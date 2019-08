Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök előállították a férfit.

","shortLead":"A rendőrök előállították a férfit.

","id":"20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6feac14-a7af-4036-a0de-9d3bd99480bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:40","title":"Egy részeg férfi megvert egy gyereket, mert kicsúfolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendészet kimentette a férfit.","shortLead":"A vízirendészet kimentette a férfit.","id":"20190825_A_Petofi_hidrol_esett_a_Dunaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf83a56-d1ae-4ff3-8d26-a7cf5dd84965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e739f5-7331-4ddf-8ca5-30a929be4ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_Petofi_hidrol_esett_a_Dunaba","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:15","title":"A Petőfi hídról esett a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","shortLead":"A rendkívüli közgyűlésen jelentette be váratlanul az új jelölt, hogy Botka Lászlóval is megmérkőzik. ","id":"20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72721604-7b63-4552-8da3-e0669bff251e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ujabb_kihivoja_van_Botkanak_most_egy_szoci_indulna_ellene","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:03","title":"Szocialista jelölt is elindul Botka ellen Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyula volt fideszes alpolgármestere, Galbács Mihály ellenzéki színekben indul a polgármesteri székért. A politikus korábban személyesen Orbán Viktorhoz fordult korrupciógyanús ügyek miatt. A helyi Fidesz szerint Galbács párttagsága jelölésével automatikusan megszűnt, Galbács szerint ő még a párt tagja.

","shortLead":"Gyula volt fideszes alpolgármestere, Galbács Mihály ellenzéki színekben indul a polgármesteri székért. A politikus...","id":"20190824_Az_ellenzek_exfideszes_politikust_indit_a_polgarmestersegert_Gyulan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10738011-868c-44d3-befa-94016386b23c","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Az_ellenzek_exfideszes_politikust_indit_a_polgarmestersegert_Gyulan","timestamp":"2019. augusztus. 24. 09:21","title":"Az ellenzék (ex?)fideszes politikust indít a polgármesterségért Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint az Egyesült Királyságban készült előkészített, félkész és késztermékek tartalmazzák a legkevesebb cukrot, telített zsírt és sót.","shortLead":"A világ 12 országának több mint négyszázezer kényelmi élelmiszertermékét felmérő globális kutatás eredménye szerint...","id":"20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6661c6c-b6af-4480-af96-08eb48cba03c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190824_kenyelmi_elelmiszerek_a_egeszsegesek_kutatas","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:03","title":"Egészségesek-e a kényelmi élelmiszerek? Egy új kutatás szerint attól is függ, honnan valók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa579c6f-fbab-4fe9-97f6-0b838cb41beb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó ikonikus sportkocsijának ezen remek állapotú példánya eddig kevesebb, mint 60 ezer kilométert hagyott maga mögött.","shortLead":"A bajor gyártó ikonikus sportkocsijának ezen remek állapotú példánya eddig kevesebb, mint 60 ezer kilométert hagyott...","id":"20190825_capa_a_javabol_egy_makulatlan_bmw_m635_csi_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa579c6f-fbab-4fe9-97f6-0b838cb41beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a96d8bd-3753-4bb0-a120-68572e03ba61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_capa_a_javabol_egy_makulatlan_bmw_m635_csi_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 06:41","title":"Cápa a javából: egy makulátlan BMW M635 CSi keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e30a4a1-b00a-4e30-afda-a745cc71eb41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II. kerületi nyomozók elfogták azt a párost, akik egy autót törtek fel az Ördögárok úton.","shortLead":"A II. kerületi nyomozók elfogták azt a párost, akik egy autót törtek fel az Ördögárok úton.","id":"20190824_rendorseg_autofeltores_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e30a4a1-b00a-4e30-afda-a745cc71eb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e637bc-8f97-40d1-a442-e36ade4047ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_rendorseg_autofeltores_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 24. 21:30","title":"Már akkor kiszúrták őket a rendőrök, amikor csak tervezték egy autó feltörését, nem is jutottak messzire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16375aac-29b6-499e-8884-f32e495f8eaf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy texasi ifjú pár autójába kamion rohant bele.","shortLead":"Egy texasi ifjú pár autójába kamion rohant bele.","id":"20190825_Halalos_baleset_percekkel_az_eskuvo_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16375aac-29b6-499e-8884-f32e495f8eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994b2bbd-1d0c-45ee-987f-b4120fa2f600","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_Halalos_baleset_percekkel_az_eskuvo_utan","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:30","title":"Halálos baleset percekkel az esküvő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]