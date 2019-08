Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rezsiutalványokról és a méhészek támogatásáról kellett nagyon boldogan nyilatkozni – állítják Gulyás Mártonék.","shortLead":"A rezsiutalványokról és a méhészek támogatásáról kellett nagyon boldogan nyilatkozni – állítják Gulyás Mártonék.","id":"20190826_Partizan_A_kormany_donteseinek_orulo_nyilatkozokat_kerestek_a_kozmediaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08a6b98-4bc8-433b-bace-31fb84c678a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Partizan_A_kormany_donteseinek_orulo_nyilatkozokat_kerestek_a_kozmediaba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 21:44","title":"Partizán: A kormány döntéseinek örülő nyilatkozókat kerestek a közmédiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legnagyobb tűz a Földön? Az őserdők a Föld tüdeje? Érdemes árnyalni a Facebookon és a fejekben sokszor megfellebbezhetetlen igazságokként megjelenő állításokat.\r

\r

","shortLead":"A legnagyobb tűz a Földön? Az őserdők a Föld tüdeje? Érdemes árnyalni a Facebookon és a fejekben sokszor...","id":"20190827_Na_ezek_nem_igaz_az_oserdoket_pusztito_tuzekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84fd784-3a3a-48a1-a383-6f038feb5da9","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Na_ezek_nem_igaz_az_oserdoket_pusztito_tuzekrol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:59","title":"Na ez nem igaz az őserdőket pusztító tüzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656dce2-112d-4edf-bc55-ffdfe2a5885e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Bácsi Péterben már régóta érlelődött a döntés. ","shortLead":"Bácsi Péterben már régóta érlelődött a döntés. ","id":"20190828_visszavonulas_bacsi_peter_birkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1656dce2-112d-4edf-bc55-ffdfe2a5885e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f876868e-37dd-443a-9cb7-a180a2365f83","keywords":null,"link":"/sport/20190828_visszavonulas_bacsi_peter_birkozas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:36","title":"Visszavonul a világ- és Európa-bajnok magyar birkózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93246020-7f31-4914-9418-e0231f9d7990","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kisgyerek és egy idős férfi halt meg a kigyulladt kompon.","shortLead":"Egy kisgyerek és egy idős férfi halt meg a kigyulladt kompon.","id":"20190828_Szaznal_is_tobb_embert_kellett_kimenekiteni_egy_langolo_komprol_a_Fulopszigeteknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93246020-7f31-4914-9418-e0231f9d7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c203be-8283-464d-9e18-6df41543ea43","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Szaznal_is_tobb_embert_kellett_kimenekiteni_egy_langolo_komprol_a_Fulopszigeteknel","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:20","title":"Száznál is több embert kellett kimenekíteni egy lángoló kompról a Fülöp-szigeteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zákány Zsolt volt a városba tervezett börtönkórház egyik legnagyobb kritikusa, még a fideszes városvezetéssel is szembement. Aztán leváltották.","shortLead":"Zákány Zsolt volt a városba tervezett börtönkórház egyik legnagyobb kritikusa, még a fideszes városvezetéssel is...","id":"20190827_zakany_zsolt_orvos_grof_tisza_istvan_korhaz_berettyoujfalu_polgarmesterjelolt_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626172aa-99e7-465e-a76a-775f97bab0a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_zakany_zsolt_orvos_grof_tisza_istvan_korhaz_berettyoujfalu_polgarmesterjelolt_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:11","title":"Ellentmondott a Fidesznek, felfüggesztették, most az ellenzék jelöltjeként indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32e267b-2253-4620-9d1b-5a084492f859","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ferdinand Karl Piëch 82 éves volt, tizenhárom gyermeke, valamint huszonhat unokája gyászolja.","shortLead":"Ferdinand Karl Piëch 82 éves volt, tizenhárom gyermeke, valamint huszonhat unokája gyászolja.","id":"20190827_Egy_etteremben_osszeesett_majd_meghalt_a_Volkswagen_volt_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c32e267b-2253-4620-9d1b-5a084492f859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78df82d9-5ce1-4a80-b8ff-bbf1466bf128","keywords":null,"link":"/kkv/20190827_Egy_etteremben_osszeesett_majd_meghalt_a_Volkswagen_volt_vezetoje","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:35","title":"Egy étteremben összeesett, majd meghalt a Volkswagen volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet munkatársai azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondtak.","shortLead":"Az intézet munkatársai azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondtak.","id":"20190827_schmidt_maria_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_felmondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ec151c-cebc-4aad-9392-d984e5ea63b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_schmidt_maria_xxi_szazad_intezet_lanczi_tamas_felmondas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:36","title":"Megpuccsolták Schmidt Máriát a XXI. Század Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4b4b94-3ab3-434b-a901-dc3b6838df49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél kilónál is több kábítószergyanús anyagot és több százezer forintot találtak egy óbudai drogdíler lakásán.","shortLead":"Fél kilónál is több kábítószergyanús anyagot és több százezer forintot találtak egy óbudai drogdíler lakásán.","id":"20190828_Egymillio_forint_erteku_drogot_szimatolt_ki_egy_rendorkutya_az_etelhordokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad4b4b94-3ab3-434b-a901-dc3b6838df49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918660eb-081f-4dad-96eb-9942394aec72","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Egymillio_forint_erteku_drogot_szimatolt_ki_egy_rendorkutya_az_etelhordokban","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:11","title":"Egymillió forint értékű drogot szimatolt ki egy rendőrkutya az ételhordókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]