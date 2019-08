Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4bebdb8-b288-4208-9667-f2f4ed04741a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hajtómű menet közben állt le, a gép még 2 órát repült ezután.","shortLead":"A hajtómű menet közben állt le, a gép még 2 órát repült ezután.","id":"20190826_Leallt_az_egyik_hajtomu_megis_folytatta_utjat_Praga_fele_egy_Boeing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4bebdb8-b288-4208-9667-f2f4ed04741a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b1b6da-572c-4187-92e5-3a824e1f6d0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Leallt_az_egyik_hajtomu_megis_folytatta_utjat_Praga_fele_egy_Boeing","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:06","title":"Leállt az egyik hajtómű, mégis folytatta útját Prága felé egy Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 28-án. Előzenekarként a Wellhello lép fel.","shortLead":"Szeptember 28-án. Előzenekarként a Wellhello lép fel.","id":"20190826_Inyenes_koncertet_ad_a_Hosok_teren_Bryan_Adams","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65d2db4-9f9e-449d-9f1e-04d0ac3fe602","keywords":null,"link":"/kultura/20190826_Inyenes_koncertet_ad_a_Hosok_teren_Bryan_Adams","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:59","title":"Ingyenes koncertet ad a Hősök terén Bryan Adams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","shortLead":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","id":"20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1efedae-4816-4d22-aa2c-13460379fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:44","title":"Csak elektromos taxik kaphatnak engedélyt Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy darabig van rá EU-pénz.","shortLead":"Egy darabig van rá EU-pénz.","id":"20190825_Meg_dragabb_lesz_a_Balaton_vizszintjenek_megemelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec974768-7296-4aa5-89f4-d0c801c817dd","keywords":null,"link":"/kkv/20190825_Meg_dragabb_lesz_a_Balaton_vizszintjenek_megemelese","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:46","title":"Még drágább lesz a Balaton vízszintjének megemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kínaiak felhívták amerikai partnereiket, hogy kezdjék újra a tárgyalásokat – közölte a G7-es csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök. ","shortLead":"A kínaiak felhívták amerikai partnereiket, hogy kezdjék újra a tárgyalásokat – közölte a G7-es csúcstalálkozón Donald...","id":"20190826_Megint_baratkozni_kezd_az_USA_es_Kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbeabd2f-48c2-45cb-98ae-a5fcc0609f86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Megint_baratkozni_kezd_az_USA_es_Kina","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:50","title":"Megint barátkozni kezdett az USA és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván jelenni.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván...","id":"20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b0bfb2-2743-4fe0-a5a8-80ea0664197e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:21","title":"78 millió forint a Putyin-féle limuzin alapára, megnyílt az első szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"12 év után házasodott újra a skóciai pár.","shortLead":"12 év után házasodott újra a skóciai pár.","id":"20190825_Egy_ferfi_elfelejtette_hogy_hazas_ezert_ujra_elvette_a_feleseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c00af8-3f7a-4204-a2ba-cac8946a1388","keywords":null,"link":"/elet/20190825_Egy_ferfi_elfelejtette_hogy_hazas_ezert_ujra_elvette_a_feleseget","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:43","title":"Egy férfi elfelejtette, hogy házas, ezért újra elvette a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fizető jogosult, vagy a nyugdíjas?","shortLead":"A fizető jogosult, vagy a nyugdíjas?","id":"20190825_rezsiutalvany_rendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843584a9-a674-498c-a3a5-6b295a9ccce2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_rezsiutalvany_rendelet","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:28","title":"Újabb kérdés a rezsiutalvánnyal kapcsolatban: mi van, ha nincs a nevünkön rezsiszámla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]