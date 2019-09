Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","shortLead":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","id":"20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cb67c-adb1-4aa2-8ade-4b0d31d7223f","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:49","title":"Estétől reggelig bezárják a belföldi pénztárakat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24ee52-0f5c-4cd3-85df-07f0b3f5cae0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyszínen 150 embert láttak el. A mentést hátráltatta a heves eső és az erős széllökések.","shortLead":"A helyszínen 150 embert láttak el. A mentést hátráltatta a heves eső és az erős széllökések.","id":"20190901_szinpad_koncert_essen_zivatar_baleset_serultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee24ee52-0f5c-4cd3-85df-07f0b3f5cae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607bba47-e877-4224-b344-8386f4a66b46","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_szinpad_koncert_essen_zivatar_baleset_serultek","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:08","title":"Részben összedőlt egy színpad Németországban, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon kevés idő alatt dobott le magáról sok kilót Joaquin Phoenix, hogy átalakuljon Batman főellenségévé, Jokerré. Állítása szerint a fogyás hozzájárult ahhoz, hogy lelkileg is átlényegüljön. Kezdett megőrülni a diétázástól. ","shortLead":"Nagyon kevés idő alatt dobott le magáról sok kilót Joaquin Phoenix, hogy átalakuljon Batman főellenségévé, Jokerré...","id":"20190902_Joaquin_Phoenix_annyit_fogyott_Joker_kedveert_hogy_majdnem_beleorult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fea501a-a8a1-4a17-b67a-e4df63584128","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Joaquin_Phoenix_annyit_fogyott_Joker_kedveert_hogy_majdnem_beleorult","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:05","title":"Joaquin Phoenix annyit fogyott Joker kedvéért, hogy majdnem beleőrült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4e3922-48b9-4601-92cd-4ac1409617f0","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Az iskolakezdéssel járó feszültség nem egyszer komolyan megviseli a gyerekeket, és persze bennünket, szülőket is. A stresszhatás ilyenkor akár kínzó, kellemetlen testi tünetekben is megnyilvánulhat, legyünk akár kis-, vagy nagyobb iskolások, egyetemisták, szülők vagy pedagógusok. Ám néhány egyszerű tanácsot megfogadva könnyen átlendülhetünk a becsengetéssel járó krízisen. ","shortLead":"Az iskolakezdéssel járó feszültség nem egyszer komolyan megviseli a gyerekeket, és persze bennünket, szülőket is...","id":"sedacurforte_20190902_tanevkezdes_iskolakezdes_gyerekek_szulok_tippek_stressz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4e3922-48b9-4601-92cd-4ac1409617f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa48056b-5afc-4a74-8836-2dd341034ae5","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190902_tanevkezdes_iskolakezdes_gyerekek_szulok_tippek_stressz","timestamp":"2019. szeptember. 02. 07:30","title":"Becsöngettek: 5 egyszerű tipp a stresszmentes a tanévkezdéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"2f420051-1fe6-449a-b72c-7a1149986a44","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis arisztokrataként a teljes neve túl hosszú lenne, ezért valószínűleg egy praktikusabb, rövid verziót választanak.","shortLead":"Kis arisztokrataként a teljes neve túl hosszú lenne, ezért valószínűleg egy praktikusabb, rövid verziót választanak.","id":"20190902_Sarolta_hercegno_iskolaba_megy_de_hogy_fogjak_hivni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0b0b66-9204-4026-aef6-31ab1d00eb79","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Sarolta_hercegno_iskolaba_megy_de_hogy_fogjak_hivni","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:45","title":"Sarolta hercegnő iskolába megy, de hogy fogják hívni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin Mauro Icardi másfél millió eurót követel a milánói klubtól, és azt, hogy vegyék vissza az első csapat keretébe.\r

","shortLead":"Az argentin Mauro Icardi másfél millió eurót követel a milánói klubtól, és azt, hogy vegyék vissza az első csapat...","id":"20190831_mauro_icardi_inter_foci_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884aa883-2658-4ed8-baaa-70c7fe6f79e1","keywords":null,"link":"/sport/20190831_mauro_icardi_inter_foci_per","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:45","title":"Beperelte csapatát az Inter sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b55838-cbfa-4a34-bd65-8905f6b50549","c_author":"Bedő Iván - Bernát György","category":"itthon","description":"Németország kettészakadása óta kisebb-nagyobb hullámokban, de állandóan tömegek települtek át az NDK-ból az NSZK-ba. A berlini fal 1961-es felépítése óta az egyik legnagyobb áttelepülési hullám volt az 1989-es. A korabeli HVG-ben Bernát György Bonnból és Bedő Iván Berlinből ismertette az NDK-ból való ki-, és az NSZK-ba való betelepülés körülményeit. A cikk 30 éve, 1989 szeptember elején jelent meg, egy héttel azelőtt, hogy a magyar kormány végleg megnyitotta a magyar-osztrák határt a keletnémet menekültek előtt.","shortLead":"Németország kettészakadása óta kisebb-nagyobb hullámokban, de állandóan tömegek települtek át az NDK-ból az NSZK-ba...","id":"20190901_HVG_1989_Otthonrol_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b55838-cbfa-4a34-bd65-8905f6b50549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5983d1-d497-4579-8d85-024eebb765f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_HVG_1989_Otthonrol_haza","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:00","title":"1989-ben rácsodálkoztunk az NDK-sok tömeges menekülésére, pedig ez zajlott 1949 óta, csak nem rajtunk át ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A fiú vasárnap tűnt el. ","id":"20190902_Eltunt_egy_12_eves_kisfiu_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9037ac61-31e5-477c-aa9f-b3eec9859cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Eltunt_egy_12_eves_kisfiu_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:08","title":"Eltűnt egy 12 éves kisfiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]