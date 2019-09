Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balhé volt szombaton Matolcsy Gyöngyi polgármester balatonakarattyai aláírásgyűjtése közben. Egy LMP-s azt állítja, megtámadták, míg a polgármester szerint őket érte inzultus. ","shortLead":"Balhé volt szombaton Matolcsy Gyöngyi polgármester balatonakarattyai aláírásgyűjtése közben. Egy LMP-s azt állítja...","id":"20190901_LMP_nem_hagyjuk_annyiban_a_frakcio_munkatarsaval_szembeni_agressziot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6347a-23b8-4625-bba7-76d004857237","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_LMP_nem_hagyjuk_annyiban_a_frakcio_munkatarsaval_szembeni_agressziot","timestamp":"2019. szeptember. 01. 16:47","title":"Feljentést tesz az LMP Matolcsy Gyöngyi emberei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hatalmas örömmel fogadták a még csupasz és rózsaszínű apróságokat.","shortLead":"Hatalmas örömmel fogadták a még csupasz és rózsaszínű apróságokat.","id":"20190902_Oriaspandaikrek_szulettek_Berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6186aa11-da7c-4350-bf83-3c051658c27c","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Oriaspandaikrek_szulettek_Berlinben","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:56","title":"Lázban ég Berlin: óriáspanda-ikrek születtek az állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren azt írta: ez a szuperereje.","shortLead":"A Twitteren azt írta: ez a szuperereje.","id":"20190902_Greta_Thunberg_visszaszolt_azoknak_akik_az_Aspergerszindromaja_miatt_tamadtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f6e548-6b7c-48d8-8c9a-d7fcc43e6c2e","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Greta_Thunberg_visszaszolt_azoknak_akik_az_Aspergerszindromaja_miatt_tamadtak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:52","title":"Greta Thunberg visszaszólt azoknak, akik az Asperger-szindrómája miatt támadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós, az emberierőforrás-miniszter részvételével, ahová be szeretettek volna jutni a Pedagógusok Demokratikus Szaszervezetének (PDSZ) tagjai, köztük az elnök, Szűcs Tamás is. ","shortLead":"A sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában tartották meg az idei nemzeti tanévnyitót Kásler Miklós...","id":"20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708e032d-b6bf-4a6a-96b5-f2b1a118d316","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Nem_engedtek_be_a_Nemzeti_Tanavnyitora_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezetenek_kepviseloit","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:36","title":"Nem engedték be a nemzeti tanévnyitóra a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kockás plédbe bugyolálta a kamerát.","shortLead":"Kockás plédbe bugyolálta a kamerát.","id":"20190901_Kukkolot_fogtak_Balatonfoldvaron_az_oltozokabinban_vetkozo_noket_kamerazta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2e59a-f214-44be-a12e-c15716253936","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Kukkolot_fogtak_Balatonfoldvaron_az_oltozokabinban_vetkozo_noket_kamerazta","timestamp":"2019. szeptember. 01. 11:34","title":"Kukkolót fogtak Balatonföldváron: az öltőzőkabinban vetkőző nőket kamerázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625ee300-fe0b-4368-9beb-2d006f33d308","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legkeményebb terepen is bevethetőek a páncélozott gépek.","shortLead":"A legkeményebb terepen is bevethetőek a páncélozott gépek.","id":"20190902_torokorszag_harci_jarmu_magyar_kormany_nurol_markina_ejder_yalcin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=625ee300-fe0b-4368-9beb-2d006f33d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02b88f6-c026-4297-9169-78cfbb97b766","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_torokorszag_harci_jarmu_magyar_kormany_nurol_markina_ejder_yalcin","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:21","title":"Törökországtól vehet harci terepjárókat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf325d8e-4028-4b0b-a112-81f5f33baafa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Történelmi mélyponton járt a forint; a parlamenti munka felfüggesztésével akadályozná meg Boris Johnson a Brexit megtorpedózását; egy Európa Liga-csoportkör és egy új stadion a magyar foci e heti mérlege. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Történelmi mélyponton járt a forint; a parlamenti munka felfüggesztésével akadályozná meg Boris Johnson a Brexit...","id":"20190901_Es_akkor_forint_arfolyam_brexit_microsoft_foci_eu_hongkong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf325d8e-4028-4b0b-a112-81f5f33baafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd08fdc3-0e2b-4a6c-94da-a11318b964d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190901_Es_akkor_forint_arfolyam_brexit_microsoft_foci_eu_hongkong","timestamp":"2019. szeptember. 01. 07:00","title":"És akkor elkezdhetünk nosztalgiázni, milyen volt a 330 forint alatti euró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2fdb4f6-eb7b-458f-b6fa-6b2f1d5529e7","c_author":"Simon Andrea","category":"sport","description":"Minden idők egyik legeredményesebb kajakosától hitelesen hangzik, milyen elszántnak kell lenni ahhoz, hogy valaki nagy bajnok legyen. Például az, hogy párosban egy hajóban evezzen legnagyobb ellenfelével. HVG-portré.","shortLead":"Minden idők egyik legeredményesebb kajakosától hitelesen hangzik, milyen elszántnak kell lenni ahhoz, hogy valaki nagy...","id":"20190901_Portre_Kovacs_Katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2fdb4f6-eb7b-458f-b6fa-6b2f1d5529e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b718cf0a-5800-41f8-a8f2-9db8a3dd072f","keywords":null,"link":"/sport/20190901_Portre_Kovacs_Katalin","timestamp":"2019. szeptember. 01. 20:00","title":"Kovács Katalin: Te akard a legjobban, te bírd a legjobban, és ne gyengülj el fejben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]