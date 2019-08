Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Porkoláb Zsolt nem vonult be a börtönbe, pedig meg kellett volna kezdenie a büntetését. ","shortLead":"Porkoláb Zsolt nem vonult be a börtönbe, pedig meg kellett volna kezdenie a büntetését. ","id":"20190827_Szokesben_van_a_BRFK_elitelt_volt_fotisztje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ece86c-f946-4e7d-9620-70d259a6e3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Szokesben_van_a_BRFK_elitelt_volt_fotisztje","timestamp":"2019. augusztus. 27. 07:40","title":"Szökésben van a BRFK elítélt volt főtisztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tervei szerint újra egyetemi oktatóként folytatja pályáját, és megalapít egy intézetet, mely a közép-európai rendszerváltás történetét dolgozza fel. ","shortLead":"Tervei szerint újra egyetemi oktatóként folytatja pályáját, és megalapít egy intézetet, mely a közép-európai...","id":"20190827_Fodor_Gabor_lemond_a_Magyar_Liberalis_Part_elerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e90112b-d168-470f-b7ae-56255e8de4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Fodor_Gabor_lemond_a_Magyar_Liberalis_Part_elerol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:26","title":"Lemondott Fodor Gábor a Magyar Liberális Párt éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87733f5e-546d-4f6a-93d9-d610fb23efff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ICLN működését a Vatikán sem nézi jó szemmel.","shortLead":"Az ICLN működését a Vatikán sem nézi jó szemmel.","id":"20190826_ICLN_Orban_Fatima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87733f5e-546d-4f6a-93d9-d610fb23efff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539373f1-033c-4c01-abd5-a2d62413d89c","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_ICLN_Orban_Fatima","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:16","title":"Ultrakonzervatív katolikus szervezet ülésén járt Orbán Viktor Fátimában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","shortLead":"Szigorúbb büntetéseket szeretnének.","id":"20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201d922a-359f-46e9-a64d-54fead1fa361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05910590-add4-4149-8830-65bcd16c2ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_A_megkinzott_allatokert_tuntettek_orszagszerte","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:45","title":"A megkínzott állatokért tüntettek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfd6772-2f11-438b-afc1-01b9ea022196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három édesanya kezdeményezése nyomán mozgalom indult a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodákért.","shortLead":"Három édesanya kezdeményezése nyomán mozgalom indult a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodákért.","id":"20190827_Most_orokbe_fogadhat_egy_ovodat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdfd6772-2f11-438b-afc1-01b9ea022196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777fa4c1-ba20-4bc2-b277-0f8535ce2482","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Most_orokbe_fogadhat_egy_ovodat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:44","title":"Most örökbe fogadhat egy óvodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d682c-0a5c-4d89-8764-75419eb7cc8a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Újabb újságírót öltek meg Mexikóban. A 42 éves Nevith Condes összeszurkált holttestét a hétvégén találták meg Tejupilco városának közelében, ahol egy lap főszerkesztője volt. Rendszeresen kapott életveszélyes fenyegetéseket, mert a drogkartellek és a rendőrség közötti kapcsolatokat feszegette Mexikóban.","shortLead":"Újabb újságírót öltek meg Mexikóban. A 42 éves Nevith Condes összeszurkált holttestét a hétvégén találták meg Tejupilco...","id":"20190827_mexiko_drogkartell_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d682c-0a5c-4d89-8764-75419eb7cc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b59ff8-2f1f-4d9d-9968-b712e0b1be4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_mexiko_drogkartell_gyilkossag","timestamp":"2019. augusztus. 27. 15:45","title":"Már tíz újságírót öltek meg idén Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Évente 200 indiai jöhet ösztöndíjjal magyar egyetemekre.","shortLead":"Évente 200 indiai jöhet ösztöndíjjal magyar egyetemekre.","id":"20190826_Az_indiai_filmiparral_is_szorosabbra_fuzne_a_viszonyt_Szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b2ea5-c52f-43eb-9827-60d7ff981aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Az_indiai_filmiparral_is_szorosabbra_fuzne_a_viszonyt_Szijjarto","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:21","title":"Az indiai filmiparral is szorosabbra fűzné a viszonyt Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a14078-2fdb-4402-bbb4-bcc5af15d64b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolc autós kapott szabálytalan vagy túlterhelt szerelvény miatt bírságot. ","shortLead":"Nyolc autós kapott szabálytalan vagy túlterhelt szerelvény miatt bírságot. ","id":"20190827_Ezeket_a_kulfoldi_trelereseket_alig_par_ora_alatt_gyujtotte_be_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a14078-2fdb-4402-bbb4-bcc5af15d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f901f5-35d5-482d-9f34-cf9885bff785","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_Ezeket_a_kulfoldi_trelereseket_alig_par_ora_alatt_gyujtotte_be_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:27","title":"Ezeket a külföldi trélereseket alig pár óra alatt gyűjtötte be a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]