura_keszulhetnek_a_Baratok_kozt_rajongoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d954cf03-215c-4ec4-b7f0-132dd4f39adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24e4005-82a1-4da5-838f-61430aaba117","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Kegyetlen_bucsura_keszulhetnek_a_Baratok_kozt_rajongoi","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:46","title":"Kegyetlen búcsúra készülhetnek a Barátok közt rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat lelőtték, majd leszedték az összes húst a csontokról. ","id":"20190822_Sajat_telken_meszaroltak_le_egy_Lengyeltotiban_elo_nemet_gazda_teheneit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174d59cc-4d4f-470d-b482-9134845976e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Sajat_telken_meszaroltak_le_egy_Lengyeltotiban_elo_nemet_gazda_teheneit","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:34","title":"Lemészárolták egy Lengyeltótiban élő német gazda teheneit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeknek elvileg már a János-kórházba kell mennie ortopédiára, de erről nem nagyon tájékoztatják őket. ","id":"20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06de65ec-79a0-400e-ae38-6ae1146d2c00","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Orvoshiany_miatt_megszunt_az_ortopedia_a_Kutvolgyiben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:23","title":"Orvoshiány miatt megszűnt az ortopédia a Kútvölgyiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok kajakos hidegzuhanyként élte meg a csütörtöki kizárást. Egyesben még összejöhet Szegeden az olimpiai kvóta 500 méteren.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok kajakos hidegzuhanyként élte meg a csütörtöki kizárást. Egyesben még összejöhet Szegeden...","id":"20190823_Kozak_Most_sem_tudjuk_hogy_mi_okozhatta_a_problemat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0099dd0f-4681-4246-a364-64c0d70e6166","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Kozak_Most_sem_tudjuk_hogy_mi_okozhatta_a_problemat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:01","title":"Kozák: Most sem tudjuk, hogy mi okozhatta a problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampány csak holnap kezdődik, az ígérgetés már ma.","shortLead":"A kampány csak holnap kezdődik, az ígérgetés már ma.","id":"20190823_TASZ_A_kormany_megveszi_a_nyugdijasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e7fbec-de98-4cd2-b356-4692dca40f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_TASZ_A_kormany_megveszi_a_nyugdijasokat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:38","title":"TASZ: A kormány megveszi a nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]