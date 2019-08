Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96b50b8b-99c5-4b6b-8f87-4435ad54641a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tervek szerint naponta 1844 hordó olajat és félmillió köbméter földgázt lehet majd kitermelni itt.","shortLead":"A tervek szerint naponta 1844 hordó olajat és félmillió köbméter földgázt lehet majd kitermelni itt.","id":"20190826_Uj_olajmezore_bukkant_Pakisztanban_a_Mol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96b50b8b-99c5-4b6b-8f87-4435ad54641a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8993c5-a62f-49b4-ba2e-27d65e31eb59","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Uj_olajmezore_bukkant_Pakisztanban_a_Mol","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:03","title":"Új olajmezőre bukkant Pakisztánban a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b195d2-d433-4d5c-8c02-83b03db923af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrhajósok zöldség- és gyümölcsellátását biztosító üvegház tervét mutatták be pénteken német kutatók, a koncepciót alkalmazni lehetne a Holdra és a Marsra tervezett missziók esetében.","shortLead":"Űrhajósok zöldség- és gyümölcsellátását biztosító üvegház tervét mutatták be pénteken német kutatók, a koncepciót...","id":"20190826_dlr_uveghaz_eden_iss_zoldseg_gyumolcs_hold_mars_neumayer_3_kutatoallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b195d2-d433-4d5c-8c02-83b03db923af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2043dc85-4f85-4933-a7da-3847d5dc15b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_dlr_uveghaz_eden_iss_zoldseg_gyumolcs_hold_mars_neumayer_3_kutatoallomas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:03","title":"Nézzen körül a házban, ahol paradicsomot meg uborkát termelnek majd az űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette mindezt azután, hogy Emmanuel Macron bejelentette: a hét legfejlettebb ipari ország 20 millió dolláros azonnali segélyt nyújt az amazóniai tüzek megfékezésére.","shortLead":"A brazil elnök Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette...","id":"20190826_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_brazilia_franciaorszag_g7_amazonia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ce3d3-5990-4cb8-b2b8-59ff4e9eb13a","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_brazilia_franciaorszag_g7_amazonia","timestamp":"2019. augusztus. 26. 21:04","title":"Bolsonaro szerint a nagyhatalmak gyarmatként kezelik Brazíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nemmel szavazott az ügyben, szerintük Jordán túl megosztó.","shortLead":"A Fidesz nemmel szavazott az ügyben, szerintük Jordán túl megosztó.","id":"20190827_Jordan_Tamas_Szombathely_diszpolgara_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4d8780-c6f0-465f-bbd4-83e8af098458","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Jordan_Tamas_Szombathely_diszpolgara_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:16","title":"Jordán Tamás Szombathely díszpolgára lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes területeken jégeső és gyakori villámlások is előfordulhatnak.","shortLead":"Egyes területeken jégeső és gyakori villámlások is előfordulhatnak.","id":"20190826_Zivatarok_felhoszakadas_hoseg_kiadta_a_riasztast_a_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a3bf05-7129-402a-ba67-532f2167e31b","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Zivatarok_felhoszakadas_hoseg_kiadta_a_riasztast_a_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:04","title":"Felhőszakadás, villámlás, hőség: kiadta a riasztást a Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető szuverén tanács, miután a városban törzsi villongásokban 16 ember halt meg.","shortLead":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető...","id":"20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb90d65-e558-45e2-a366-06d1307f0db5","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:59","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek Port Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a8a664-f548-4084-b4a8-0dc046a75e79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars példájából kiindulva a földi élet jövőjét is befolyásolhatja bolygónk mágneses pólusának mozgása – hívta fel a figyelmet Zádori Balázs, az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjának fizikusa.","shortLead":"A Mars példájából kiindulva a földi élet jövőjét is befolyásolhatja bolygónk mágneses pólusának mozgása – hívta fel...","id":"20190826_fold_magneses_mezeje_polusvaltas_mars","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a8a664-f548-4084-b4a8-0dc046a75e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc25e82-18c3-461a-b7f7-9045efab7e54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_fold_magneses_mezeje_polusvaltas_mars","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:03","title":"Nagyon fontos lenne tudnunk, hogy mi hozza létre a Föld mágneses mezejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"5-15 fokos lehűlés jön szeptember 3-a környékén. ","shortLead":"5-15 fokos lehűlés jön szeptember 3-a környékén. ","id":"20190827_Szeptember_elso_heteben_nagyot_zuhan_a_homerseklet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6254a-3cc7-4a6b-8bb0-57992adc53ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Szeptember_elso_heteben_nagyot_zuhan_a_homerseklet","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:32","title":"Szeptember első hetében nagyot zuhan a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]