Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olekszij Honcsarukot, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közeli szövetségesét választotta meg miniszterelnöknek az ukrán parlament. Korábban olyan hírek keltek szárnyra, melyek szerint az elnök- majd a parlamenti választáson is fölényes győzelmet aratott Zelenszkij egy független közgazdászt nevez ki kormányfőnek, vagy egy szövetséges kispárt vezetőjét teszi meg miniszterelnöknek. ","shortLead":"Olekszij Honcsarukot, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közeli szövetségesét választotta meg miniszterelnöknek...","id":"20190829_Zelenszkij_embere_lett_az_uj_ukran_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50894dfc-e787-4fc2-9cca-3fc6fd8d66e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Zelenszkij_embere_lett_az_uj_ukran_kormanyfo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:25","title":"Zelenszkij embere lett az új ukrán kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbad09e-6380-4cb7-8158-33b7d45e10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők is besegítenek majd, a gyerekeknek pedig külső programokat szerveznek az első hétre. ","shortLead":"A szülők is besegítenek majd, a gyerekeknek pedig külső programokat szerveznek az első hétre. ","id":"20190829_Nem_keszul_el_tanevkezdesre_a_szirmabesenyoi_iskola_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccbad09e-6380-4cb7-8158-33b7d45e10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715156f5-cdb5-43c6-8e05-2b4aeb74a887","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Nem_keszul_el_tanevkezdesre_a_szirmabesenyoi_iskola_felujitasa","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:48","title":"Nem készül el tanévkezdésre a szirmabesenyői iskola felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c4536d-0b01-4fb8-bf5e-47815503a72d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ez magyarázatot ad arra, hogy a jogásznő miért távozott a Nemzeti Bank igazgatói tisztségéből.\r

","shortLead":"Ez magyarázatot ad arra, hogy a jogásznő miért távozott a Nemzeti Bank igazgatói tisztségéből.\r

","id":"20190830_A_legfobb_ugyesz_felesege_tartja_a_kapcsolatot_a_kormany_es_az_ASZ_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c4536d-0b01-4fb8-bf5e-47815503a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d416c88a-53c8-4d67-b146-017fbed7100d","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_A_legfobb_ugyesz_felesege_tartja_a_kapcsolatot_a_kormany_es_az_ASZ_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:45","title":"Polt Péter felesége lesz a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csütörtökön 22 órától útdíjat sem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül.","shortLead":"Csütörtökön 22 órától útdíjat sem lehet fizetni a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül.","id":"20190829_Ne_probaljon_autopalyamatricat_venni_a_mobiljaval_ma_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81231d5-7006-478d-94e6-389a8e4ffc6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_Ne_probaljon_autopalyamatricat_venni_a_mobiljaval_ma_ejjel","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:46","title":"Ne próbáljon autópálya-matricát venni a mobiljával ma éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae5e210-ec09-425b-826a-a58f7a34a8fe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megújult a 2016-ban fátlanított József nádor tér a fővárosi Belvárosban. A kőtengernek is beillő tér felmondja a historizáló leckét alapfokon, a két szökőkút viszont inkább a provincializmust képviseli. A fák túlélése kérdéses, ha kitiltanák az autóforgalmat, akkor jobbak lennének az esélyek, de akkor meg minek a mélygarázs a tér alá, minek vágták ki a régi nagy fákat. ","shortLead":"Megújult a 2016-ban fátlanított József nádor tér a fővárosi Belvárosban. A kőtengernek is beillő tér felmondja...","id":"20190831_Jozsef_nador_ter__Az_operettorszag_fotere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ae5e210-ec09-425b-826a-a58f7a34a8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41df341c-5aa4-4838-9153-839823754f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Jozsef_nador_ter__Az_operettorszag_fotere","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:15","title":"József nádor tér - A NER-operettország főtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438e80b7-7490-44ce-9753-6a73cf8acee7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem megszökött egy Csengcsou városában lévő állatkert egyik majma, az állat ugyanis rájött, ha egy éles kődarabbal csapkodja az üveget, az betörik.","shortLead":"Majdnem megszökött egy Csengcsou városában lévő állatkert egyik majma, az állat ugyanis rájött, ha egy éles kődarabbal...","id":"20190830_majom_allatkert_uveg_kodarab_szokes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438e80b7-7490-44ce-9753-6a73cf8acee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c118a1-6260-4401-b1ae-45d5e008ad24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_majom_allatkert_uveg_kodarab_szokes","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:03","title":"Egy kínai állatkert majma rájött, hogy egy hegyes kővel széttörheti az üveget – és megszökhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen a gyalogos-átkelőhelyen talán egy előre nyújtott periszkóp lenne a legnagyobb segítség a gyalogosoknak. És az autósok sincsenek könnyű helyzetben.","shortLead":"Ezen a gyalogos-átkelőhelyen talán egy előre nyújtott periszkóp lenne a legnagyobb segítség a gyalogosoknak. És...","id":"20190831_nem_latja_na_latja_ilyen_veszelyes_egy_solymari_zebra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf80a741-2cde-416e-a172-4b3f01505bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11012c99-8acb-4125-8f42-4c723d798c69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190831_nem_latja_na_latja_ilyen_veszelyes_egy_solymari_zebra","timestamp":"2019. augusztus. 31. 06:41","title":"Nem látja? Na látja! Ilyen veszélyes egy solymári zebra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc0caa-29e3-4221-a8d9-e2d352ef7bea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előterjesztést sürgősséggel vitték be a képviselő-testület elé, és zárt ülésen tárgyalták. ","shortLead":"Az előterjesztést sürgősséggel vitték be a képviselő-testület elé, és zárt ülésen tárgyalták. ","id":"20190829_15_evre_odaadtak_a_csepeli_plakathelyeket_Meszaroseknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96fc0caa-29e3-4221-a8d9-e2d352ef7bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcf4eb8-3fa9-4a90-8bce-7ddd5d747273","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_15_evre_odaadtak_a_csepeli_plakathelyeket_Meszaroseknak","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:04","title":"15 évre odaadták a csepeli plakáthelyeket Mészároséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]