[{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben történt: Nuszbaum Tibor LMP-s politikus azt állítja, marcipánosztás közben készítettek fotót, ami miatt \"három gorilla\" rájuk támadt. A polgármester szerint a két férfi inzultálta őket, és nem a marcipánosztást, hanem a támogatói aláírásokat fotózták. ","shortLead":"Eltérően számolnak be az érintettek arról, ami Balatonakarattyán, Matolcsy Gyöngyi polgármester aláírásgyűjése közben...","id":"20190831_matolcsy_gyongyi_polgarmester_balatonakarattya_kampany_foto_tamadas_rendorseg_latlelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc187e1-d711-4bc1-8be2-3f682122a1ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_matolcsy_gyongyi_polgarmester_balatonakarattya_kampany_foto_tamadas_rendorseg_latlelet","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:27","title":"Balhé volt Matolcsy Gyöngyi kampányeseményén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin Mauro Icardi másfél millió eurót követel a milánói klubtól, és azt, hogy vegyék vissza az első csapat keretébe.\r

","shortLead":"Az argentin Mauro Icardi másfél millió eurót követel a milánói klubtól, és azt, hogy vegyék vissza az első csapat...","id":"20190831_mauro_icardi_inter_foci_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884aa883-2658-4ed8-baaa-70c7fe6f79e1","keywords":null,"link":"/sport/20190831_mauro_icardi_inter_foci_per","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:45","title":"Beperelte csapatát az Inter sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b8334a-7fa4-495e-890c-05feedc26193","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hibázott egy kanyarban, többször megcsúszott, majd nekiment a falnak az F1-es címvédő Lewis Hamilton a Belga Nagydíj harmadik szabadedzésén.","shortLead":"Hibázott egy kanyarban, többször megcsúszott, majd nekiment a falnak az F1-es címvédő Lewis Hamilton a Belga Nagydíj...","id":"20190831_Hamilton_Belgiumban_osszetorte_a_Mercedeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11b8334a-7fa4-495e-890c-05feedc26193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b498d87-3069-41aa-ab4b-a2c8f574c1b2","keywords":null,"link":"/sport/20190831_Hamilton_Belgiumban_osszetorte_a_Mercedeset","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:32","title":"Hamilton Belgiumban összetörte a Mercedesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnygázt és vízágyúkat vetett be a hongkongi rendőrség tüntetők egyes csoportjai ellen szombaton fontos közintézmények előtt.","shortLead":"Könnygázt és vízágyúkat vetett be a hongkongi rendőrség tüntetők egyes csoportjai ellen szombaton fontos közintézmények...","id":"20190831_Ujra_akcioban_a_hongkongi_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e11de3-3835-47de-bab1-1b1cb4a32d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Ujra_akcioban_a_hongkongi_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:29","title":"Újra akcióban a hongkongi rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét hónappal Andy Vajna halála után a hollywoodi producerből lett filmügyi kormánybiztos özvegye amerikai állampolgárságért folyamodott. A Blikk szerint azt tervezi, hamarosan az Egyesült Államokba költözik, ott építi újra az életét.","shortLead":"Hét hónappal Andy Vajna halála után a hollywoodi producerből lett filmügyi kormánybiztos özvegye amerikai...","id":"20190831_Nagyon_keszul_Vajna_Timea_az_USA__angolul_tanul_allampolgarsagot_kert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe6040e-f1c9-43a9-93ad-5b40d0473292","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Nagyon_keszul_Vajna_Timea_az_USA__angolul_tanul_allampolgarsagot_kert","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:52","title":"Nagyon készül Vajna Tímea az USA-ba – angolul tanul, állampolgárságot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f57f242-b4ed-4834-ba8c-d3b46da5eb61","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Pető Andrea könyvet írt a nyilasmozgalom nőtagjairól. De hogyan viszonyult Szálasi pártja a nőkhöz? És a nők Szálasihoz? Van-e magyarázat egy olyan tragédiára, ahol 18 (vagy 21) ember megölésére adott parancsot Dely Piroska egy csillagos házba betörő nyilas csapatnak? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Pető Andrea könyvet írt a nyilasmozgalom nőtagjairól. De hogyan viszonyult Szálasi pártja a nőkhöz? És a nők...","id":"20190831_Fulke_Volt_olyan_nyilas_no_aki_hazi_oltart_allitott_Szalasinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f57f242-b4ed-4834-ba8c-d3b46da5eb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76477ae3-ce5b-44b4-8d2e-70689b116431","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Fulke_Volt_olyan_nyilas_no_aki_hazi_oltart_allitott_Szalasinak","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:00","title":"Fülke: Volt olyan nyilas nő, aki házi oltárt állított Szálasinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4cd7ae-18bd-4be0-b527-99bae0bbfc32","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A lakóház lépcsőházát liszttel is felszórták , hogy észlelhessék a halálos mérgű hüllő haladását.","shortLead":"A lakóház lépcsőházát liszttel is felszórták , hogy észlelhessék a halálos mérgű hüllő haladását.","id":"20190830_Befogtak_az_ot_napja_bujkalo_kobrat_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c4cd7ae-18bd-4be0-b527-99bae0bbfc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfaa7f5-3dc2-44ca-8f3b-315cd12dfda9","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Befogtak_az_ot_napja_bujkalo_kobrat_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:44","title":"Befogták az öt napja bujkáló kobrát Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy terveznek, listáról be tudnak jutni az önkormányzatokba.","shortLead":"Úgy terveznek, listáról be tudnak jutni az önkormányzatokba.","id":"20190830_Negy_fovarosi_keruletben_is_elindul_a_Kutyapart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619df56f-9956-4898-97ab-ff099315c8a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Negy_fovarosi_keruletben_is_elindul_a_Kutyapart","timestamp":"2019. augusztus. 30. 21:07","title":"Négy fővárosi kerületben is elindulna a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]