Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a376f5d3-f821-4246-8d8e-0659083379ac","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az epilepszia együttműködőbbé teszi az embereket egy kutatás szerint. ","shortLead":"Az epilepszia együttműködőbbé teszi az embereket egy kutatás szerint. ","id":"20190831_epilepszia_hatasa_egyuttmukodes_kooperacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a376f5d3-f821-4246-8d8e-0659083379ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7eeb8c3-94de-4acc-97b0-d791a036dbf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190831_epilepszia_hatasa_egyuttmukodes_kooperacio","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:03","title":"Ki gondolta volna, hogy előnye is van az epilepsziának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napig még lehet örülni a 33 fokoknak.","shortLead":"Pár napig még lehet örülni a 33 fokoknak.","id":"20190831_Kedden_ugy_lesz_vege_a_melegnek_mintha_elvagtak_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b2484b-1930-4550-adb3-0a8ad67bfcf7","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Kedden_ugy_lesz_vege_a_melegnek_mintha_elvagtak_volna","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:58","title":"Kedden úgy lesz vége a hőségnek, mintha elvágták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisbuszban a nyolc lőfegyver mellett 1500 lőszert is találtak.\r

","shortLead":"A kisbuszban a nyolc lőfegyver mellett 1500 lőszert is találtak.\r

","id":"20190831_torok_ferfi_fegyverek_loszerek_rajka_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8dac83-01c6-42b5-8b7d-d4e8acdab46d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_torok_ferfi_fegyverek_loszerek_rajka_letartoztatas","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:02","title":"Fegyverekkel megpakolt kocsival érkező törököt fogtak Rajkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leminősítették a korallzátony állapotát a 2014-es \"rossz\" kategóriáról \"nagyon rosszra\". Ezzel csökkentek az ökológiai gyógyulásának esélyei, de még mindig nem lehetetlen a természeti kincs megmentése. ","shortLead":"Leminősítették a korallzátony állapotát a 2014-es \"rossz\" kategóriáról \"nagyon rosszra\". Ezzel csökkentek az ökológiai...","id":"20190830_Siralmas_allapotban_van_a_Nagykorallzatony_a_felmelegedes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a595e9-5b7b-4048-9d88-b95f6f22d934","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Siralmas_allapotban_van_a_Nagykorallzatony_a_felmelegedes_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 16:57","title":"Siralmas állapotban van a Nagy-korallzátony a környezetszennyező ember miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken megjelent egy szenvedélyes hangvételű nyílt levél, amelyben a Veszprémi Petőfi Színház Társulata kérte a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot, hogy ne szavazzanak újra bizalmat a jelenlegi színházvezetésnek. Egy szombati közleményben viszont már elhatárolódtak a levéltől.","shortLead":"Pénteken megjelent egy szenvedélyes hangvételű nyílt levél, amelyben a Veszprémi Petőfi Színház Társulata kérte...","id":"20190901_Dagad_a_botrany_a_Veszpremi_Petofi_Szinhaz_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81af471-6b9a-4c09-9cf1-1db88373f94c","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Dagad_a_botrany_a_Veszpremi_Petofi_Szinhaz_korul","timestamp":"2019. szeptember. 01. 12:40","title":"Dagad a botrány a Veszprémi Petőfi Színház körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f57f242-b4ed-4834-ba8c-d3b46da5eb61","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Pető Andrea könyvet írt a nyilasmozgalom nőtagjairól. De hogyan viszonyult Szálasi pártja a nőkhöz? És a nők Szálasihoz? Van-e magyarázat egy olyan tragédiára, ahol 18 (vagy 21) ember megölésére adott parancsot Dely Piroska egy csillagos házba betörő nyilas csapatnak? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Pető Andrea könyvet írt a nyilasmozgalom nőtagjairól. De hogyan viszonyult Szálasi pártja a nőkhöz? És a nők...","id":"20190831_Fulke_Volt_olyan_nyilas_no_aki_hazi_oltart_allitott_Szalasinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f57f242-b4ed-4834-ba8c-d3b46da5eb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76477ae3-ce5b-44b4-8d2e-70689b116431","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Fulke_Volt_olyan_nyilas_no_aki_hazi_oltart_allitott_Szalasinak","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:00","title":"Fülke: Volt olyan nyilas nő, aki házi oltárt állított Szálasinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcce6f9-f813-49a5-9830-a5df86bcb29a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Törölték a spái hétvége második Formula–2-es futamát is a szombati versenybaleset miatt, amelyben a francia Anthoine Hubert életét vesztette, az amerikai-equadori Juan Manuel Correa pedig súlyosan megsérült.","shortLead":"Törölték a spái hétvége második Formula–2-es futamát is a szombati versenybaleset miatt, amelyben a francia Anthoine...","id":"20190901_anthoine_hubert_f2_spa_belga_nagydij_gyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfcce6f9-f813-49a5-9830-a5df86bcb29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fb4369-c0e2-4c82-bf4d-cb7d7f4d8293","keywords":null,"link":"/sport/20190901_anthoine_hubert_f2_spa_belga_nagydij_gyasz","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:03","title":"Elbúcsúztak a versenybalesetben elhunyt F2-es pilótától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a9fd35-b86d-4040-bfa5-2f7933ee7a05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy férfi támadt járókelőkre konyhakéssel és nyárssal szombat délután a franciaországi Lyonhoz közeli Villeurbanne-ban.","shortLead":"Egy férfi támadt járókelőkre konyhakéssel és nyárssal szombat délután a franciaországi Lyonhoz közeli Villeurbanne-ban.","id":"20190831_lyon_keses_tamadas_serultek_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a9fd35-b86d-4040-bfa5-2f7933ee7a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e475bf0f-7b40-49f4-b917-41b8f35309bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_lyon_keses_tamadas_serultek_halalos_aldozat","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:57","title":"Késes támadás Lyon közelében: egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]