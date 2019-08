Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57fbc172-34d0-4486-ab11-00b87165e20e","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Amikor a propagandát vizsgáljuk, ritkán látunk túl a közmédia-TV2-Origo horizontján, pedig van élet Bayer Zsolton túl. Szerencsére időről időre megtartják az önkormányzati választásokat, amikor kiteljesedhet a helyi média is. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy a választáson csatatérnek számító vidéki városok televíziói hogyan számoltak be az önkormányzati kampány eheti rajtjáról.","shortLead":"Amikor a propagandát vizsgáljuk, ritkán látunk túl a közmédia-TV2-Origo horizontján, pedig van élet Bayer Zsolton túl...","id":"20190829_varosi_tvk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57fbc172-34d0-4486-ab11-00b87165e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b66afd-1890-44ff-af6f-7eeb00ad6061","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_varosi_tvk","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:35","title":"A háztáji propaganda nagy ideje az önkormányzati választás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429f35f1-371b-4f5f-8180-66a90fc204e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolodko Mihály három új gerillaszobrot mutatott be.\r

","shortLead":"Kolodko Mihály három új gerillaszobrot mutatott be.\r

","id":"20190828_noe_barkaja_tizennegy_karatos_auto_buvar_kolodko_mihaly_gerillaszobor_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429f35f1-371b-4f5f-8180-66a90fc204e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b791edd0-b5fc-49de-8ea5-09e4e76022d1","keywords":null,"link":"/elet/20190828_noe_barkaja_tizennegy_karatos_auto_buvar_kolodko_mihaly_gerillaszobor_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:12","title":"Kikötött Noé bárkája Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén felvettek 31 százaléka nem tudta volna elkezdeni a felsőfokú tanulmányait.","shortLead":"Az idén felvettek 31 százaléka nem tudta volna elkezdeni a felsőfokú tanulmányait.","id":"20190828_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_felveteli_oktatasi_hivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983c631e-ec58-47ac-8ac9-0ea23c8d2c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_felveteli_oktatasi_hivatal","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:22","title":"Riasztó kép a nyelvvizsgákról a szigorítás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormánypárti képviselők is tiltakoznak a kiszivárgott javaslat miatt.","shortLead":"Kormánypárti képviselők is tiltakoznak a kiszivárgott javaslat miatt.","id":"20190828_BBC_parlament_alsohaz_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999c3783-762b-48b5-9198-915bd8ab17fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_BBC_parlament_alsohaz_brexit","timestamp":"2019. augusztus. 28. 10:59","title":"BBC: A parlament felfüggesztésére készül a Brexit érdekében a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter ismét kifejezte örömét, hogy nemsokára véget ér a bizottság mandátuma, és ismét olyan törekvéseket tulajdonított neki, amelyek nem jönnek össze a statisztikákkal.","shortLead":"A magyar külügyminiszter ismét kifejezte örömét, hogy nemsokára véget ér a bizottság mandátuma, és ismét olyan...","id":"20190829_Szijjarto_Ebben_az_Europai_Bizottsagban_az_a_legjobb_hogy_hamarosan_lecserelodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed42ad-40fe-40bd-8441-7eec889486a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Szijjarto_Ebben_az_Europai_Bizottsagban_az_a_legjobb_hogy_hamarosan_lecserelodik","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:33","title":"Szijjártó: Ebben az Európai Bizottságban az a legjobb, hogy hamarosan lecserélődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a44574-849d-4e0b-909d-136a86c368c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A folyóba másodpercenként 3 ezer liter szennyvíz ömlik. Ökológiai katasztrófa fenyeget. ","shortLead":"A folyóba másodpercenként 3 ezer liter szennyvíz ömlik. Ökológiai katasztrófa fenyeget. ","id":"20190829_Elromlott_a_tiszito_inkabb_a_Visztulaba_engedik_Varso_szennyvizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a44574-849d-4e0b-909d-136a86c368c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e488f64d-9d80-44a3-affd-8a345b0f62ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Elromlott_a_tiszito_inkabb_a_Visztulaba_engedik_Varso_szennyvizet","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:38","title":"Elromlott a tiszító, inkább a Visztulába engedik Varsó szennyvizét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértett férfit csuklótájon vágták meg, erősen vérzett. A támadó szabadlábon védekezhet.","shortLead":"A sértett férfit csuklótájon vágták meg, erősen vérzett. A támadó szabadlábon védekezhet.","id":"20190829_Machetevel_tamadt_egy_nyiregyhazi_ferfi_egy_masikra_mert_bantotta_a_gyermeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564c6ef8-b2ab-475a-98d4-eba9aba78440","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Machetevel_tamadt_egy_nyiregyhazi_ferfi_egy_masikra_mert_bantotta_a_gyermeket","timestamp":"2019. augusztus. 29. 07:34","title":"Machetével támadt egy nyíregyházi férfi egy másikra, mert bántotta a gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen győzelemre számított a magyar teniszező.","shortLead":"Nem ilyen győzelemre számított a magyar teniszező.","id":"20190828_US_Open_Babos_ellenfele_feladta_a_meccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318a39f4-b334-4d35-8459-2a06b88cbdbb","keywords":null,"link":"/sport/20190828_US_Open_Babos_ellenfele_feladta_a_meccset","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:08","title":"US Open: Babos ellenfele feladta a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]