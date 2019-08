Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9b195d2-d433-4d5c-8c02-83b03db923af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrhajósok zöldség- és gyümölcsellátását biztosító üvegház tervét mutatták be pénteken német kutatók, a koncepciót alkalmazni lehetne a Holdra és a Marsra tervezett missziók esetében.","shortLead":"Űrhajósok zöldség- és gyümölcsellátását biztosító üvegház tervét mutatták be pénteken német kutatók, a koncepciót...","id":"20190826_dlr_uveghaz_eden_iss_zoldseg_gyumolcs_hold_mars_neumayer_3_kutatoallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b195d2-d433-4d5c-8c02-83b03db923af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2043dc85-4f85-4933-a7da-3847d5dc15b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_dlr_uveghaz_eden_iss_zoldseg_gyumolcs_hold_mars_neumayer_3_kutatoallomas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:03","title":"Nézzen körül a házban, ahol paradicsomot meg uborkát termelnek majd az űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","shortLead":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","id":"20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec30442-6e38-4478-beba-73693a23da1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:55","title":"Német állampapírral a klímavédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Craiova elleni, botrányos véget ért Európa Liga-meccsről döntött a szövetség etikai bizottsága.","shortLead":"A Craiova elleni, botrányos véget ért Európa Liga-meccsről döntött a szövetség etikai bizottsága.","id":"20190826_budapest_honved_craiova_europa_liga_uefa_etikai_bizottsag_birsag_szektorbezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab5684-d060-464b-bf33-3d851e76efe0","keywords":null,"link":"/sport/20190826_budapest_honved_craiova_europa_liga_uefa_etikai_bizottsag_birsag_szektorbezaras","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:31","title":"Keményen megbüntette a Honvédot az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","shortLead":"A lejárt engedélyeket is csak akkor hosszabbítják meg, ha a környezetkímélőbb járműveket vezeti a taxis.","id":"20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1efedae-4816-4d22-aa2c-13460379fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Ha_nem_elektromos_a_taxi_nem_kap_engedelyt_Kolozsvaron","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:44","title":"Csak elektromos taxik kaphatnak engedélyt Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318582b2-7356-447a-b871-893e0f23bbc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Panasonic fényképezős portfóliójának zászlóshajója a profiknak szánt Lumix S1R-t, benne sok olyan fejlesztéssel, melyet ez a szegmens megkövetel. Leteszteltük, mire képes.","shortLead":"A Panasonic fényképezős portfóliójának zászlóshajója a profiknak szánt Lumix S1R-t, benne sok olyan fejlesztéssel...","id":"20190825_lumix_s1r_teszt_milc_fenykepezogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=318582b2-7356-447a-b871-893e0f23bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab574ca-58f6-4f88-a09c-546efee07f5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_lumix_s1r_teszt_milc_fenykepezogep","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:00","title":"Teszten az abszolút profi fényképező, a Lumix S1R – nem pehelysúlyú versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerült petesejtet kiemelni az utolsó két északi szélesszájú orrszarvúból – jelentette be a kenyai turisztikai és vadvédelmi minisztérium képviselője. Najib Balala azt reméli, a petesejteket mesterségesen megtermékenyíthetik, hogy megmentsék a fajt a kihalástól. ","shortLead":"Sikerült petesejtet kiemelni az utolsó két északi szélesszájú orrszarvúból – jelentette be a kenyai turisztikai és...","id":"20190825_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_petesejtek_megtermekenyites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b622aaf-2e1d-4bf1-a314-6f850e963a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_petesejtek_megtermekenyites","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:03","title":"Az utolsó utáni esély: sikerült petesejtet kinyerni az utolsó két északi szélesszájú orrszarvúból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","id":"20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ec312-8be6-463f-ad3a-8ecb55336d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:21","title":"Dróntámadás és géppuska ellen is véd a legújabb BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcae98b-ee85-4fe7-9ada-209fc0549399","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc évvel ezelőtt a HVG közölt először interjú Orbán Viktorral. Babus Endrével, a portréinterjú készítőjével elevenítettük fel az akkori emlékeit.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt a HVG közölt először interjú Orbán Viktorral. Babus Endrével, a portréinterjú készítőjével...","id":"20190826_orban_elso_interju_babus_endre_hvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fcae98b-ee85-4fe7-9ada-209fc0549399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee3d821-b371-4066-aa4b-c36f25efe119","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_orban_elso_interju_babus_endre_hvg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:00","title":"Megfigyelték, miután megcsinálta az első interjút Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]