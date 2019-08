Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5681d9a5-6f68-404f-8c2a-ee6c380e7dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érsek Zsolt függetlenként indul az őszi önkormányzati választásokon.","shortLead":"Érsek Zsolt függetlenként indul az őszi önkormányzati választásokon.","id":"20190827_ersek_zsolt_mszp_kilepes_hatvan_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5681d9a5-6f68-404f-8c2a-ee6c380e7dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c569c1-685b-4637-a293-ff37d9461d38","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_ersek_zsolt_mszp_kilepes_hatvan_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:55","title":"29 év után otthagyja az MSZP-t a volt hatvani polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a1e97e-0c22-4a98-a81e-f818113c4970","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Régóta mondják szakértők, hogy nem csak az elektromos autókkal lehet harcolni a klímavédelemért. Ennek nyomán a támogatásokat is, lehet, hogy át kéne gondolni. ","shortLead":"Régóta mondják szakértők, hogy nem csak az elektromos autókkal lehet harcolni a klímavédelemért. Ennek nyomán...","id":"20190827_ADAC_a_foldgazuzemu_auto_kornyezetkimelobb_mint_az_elektromos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a1e97e-0c22-4a98-a81e-f818113c4970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd35ebbc-ce98-41b6-9335-a4e29a4c73be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_ADAC_a_foldgazuzemu_auto_kornyezetkimelobb_mint_az_elektromos","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:38","title":"Egy földgázüzemű autó jelenleg sokkal zöldebb, mint egy elektromos kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Böszörményi úton történt balesetben ketten megsérültek, a halálos áldozat 71 éves. ","shortLead":"A Böszörményi úton történt balesetben ketten megsérültek, a halálos áldozat 71 éves. ","id":"20190828_Harom_auto_karambolozott_Debrecenben_egy_no_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70406a83-ea7a-4f61-bd3b-2f39b8a06ce5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190828_Harom_auto_karambolozott_Debrecenben_egy_no_meghalt","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:19","title":"Három autó karambolozott Debrecenben, egy nő meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tett le a kizárólag női asztronautákból álló projektjéről a NASA. Az űrügynökség szerint a 2024-es Artemis-misszió lehet az első ilyen.","shortLead":"Nem tett le a kizárólag női asztronautákból álló projektjéről a NASA. Az űrügynökség szerint a 2024-es Artemis-misszió...","id":"20190828_nasa_noi_urhajos_artemis_misszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b8aa39-3f97-4e6e-8f07-6f50d1e9faab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_nasa_noi_urhajos_artemis_misszio","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:03","title":"Elképzelhető, hogy legközelebb csak nőket küld a Holdra a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8ef561-2d04-4f57-87c8-1a4234987e7f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hampstead Heath környékén öt birka legel majd, ha jól végzik a dolgukat, meghosszabbítják a próbaidőszakukat. ","shortLead":"Hampstead Heath környékén öt birka legel majd, ha jól végzik a dolgukat, meghosszabbítják a próbaidőszakukat. ","id":"20190828_Birkak_legelnek_London_egyik_legnagyobb_parkjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8ef561-2d04-4f57-87c8-1a4234987e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b32506-5af2-49cd-a040-9124bd37cbde","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Birkak_legelnek_London_egyik_legnagyobb_parkjaban","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:02","title":"Birkák legelnek London egyik legnagyobb parkjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354f9997-2c26-4dea-aad4-3c8683a74fa0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Közel két év után fejezték be a Szolnoki Művésztelep régészeti feltárását.","shortLead":"Közel két év után fejezték be a Szolnoki Művésztelep régészeti feltárását.","id":"20190827_Elkepeszto_regeszeti_feltaras_tobb_tizezer_lelet_kerult_elo_Szolnokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=354f9997-2c26-4dea-aad4-3c8683a74fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dee832d-8c55-4b76-82dc-5d18913f7059","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Elkepeszto_regeszeti_feltaras_tobb_tizezer_lelet_kerult_elo_Szolnokon","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:44","title":"Elképesztő régészeti feltárás: több tízezer lelet került elő Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kedden késő este közzétették a kormányrendeletet arról, hogy a felsőoktatást szeptember 1-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) irányítja. De a jogalkalmazóknak nem lesz könnyű dolguk.","shortLead":"Kedden késő este közzétették a kormányrendeletet arról, hogy a felsőoktatást szeptember 1-től az Innovációs és...","id":"20190828_felsokoktatas_jogszabaly_palkovics_laszlo_innovacios_es_technologiai_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aed1a4d-ab43-45b7-91bb-b20a743a940f","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_felsokoktatas_jogszabaly_palkovics_laszlo_innovacios_es_technologiai_miniszterium","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:38","title":"Felsőoktatás: rendelettel oldotta meg a kormány az új jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén eddig közel 8 százalékkal nőtt a természetes fogyás. Sokkal több pár kötött házasságot, mint korábban, de a gyerekvállalási szám még nem nőtt.","shortLead":"Idén eddig közel 8 százalékkal nőtt a természetes fogyás. Sokkal több pár kötött házasságot, mint korábban, de...","id":"20190827_Egyre_kevesebb_gyereket_vallalnak_a_magyar_parok_nagyot_nott_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3131ed-bb6a-4b15-9169-2cfad4883973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Egyre_kevesebb_gyereket_vallalnak_a_magyar_parok_nagyot_nott_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:29","title":"Egyre kevesebb gyereket vállalnak a magyar párok, nagyot nőtt a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]