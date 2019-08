Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51ef08fe-aed8-43e9-86cc-3ed6b2bf0c3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák XXXLutzhoz kerül a lakberendezési áruházlánc.","shortLead":"Az osztrák XXXLutzhoz kerül a lakberendezési áruházlánc.","id":"20190826_kika_gazdasagi_versenyhivatal_gvh_felvasarlas_xxxlutz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51ef08fe-aed8-43e9-86cc-3ed6b2bf0c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888d9838-d5a9-46d9-af6a-b57326417d6f","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_kika_gazdasagi_versenyhivatal_gvh_felvasarlas_xxxlutz","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:28","title":"Zöld utat adott a GVH a Kika felvásárlásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9011bbe-3e5e-433e-a17d-d3ded11b5ee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen sportcsarnok épül, ami mellé parkolóház is dukál.","shortLead":"Természetesen sportcsarnok épül, ami mellé parkolóház is dukál.","id":"20190827_Az_utolso_zold_szigetet_is_beepitenek_a_Szent_Janos_Korhaz_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9011bbe-3e5e-433e-a17d-d3ded11b5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b765d540-0a12-4b41-ba7f-2a68134e638c","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Az_utolso_zold_szigetet_is_beepitenek_a_Szent_Janos_Korhaz_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:08","title":"Az utolsó zöld szigetet is beépítenék a Szent János Kórház mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132bb5b7-8f93-42cd-b77a-064dd9b0c008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kisebb radír méretének felel meg, de így is nagyon értékes az a gyémántdarab, amelyre Arkansasban bukkant rá egy nő. Miközben egy YouTube-videót nézett arról, hogyan kell drágakövet keresni.","shortLead":"Egy kisebb radír méretének felel meg, de így is nagyon értékes az a gyémántdarab, amelyre Arkansasban bukkant rá...","id":"20190826_youtube_video_sarga_gyemant_dragako","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=132bb5b7-8f93-42cd-b77a-064dd9b0c008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c3eaf5-3676-448c-bb9d-576f08f257bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_youtube_video_sarga_gyemant_dragako","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:03","title":"Megnézte a YouTube-on, hogy kell gyémántot keresni – aztán talált egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32e267b-2253-4620-9d1b-5a084492f859","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ferdinand Karl Piëch 82 éves volt, tizenhárom gyermeke, valamint huszonhat unokája gyászolja.","shortLead":"Ferdinand Karl Piëch 82 éves volt, tizenhárom gyermeke, valamint huszonhat unokája gyászolja.","id":"20190827_Egy_etteremben_osszeesett_majd_meghalt_a_Volkswagen_volt_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c32e267b-2253-4620-9d1b-5a084492f859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78df82d9-5ce1-4a80-b8ff-bbf1466bf128","keywords":null,"link":"/kkv/20190827_Egy_etteremben_osszeesett_majd_meghalt_a_Volkswagen_volt_vezetoje","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:35","title":"Egy étteremben összeesett, majd meghalt a Volkswagen volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6218f163-accf-428e-84b0-fe1cf58d8bd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter a G7 tanácskozásra érkezett","shortLead":"Az iráni külügyminiszter a G7 tanácskozásra érkezett","id":"20190825_A_franciak_probaljak_megmenteni_az_irani_nuklearis_program_korlatozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6218f163-accf-428e-84b0-fe1cf58d8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b49340b-c4cd-4f0a-b2c1-00cf3b796508","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_A_franciak_probaljak_megmenteni_az_irani_nuklearis_program_korlatozasat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 18:36","title":"A franciák próbálják megmenteni az iráni nukleáris program korlátozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Ferencváros nagy meglepetésre 4-1-re kikapott a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójának vasárnapi mérkőzésén.

","shortLead":"A címvédő Ferencváros nagy meglepetésre 4-1-re kikapott a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga...","id":"20190825_A_Puskas_Akademia_megverte_a_Fradit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7020e847-6b54-4700-a4a9-326a722ab2df","keywords":null,"link":"/sport/20190825_A_Puskas_Akademia_megverte_a_Fradit","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:12","title":"A Puskás Akadémia meglepetésre megverte a Fradit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e34d36-b66e-43d7-8c7f-28250a67f87a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Farkas Ádámra kemény feladat vár.","shortLead":"Farkas Ádámra kemény feladat vár.","id":"20190825_Ujabb_fontos_pozicioba_kerulhet_az_unios_bankfelugyelet_magyar_foigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67e34d36-b66e-43d7-8c7f-28250a67f87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8afc27d-d6bc-46ce-8c7f-2af0d3334cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Ujabb_fontos_pozicioba_kerulhet_az_unios_bankfelugyelet_magyar_foigazgatoja","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:14","title":"Újabb fontos pozícióba kerülhet az uniós bankfelügyelet magyar főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b195d2-d433-4d5c-8c02-83b03db923af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrhajósok zöldség- és gyümölcsellátását biztosító üvegház tervét mutatták be pénteken német kutatók, a koncepciót alkalmazni lehetne a Holdra és a Marsra tervezett missziók esetében.","shortLead":"Űrhajósok zöldség- és gyümölcsellátását biztosító üvegház tervét mutatták be pénteken német kutatók, a koncepciót...","id":"20190826_dlr_uveghaz_eden_iss_zoldseg_gyumolcs_hold_mars_neumayer_3_kutatoallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b195d2-d433-4d5c-8c02-83b03db923af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2043dc85-4f85-4933-a7da-3847d5dc15b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_dlr_uveghaz_eden_iss_zoldseg_gyumolcs_hold_mars_neumayer_3_kutatoallomas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:03","title":"Nézzen körül a házban, ahol paradicsomot meg uborkát termelnek majd az űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]