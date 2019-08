Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első szettben meglepte a svájcit az ismeretlen indonéz ellenfele.","shortLead":"Az első szettben meglepte a svájcit az ismeretlen indonéz ellenfele.","id":"20190827_Federer_docogosen_de_nyert_az_US_Openen_az_elso_meccsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec1c4b5-237f-4a95-a8ba-a879e9adc29d","keywords":null,"link":"/sport/20190827_Federer_docogosen_de_nyert_az_US_Openen_az_elso_meccsen","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:39","title":"Federer döcögősen, de nyert az US Openen az első meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97d1269-c3c7-4e60-a729-ef1a9c62f6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy fest, sokaknak nagyobb volt a hangja, mint a mersze, mert csak a jelentkezők ötöde küldte vissza a szükséges dokumentumokat, így nem biztosítható a minőségi szórakoztatás.\r

