Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f582d4ff-0b90-44ba-b3ec-48c34af94960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Tennessee állambeli katolikus iskola eltávolította a könyvtárából a Harry Potter regényfolyamot, mert az intézmény vezetői attól tartanak, hogy a könyvek olvasásakor a diákok megidézik a gonoszt. ","shortLead":"Egy Tennessee állambeli katolikus iskola eltávolította a könyvtárából a Harry Potter regényfolyamot, mert az intézmény...","id":"20190902_Felnek_a_Harry_Potterregenyektol_egy_amerikai_katolikus_iskolaban__betiltottak_a_konyveket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f582d4ff-0b90-44ba-b3ec-48c34af94960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb426b99-8502-42a9-a8ab-f919d145ef86","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Felnek_a_Harry_Potterregenyektol_egy_amerikai_katolikus_iskolaban__betiltottak_a_konyveket","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:57","title":"Félnek a Harry Potter-regényektől egy amerikai katolikus iskolában – betiltották a könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon kevés idő alatt dobott le magáról sok kilót Joaquin Phoenix, hogy átalakuljon Batman főellenségévé, Jokerré. Állítása szerint a fogyás hozzájárult ahhoz, hogy lelkileg is átlényegüljön. Kezdett megőrülni a diétázástól. ","shortLead":"Nagyon kevés idő alatt dobott le magáról sok kilót Joaquin Phoenix, hogy átalakuljon Batman főellenségévé, Jokerré...","id":"20190902_Joaquin_Phoenix_annyit_fogyott_Joker_kedveert_hogy_majdnem_beleorult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fea501a-a8a1-4a17-b67a-e4df63584128","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Joaquin_Phoenix_annyit_fogyott_Joker_kedveert_hogy_majdnem_beleorult","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:05","title":"Joaquin Phoenix annyit fogyott Joker kedvéért, hogy majdnem beleőrült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d741110a-35ec-478a-8337-1e10ae041e7b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő arra született, hogy anyává váljon. A Nők gyermek nélkül című interjúkötetben 18 nő történetét olvashatjuk, de férfi szakemberek is megszólalnak benne. Ezúttal Buda László pszichiáter véleményének egy részletét közöljük. ","shortLead":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő...","id":"20190903_nok_gyermek_nelkul_tanacs_eszter_meddoseg_gyermektelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d741110a-35ec-478a-8337-1e10ae041e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe640f4-4c9c-4601-9c5b-03ad3e75684a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190903_nok_gyermek_nelkul_tanacs_eszter_meddoseg_gyermektelenseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 09:25","title":"\"Ha kicsúsznak az időből, akkor valami meghal, ami meg se született\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis arisztokrataként a teljes neve túl hosszú lenne, ezért valószínűleg egy praktikusabb, rövid verziót választanak.","shortLead":"Kis arisztokrataként a teljes neve túl hosszú lenne, ezért valószínűleg egy praktikusabb, rövid verziót választanak.","id":"20190902_Sarolta_hercegno_iskolaba_megy_de_hogy_fogjak_hivni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c715a4fd-819a-44b0-b6d1-43299947d01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0b0b66-9204-4026-aef6-31ab1d00eb79","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Sarolta_hercegno_iskolaba_megy_de_hogy_fogjak_hivni","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:45","title":"Sarolta hercegnő iskolába megy, de hogy fogják hívni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:30","title":"Kis lépésekkel a nagy jövő felé – tervek és kilátások iskolakezdésre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237b0ec4-eb5f-4897-a324-37714ab472de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök most is zárt körben mond beszédet. ","shortLead":"A miniszterelnök most is zárt körben mond beszédet. ","id":"20190902_Jon_az_ujabb_kotcsei_pinik_Orban_ismet_iranyt_mutat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=237b0ec4-eb5f-4897-a324-37714ab472de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f678dd-d124-48c0-a25d-55e4428039d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Jon_az_ujabb_kotcsei_pinik_Orban_ismet_iranyt_mutat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:58","title":"Jön az újabb kötcsei piknik, Orbán ismét irányt mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca814b03-06cb-4114-9d9b-26a2b835a5c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most már mind az autósok, mind a gyalogosok biztonsággal meg tudják közelíteni a gyalogos-átkelőhelyet.","shortLead":"Most már mind az autósok, mind a gyalogosok biztonsággal meg tudják közelíteni a gyalogos-átkelőhelyet.","id":"20190902_a_nap_fotoja_solymaron_rekordgyorsan_biztonsagos_lett_a_veszelyes_zebra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca814b03-06cb-4114-9d9b-26a2b835a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d127e34-6d34-42e1-b53f-7cbf9f9b50df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_a_nap_fotoja_solymaron_rekordgyorsan_biztonsagos_lett_a_veszelyes_zebra","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:01","title":"A nap fotója: Solymáron rekordgyorsan biztonságos lett a veszélyes zebra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal – alighanem az utóbbi időben gyakran hanyagnak bizonyuló adatkezelését ért kritikák hatására –alapbeállításként kikapcsolja arcfelismerő funkcióját.","shortLead":"A közösségi oldal – alighanem az utóbbi időben gyakran hanyagnak bizonyuló adatkezelését ért kritikák hatására...","id":"20190904_facebook_arcfelismeres_bekapcsolasa_kikapcsolas_ertesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68360264-83c8-492a-9974-d1066bff6ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_facebook_arcfelismeres_bekapcsolasa_kikapcsolas_ertesites","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:03","title":"Fontos kérdés fog felugrani a Facebookon, gondolja meg, mit válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]