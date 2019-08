Megszólalt a kormány a Microsoft-ügyben: nincs itt semmi látnivaló

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lángok a Kós Károly sétányon csaptak fel.","shortLead":"A lángok a Kós Károly sétányon csaptak fel.","id":"20190815_Kigyulladt_egy_auto_a_Varosligetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d26ba2-6223-4030-90f1-f121a8dbca60","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Kigyulladt_egy_auto_a_Varosligetben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:49","title":"Kigyulladt egy autó a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb emberről bizonyosodott be a londoni rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint, hogy mérgezést szenvedett a novicsok típusú idegméregtől az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, az orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripal és a lánya elleni merényletben tavaly márciusban az angliai Salisbury városában.","shortLead":"Újabb emberről bizonyosodott be a londoni rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint, hogy mérgezést szenvedett...","id":"20190815_Szkripalmergezes_a_rendorseg_ujabb_aldozatot_talalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f31231-066c-4980-bcc5-0bfe3f0c97ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Szkripalmergezes_a_rendorseg_ujabb_aldozatot_talalt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 22:00","title":"Szkripal-mérgezés: a rendőrség újabb áldozatot talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580fd185-1efe-4cdd-a830-75233bedd3be","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Szándékaik komolyak – a horvát vezetők elszántan akarják az eurót. 