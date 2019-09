Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bafbe383-098a-4884-8d02-a203275f1997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tolvajokat gyorsan elkapták.","shortLead":"A tolvajokat gyorsan elkapták.","id":"20190902_Lanya_keresztelojere_szervezte_meg_a_betorest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bafbe383-098a-4884-8d02-a203275f1997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896c334f-4075-4db3-bbea-e95a2a241054","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Lanya_keresztelojere_szervezte_meg_a_betorest","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:15","title":"Egy majdnem tökéletes terv: míg a rokon velük ünnepel, ketten kirámolják a házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egész Közép-Európában terjeszkedik a PKN Orlen lengyel olajtársaság, már magyar piacszerzésről is terjednek hírek.","shortLead":"Egész Közép-Európában terjeszkedik a PKN Orlen lengyel olajtársaság, már magyar piacszerzésről is terjednek hírek.","id":"20190903_benzinkut_pkn_olaj_benzin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532db6ee-aa5e-4fba-a741-28844adfc6c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_benzinkut_pkn_olaj_benzin","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:16","title":"Új benzinkutas cég nézheti ki magának Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec0b46c-b91b-4294-894a-8258962522f6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nyár közepén mutatta be legújabb, legerősebb mobilját az Asus. Az erőforrásigényes játékokhoz is használható ROG Phone II, amelyre kínai vásárlók tömegei csaptak le, hamarosan Európában is megvásárolható lesz.","shortLead":"Nyár közepén mutatta be legújabb, legerősebb mobilját az Asus. Az erőforrásigényes játékokhoz is használható ROG Phone...","id":"20190904_asus_rog_phone_2_specifikacio_ar_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec0b46c-b91b-4294-894a-8258962522f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7933446d-3086-4130-bcd7-251448e1a2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_asus_rog_phone_2_specifikacio_ar_vasarlas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:03","title":"Hozzánk is jön az androidos telefon, amelyből 3 nap alatt adtak el 2 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd30c467-0d5d-40ab-8f70-6a0fbe910f1f","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"","shortLead":"","id":"20190904_Dorian_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd30c467-0d5d-40ab-8f70-6a0fbe910f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e106503-2626-4c5a-bad4-5ff2fe85d433","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190904_Dorian_nagyitas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:25","title":"Így készültek a Dorian érkezésére a Bahamákon – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 20-án jön az Elefánt zenekar új, EL című albuma, amelynek beharangozó klipje, az Ég veled! a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"Szeptember 20-án jön az Elefánt zenekar új, EL című albuma, amelynek beharangozó klipje, az Ég veled! a hvg.hu-n...","id":"20190902_Menekules_a_semmibe__Elefantklippremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af13701-e0ff-43ab-8a1b-b29e8f4559cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Menekules_a_semmibe__Elefantklippremier","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:00","title":"Menekülés a semmibe – Elefánt-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f65df77-a30a-4999-aa77-220495633478","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztár hosszú posztban írt arról, hogy húszas éveiben hozott rettenetes döntései következtében hogyan vált a leggyűlöltebb emberré a világon. ","shortLead":"A sztár hosszú posztban írt arról, hogy húszas éveiben hozott rettenetes döntései következtében hogyan vált...","id":"20190903_Justin_Bieber_drogozas_depresszio_mentalis_egeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f65df77-a30a-4999-aa77-220495633478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a641e6-a89b-426d-9d4f-e0f460ef32a7","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Justin_Bieber_drogozas_depresszio_mentalis_egeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:31","title":"Justin Bieber kipakolt a drogozásról, a depresszióról és a bántalmazásról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megegyezés nélküli brexit nem kedves a befektetőknek.","shortLead":"A megegyezés nélküli brexit nem kedves a befektetőknek.","id":"20190903_Tobb_mint_harom_evtizede_nem_volt_ennyire_gyenge_a_font_a_dollarhoz_kepest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62af0880-53e5-44d2-8e5a-ca3f93f40701","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Tobb_mint_harom_evtizede_nem_volt_ennyire_gyenge_a_font_a_dollarhoz_kepest","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:15","title":"Több mint három évtizede nem volt ennyire gyenge a font a dollárhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tette után öngyilkos lett, a holttestekre a nő nevelőanyja talált rá. ","shortLead":"Tette után öngyilkos lett, a holttestekre a nő nevelőanyja talált rá. ","id":"20190902_Egy_ideje_kulon_elt_csaladjatol_a_feleseget_es_gyermeket_meggyilkolo_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185dbb31-0a5e-4ff3-8175-2d72ca1f8e23","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Egy_ideje_kulon_elt_csaladjatol_a_feleseget_es_gyermeket_meggyilkolo_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:07","title":"Egy ideje külön élt családjától a feleségét és gyermekét meggyilkoló férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]