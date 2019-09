Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő ismét egy horvát szigetre ment pihenni.","shortLead":"A kormányfő ismét egy horvát szigetre ment pihenni.","id":"20190901_Orban_Viktor_Horvatorszagban_nyaral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4163d21-96e4-495a-b334-68514733d8d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Orban_Viktor_Horvatorszagban_nyaral","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:07","title":"Orbán Viktor Horvátországban nyaral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balhé volt szombaton Matolcsy Gyöngyi polgármester balatonakarattyai aláírásgyűjtése közben. Egy LMP-s azt állítja, megtámadták, míg a polgármester szerint őket érte inzultus. ","shortLead":"Balhé volt szombaton Matolcsy Gyöngyi polgármester balatonakarattyai aláírásgyűjtése közben. Egy LMP-s azt állítja...","id":"20190901_LMP_nem_hagyjuk_annyiban_a_frakcio_munkatarsaval_szembeni_agressziot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd6347a-23b8-4625-bba7-76d004857237","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_LMP_nem_hagyjuk_annyiban_a_frakcio_munkatarsaval_szembeni_agressziot","timestamp":"2019. szeptember. 01. 16:47","title":"Feljentést tesz az LMP Matolcsy Gyöngyi emberei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","shortLead":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","id":"20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cb67c-adb1-4aa2-8ade-4b0d31d7223f","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:49","title":"Estétől reggelig bezárják a belföldi pénztárakat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdaságkutató előrejelzése szerint lassul a növekedés, és a csökkenés is elkezdődik. ","shortLead":"A gazdaságkutató előrejelzése szerint lassul a növekedés, és a csökkenés is elkezdődik. ","id":"20190902_GKI_Kifulladoban_a_magyar_gazdasagi_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9b3b92-f548-410f-97e0-df3ce4697d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_GKI_Kifulladoban_a_magyar_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. szeptember. 02. 05:37","title":"GKI: Kifulladóban a magyar gazdasági növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed70e427-8721-4972-a481-18b3fbf48504","c_author":"Muck Tibor","category":"itthon","description":"Petíciót írtak a MÁV vezetésének az állandó késéseket megelégelő utasok. Ők kaptak – egy sokat nem ígérő – választ, de a pályán veszteglő utasok legtöbbször hiába szeretnék megtudni, mire számíthatnak.","shortLead":"Petíciót írtak a MÁV vezetésének az állandó késéseket megelégelő utasok. Ők kaptak – egy sokat nem ígérő – választ, de...","id":"201935__megbizhatatlan_vonatok__kocsihiany__kezi_valtok__csonka_vaganyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed70e427-8721-4972-a481-18b3fbf48504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163d62ab-daf9-4410-8dd0-b9959e691364","keywords":null,"link":"/itthon/201935__megbizhatatlan_vonatok__kocsihiany__kezi_valtok__csonka_vaganyok","timestamp":"2019. augusztus. 31. 17:30","title":"Kézi váltóállítás, ősrégi mozdonyok, késések, és a MÁV utasai még kérdezősködni mernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3ea0c2-5b11-4e46-bdaa-7d5da64f855e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Donald Trump vételi ajánlata Grönlandra XIX. századi ötlet. Az USA fiatal országként vásárlásokkal növelte nagyra a területét, és akkor is fizetett, ha nyertes háború nyomán gyarapodott.","shortLead":"Donald Trump vételi ajánlata Grönlandra XIX. századi ötlet. Az USA fiatal országként vásárlásokkal növelte nagyra...","id":"201935__gronland__amerikai_teruletvasarlas__nagy_lepesek__a_penz_beszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da3ea0c2-5b11-4e46-bdaa-7d5da64f855e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950f7a5a-f6a5-438a-8fa7-a72cf95df34b","keywords":null,"link":"/vilag/201935__gronland__amerikai_teruletvasarlas__nagy_lepesek__a_penz_beszelt","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:30","title":"Ha akarta, Amerika mindig szerzett földet, ám Grönlandba harmadszor is beletörhet a foga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki Magyar Közlönyben megjelent két határozat is megjelent államtitkárok felmentéséről. Mindkét \"áldozat\" Palkovics László minisztériumából került ki.","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben megjelent két határozat is megjelent államtitkárok felmentéséről. Mindkét \"áldozat\"...","id":"20190831_Palkovics_ket_allamtitkarat_is_levaltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c964e92d-d065-4128-b831-f7949bc1fdeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Palkovics_ket_allamtitkarat_is_levaltottak","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:25","title":"Palkovics két államtitkárát is leváltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd94b237-d788-4474-8a1a-f4fa5d5fd806","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sirhan Sirhan, aki több mint ötven éve van börtönben Robert Kennedy szenátor meggyilkolása miatt, kórházban van, stabil az állapota. Egyelőre nem tudni, miért támadtak rá a férfira, aki 1968-ban gyilkolta meg a Kennedy-család ismert tagját.","shortLead":"Sirhan Sirhan, aki több mint ötven éve van börtönben Robert Kennedy szenátor meggyilkolása miatt, kórházban van, stabil...","id":"20190831_Leszurtak_a_bortonben_Kennedy_szenator_gyilkosat_de_tulelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd94b237-d788-4474-8a1a-f4fa5d5fd806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c91dd-94ba-4469-8638-c973ac2839f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Leszurtak_a_bortonben_Kennedy_szenator_gyilkosat_de_tulelte","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:38","title":"Megkéselték a börtönben Robert Kennedy gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]