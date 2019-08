Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Luis Enrique korábban családi okok miatt hagyta ott a spanyol válogatott kispadját. Kiderült, Xana lánya öt hónapon át küzdött a rákkal. Most hunyt el.","shortLead":"Luis Enrique korábban családi okok miatt hagyta ott a spanyol válogatott kispadját. Kiderült, Xana lánya öt hónapon át...","id":"20190830_Meghalt_a_Barca_volt_edzojenek_9_eves_kislanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770ad850-c13d-43a2-9034-3668d8100fa2","keywords":null,"link":"/sport/20190830_Meghalt_a_Barca_volt_edzojenek_9_eves_kislanya","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:13","title":"Meghalt a Barca volt edzőjének 9 éves kislánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5773f0cf-8b2b-45f9-83f7-30266f35299a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedvezőtlen folyamatok indultak el a magyar görögdinnye piacán: bár a termés minőségével az idén sem volt probléma, a külpiacokon kisebb mennyiséget tudtak értékesíteni a gazdálkodók – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Kedvezőtlen folyamatok indultak el a magyar görögdinnye piacán: bár a termés minőségével az idén sem volt probléma...","id":"20190831_Igencsak_akadozik_a_magyar_dinnyeexport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5773f0cf-8b2b-45f9-83f7-30266f35299a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ebe11-314c-44dc-90b4-eb44dd79288d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190831_Igencsak_akadozik_a_magyar_dinnyeexport","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:21","title":"Igencsak akadozik a magyar dinnyeexport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59840811-8b7b-47d7-b5bd-5fec01fb1c09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Folyamatosan erősödik a Florida felé közelítő Dorian hurrikán – jelentette a miami Országos Hurrikán Központ. A szakemberek előrejelzései szerint Dorian négyes erősségű hurrikánként érhet partot.","shortLead":"Folyamatosan erősödik a Florida felé közelítő Dorian hurrikán – jelentette a miami Országos Hurrikán Központ...","id":"20190830_dorian_hurrikan_donald_trump_florida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59840811-8b7b-47d7-b5bd-5fec01fb1c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b75883-e951-47cf-a063-4ccbc4838b79","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_dorian_hurrikan_donald_trump_florida","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:59","title":"Rohamtempóban készülnek Dorian pusztítására Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30cd4e9-2189-40d3-a751-ace74f4dd5f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is felállt a Space Command.","shortLead":"Hivatalosan is felállt a Space Command.","id":"20190830_Ufokra_nem_vadaszik_az_amerikai_urparancsnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b30cd4e9-2189-40d3-a751-ace74f4dd5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca9e48f-25f6-45af-92b5-23776c0b3418","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_Ufokra_nem_vadaszik_az_amerikai_urparancsnoksag","timestamp":"2019. augusztus. 30. 07:36","title":"Ufókra nem vadászik az amerikai űrparancsnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikai turisták egy csoportja nem ismerte fel a brit királyi család skóciai birtokán, Balmoralban sétáló II. Erzsébetet. Még azt is megkérdezték tőle, látta-e valaha az uralkodót.","shortLead":"Amerikai turisták egy csoportja nem ismerte fel a brit királyi család skóciai birtokán, Balmoralban sétáló II...","id":"20190831_Vicces_kedveben_volt_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d942b09f-7442-48b6-8f8b-c59f681ebcc6","keywords":null,"link":"/elet/20190831_Vicces_kedveben_volt_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:56","title":"Vicces kedvében volt II. Erzsébet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02574882-e110-4ff0-880d-ea2a7316cdb7","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Szinte fű alatt jött Tasnádi István új filmje, a lélekvándorlásról szóló Egy másik életben. A fura scifi-dráma-disztópia alapötlete parádés, a nagy borzongás vagy az erős üzenet viszont elmaradt. Kritika.","shortLead":"Szinte fű alatt jött Tasnádi István új filmje, a lélekvándorlásról szóló Egy másik életben. A fura...","id":"20190830_Egy_masik_eletben_Tasnadi_Istvan_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02574882-e110-4ff0-880d-ea2a7316cdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08253de-69bd-4177-b949-aea353ac861f","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Egy_masik_eletben_Tasnadi_Istvan_film","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:35","title":"Tehát nyitogatni fogják a csakráinkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A repülőterek térségében élő madarak agresszívebbek ,és úgy énekelnek, mintha elveszítették volna hallásukat – erre a meglepő következtetésre jutottak a Manchesteri Metropolitan Egyetem és a hollandiai Leideni Biológiai Intézet kutatói, akik az ember keltette zaj hatásait vizsgálták repülőterek térségében élő madarakon.","shortLead":"A repülőterek térségében élő madarak agresszívebbek ,és úgy énekelnek, mintha elveszítették volna hallásukat – erre...","id":"20190830_repuloterek_kozeleben_elo_madarak_suketek_agresszivek_zajterheles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b94029-4e24-47d2-a49c-8e00c47a276f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_repuloterek_kozeleben_elo_madarak_suketek_agresszivek_zajterheles","timestamp":"2019. augusztus. 30. 18:03","title":"Megsüketülnek a repülőterek mellett élő madarak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac606880-fb55-40a0-8c92-98144ece917b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az országos színházi évadnyitó gála keretében tizenkettedik alkalommal adták át a díjat. ","shortLead":"Az országos színházi évadnyitó gála keretében tizenkettedik alkalommal adták át a díjat. ","id":"20190830_Orosz_Akos_kapta_a_Kaszas_Attiladijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac606880-fb55-40a0-8c92-98144ece917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7837bb-f99b-4a0a-aab7-dbcdda939a06","keywords":null,"link":"/kultura/20190830_Orosz_Akos_kapta_a_Kaszas_Attiladijat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 19:35","title":"Orosz Ákos kapta a Kaszás Attila-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]