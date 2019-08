Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Magyar válogatott játékost igazolt a Puskás Akadémia
Gyurcsó Ádám visszatér Felcsútra.
2019. augusztus. 29. 16:47

„Hű, de hülyék vagytok!" – üzente Gyurcsány Ferenc
Újabb kampányban hirdetné a Fidesz, hogy a DK elnöke lebontaná a kerítést, a volt miniszterelnök a Facebookon reagált.
2019. augusztus. 30. 17:16

Mozgássérült koldust raboltak ki Egerben
Az aprópénzét is elvették, a rablókat elfogták.
2019. augusztus. 30. 09:38

Az ellenzéki isztambuli főpolgármester szerint Budapesten is működne a szeretetkampány
Ekrem Imamogluval, Isztambul ellenzéki főpolgármesterével tárgyalt a hét közepén Karácsony Gergely, a több ellenzéki párt által támogatott budapesti főpolgármester-jelölt. A korábban kerületi polgármesterként tevékenykedő Imamoglu a 24.hu-nak adott nyilatkozatában azt mondta, győzelmének egyik fő oka az volt, hogy működött az általa indított szeretetkampány.
2019. augusztus. 31. 09:10

Lázadnak? Rengeteg főzőlapot hívnak vissza, mert maguktól bekapcsolhatnak
Súlyos meghibásodásra bukkantak három márka konyhai főzőlapjánál, a baj jelentős: az eszközök váratlanul maguktól is bekapcsolhatnak.
2019. augusztus. 30. 19:03

Mészáros Lőrinc is profitál az MNB kötvényvásárlási programjából
Az Opus Global Nyrt. 28,6 milliárd forint értékben bocsát ki kötvényeket.
2019. augusztus. 29. 17:45

Átkutatták a 173 éve rejtélyes körülmények között elsüllyedt HMS Terror roncsát – videó
Szinte eredeti állapotában találták Sir John Franklin angol sarkkutató HMS Terror nevű, az Északi-sark térségében 1846-ban eltűnt hajója belsejét kanadai búvárrégészek, akik augusztusban hét napon át tárták fel a roncsot.
2019. augusztus. 30. 11:03

Balhé volt Matolcsy Gyöngyi kampányeseményén
Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben történt: Nuszbaum Tibor LMP-s politikus azt állítja, marcipánosztás közben készítettek fotót, ami miatt "három gorilla" rájuk támadt.
2019. augusztus. 31. 13:27 A korábban kerületi polgármesterként tevékenykedő Imamoglu a 24.hu-nak adott nyilatkozatában azt mondta, győzelmének egyik fő oka az volt, hogy működött az általa indított szeretetkampány.","shortLead":"Ekrem Imamogluval, Isztambul ellenzéki főpolgármesterével tárgyalt a hét közepén Karácsony Gergely, a több ellenzéki...","id":"20190831_Az_ellenzeki_isztambuli_fopolgarmester_szerint_Budapesten_is_mukodne_a_szeretetkampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc501a3-80cf-4d43-a08c-f298fc73fda4","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Az_ellenzeki_isztambuli_fopolgarmester_szerint_Budapesten_is_mukodne_a_szeretetkampany","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:10","title":"Az ellenzéki isztambuli főpolgármester szerint Budapesten is működne a szeretetkampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460e560c-e861-42fa-a55f-49dedefee271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos meghibásodásra bukkantak három márka konyhai főzőlapjánál, a baj jelentős: az eszközök váratlanul maguktól is bekapcsolhatnak.","shortLead":"Súlyos meghibásodásra bukkantak három márka konyhai főzőlapjánál, a baj jelentős: az eszközök váratlanul maguktól is...","id":"20190830_fozolap_tuzveszely_visszahivas_whirlpool","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=460e560c-e861-42fa-a55f-49dedefee271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0436b3ee-42a8-4aa5-a4d8-72720cb65b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_fozolap_tuzveszely_visszahivas_whirlpool","timestamp":"2019. augusztus. 30. 19:03","title":"Lázadnak? Rengeteg főzőlapot hívnak vissza, mert maguktól bekapcsolhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus Global Nyrt. 28,6 milliárd forint értékben bocsát ki kötvényeket.","shortLead":"Az Opus Global Nyrt. 28,6 milliárd forint értékben bocsát ki kötvényeket.","id":"20190829_Tobb_milliard_forintnyi_Meszaroskotveny_kerulhet_az_MNBhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d0c2a-7fe5-4ab7-bfab-222bdce35270","keywords":null,"link":"/kkv/20190829_Tobb_milliard_forintnyi_Meszaroskotveny_kerulhet_az_MNBhez","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:45","title":"Mészáros Lőrinc is profitál az MNB kötvényvásárlási programjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad13c13f-e287-4d18-b958-9f7501248c20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte eredeti állapotában találták Sir John Franklin angol sarkkutató HMS Terror nevű, az Északi-sark térségében 1846-ban eltűnt hajója belsejét kanadai búvárrégészek, akik augusztusban hét napon át tárták fel a roncsot.","shortLead":"Szinte eredeti állapotában találták Sir John Franklin angol sarkkutató HMS Terror nevű, az Északi-sark térségében...","id":"20190830_hms_terror_hajoroncs_feltarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad13c13f-e287-4d18-b958-9f7501248c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ab9204-9ab5-4d36-86f0-ef40878215b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_hms_terror_hajoroncs_feltarasa","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:03","title":"Átkutatták a 173 éve rejtélyes körülmények között elsüllyedt HMS Terror roncsát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben történt: Nuszbaum Tibor LMP-s politikus azt állítja, marcipánosztás közben készítettek fotót, ami miatt \"három gorilla\" rájuk támadt. A polgármester szerint a két férfi inzultálta őket, és nem a marcipánosztást, hanem a támogatói aláírásokat fotózták. ","shortLead":"Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben...","id":"20190831_matolcsy_gyongyi_polgarmester_balatonakarattya_kampany_foto_tamadas_rendorseg_latlelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc187e1-d711-4bc1-8be2-3f682122a1ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_matolcsy_gyongyi_polgarmester_balatonakarattya_kampany_foto_tamadas_rendorseg_latlelet","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:27","title":"Balhé volt Matolcsy Gyöngyi kampányeseményén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]