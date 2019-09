Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó ünnepségén a Szent Anna-plébániatemplomban.","shortLead":"Szemben Nyugat-Európával – mondta Semjén a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanévnyitó...","id":"20190902_semjen_templom_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a3d08-fe09-4aec-bd3f-1805c16024c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad79af8-14b1-4e90-9e99-32ba677510a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_semjen_templom_oktatas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:36","title":"Semjén: Itt nem zártak be egyetlen templomot sem, nem építették át bevásárlóközponttá vagy mecsetté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed70e427-8721-4972-a481-18b3fbf48504","c_author":"Muck Tibor","category":"itthon","description":"Petíciót írtak a MÁV vezetésének az állandó késéseket megelégelő utasok. Ők kaptak – egy sokat nem ígérő – választ, de a pályán veszteglő utasok legtöbbször hiába szeretnék megtudni, mire számíthatnak.","shortLead":"Petíciót írtak a MÁV vezetésének az állandó késéseket megelégelő utasok. Ők kaptak – egy sokat nem ígérő – választ, de...","id":"201935__megbizhatatlan_vonatok__kocsihiany__kezi_valtok__csonka_vaganyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed70e427-8721-4972-a481-18b3fbf48504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163d62ab-daf9-4410-8dd0-b9959e691364","keywords":null,"link":"/itthon/201935__megbizhatatlan_vonatok__kocsihiany__kezi_valtok__csonka_vaganyok","timestamp":"2019. augusztus. 31. 17:30","title":"Kézi váltóállítás, ősrégi mozdonyok, késések, és a MÁV utasai még kérdezősködni mernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ligetiné Komáromi Gabriella azzal is kampányol, hogy öt éve képviselő, csak azt nem teszi hozzá, hogy ellenzékiként. ","shortLead":"Ligetiné Komáromi Gabriella azzal is kampányol, hogy öt éve képviselő, csak azt nem teszi hozzá, hogy ellenzékiként. ","id":"20190901_Fideszeskent_indul_az_LMPbol_frissen_kilepett_jelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3a5b70-799d-4ecc-adb1-9c08487e0ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Fideszeskent_indul_az_LMPbol_frissen_kilepett_jelolt","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:33","title":"Fideszesként indul az LMP-ből frissen kilépett jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A fiú vasárnap tűnt el. ","id":"20190902_Eltunt_egy_12_eves_kisfiu_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9037ac61-31e5-477c-aa9f-b3eec9859cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Eltunt_egy_12_eves_kisfiu_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:08","title":"Eltűnt egy 12 éves kisfiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a9fd35-b86d-4040-bfa5-2f7933ee7a05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy férfi támadt járókelőkre konyhakéssel és nyárssal szombat délután a franciaországi Lyonhoz közeli Villeurbanne-ban.","shortLead":"Egy férfi támadt járókelőkre konyhakéssel és nyárssal szombat délután a franciaországi Lyonhoz közeli Villeurbanne-ban.","id":"20190831_lyon_keses_tamadas_serultek_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a9fd35-b86d-4040-bfa5-2f7933ee7a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e475bf0f-7b40-49f4-b917-41b8f35309bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_lyon_keses_tamadas_serultek_halalos_aldozat","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:57","title":"Késes támadás Lyon közelében: egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4cbf789-b83f-4d6a-a0ea-50f929a0f40f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valószínűleg ebben a szezonban már nem léphet pályára Giorgio Chiellini.\r

","shortLead":"Valószínűleg ebben a szezonban már nem léphet pályára Giorgio Chiellini.\r

","id":"20190831_giorgio_chiellini_serules_mutet_juventus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4cbf789-b83f-4d6a-a0ea-50f929a0f40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ef090a-2a82-4b4c-821d-31342bf6553a","keywords":null,"link":"/sport/20190831_giorgio_chiellini_serules_mutet_juventus","timestamp":"2019. augusztus. 31. 21:25","title":"Egy meccs volt a szezon a Juventus csapatkapitányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5f86ea-4dab-46a3-8f18-87bd40f8bc6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország újraegyesítése óta kormányzó néppártok, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Kereszténydemokrata Unió (CDU) gyengülését és az Alternatíva Németországnak (AfD) bevándorlásellenes ellenzéki párt előretörését mutatják a németországi Brandenburgban és Szászországban vasárnap tartott tartományi törvényhozási (Landtag-) választás késő este megjelent részeredményei.","shortLead":"Az ország újraegyesítése óta kormányzó néppártok, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Kereszténydemokrata Unió...","id":"20190901_nemet_tartomanyi_valasztas_spd_cdu_afd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5f86ea-4dab-46a3-8f18-87bd40f8bc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922d5225-d3ec-42dc-8484-499019f3222a","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_nemet_tartomanyi_valasztas_spd_cdu_afd","timestamp":"2019. szeptember. 01. 22:07","title":"Meggyengültek a kormánypártok előretört az AfD a német tartományi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár hivatalos és végleges az Apple szeptemberi „iPhone-eseményének” dátuma. Kimentek a meghívók az újságíróknak, és elkezdődtek a találgatások a szivárványos Apple-logóval kapcsolatban.","shortLead":"Immár hivatalos és végleges az Apple szeptemberi „iPhone-eseményének” dátuma. Kimentek a meghívók az újságíróknak, és...","id":"20190902_apple_iphone_11_meghivo__szines_alma_logo_jelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47743129-637f-46a5-9061-16eac109f1d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_apple_iphone_11_meghivo__szines_alma_logo_jelentese","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:03","title":"Kezdődnek a találgatások: mire utalhat az Apple-meghívó színes almája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]