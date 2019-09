Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3c30afd-4161-4778-84b0-0d78ba681d44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több hónap késéssel megjelent az OLAF 2018-as jelentése. Ebből kiderül: a 2014 és 2018 között Magyarországnak utalt uniós támogatások majdnem 4 százalékát fizettetné vissza a csalás elleni hivatal. Ez nyolc és félszerese az EU-átlagnak.","shortLead":"Több hónap késéssel megjelent az OLAF 2018-as jelentése. Ebből kiderül: a 2014 és 2018 között Magyarországnak utalt...","id":"20190903_olaf_jelentes_2018_eu_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3c30afd-4161-4778-84b0-0d78ba681d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b107f94-6d87-43de-bcae-2489a27d2ebf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190903_olaf_jelentes_2018_eu_tamogatas","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:33","title":"OLAF: Magyarországon a legmagasabb az elcsalt EU-pénzek aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"gazdasag","description":"A bírálatnak nemcsak a tartalma, hanem a címzettje is fontos. Ha nem akarunk igazságtalanságot elkövetni.","shortLead":"A bírálatnak nemcsak a tartalma, hanem a címzettje is fontos. Ha nem akarunk igazságtalanságot elkövetni.","id":"20190904_TGM_Nem_a_MAV_a_hibas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca559bd7-d6d2-4555-9dd3-275164c9ddb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_TGM_Nem_a_MAV_a_hibas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 16:45","title":"TGM: Nem a MÁV a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Andy Vajna halála után a NER hivatalosan is kipucolta a padlás egy részét: a TV2, a csatorna műsoridejét értékesítő atmedia és a tévének műsorokat gyártó IKO egyaránt Mészáros Lőrinc bizalmasához került, a kaszinókról és a többi cégről viszont nem lehet tudni semmit, a Vajna-birodalom ezen része ugyanis egy offshore vállalkozásban végződik. És hogy mi lesz az özveggyel? Egyelőre annyi elmondható, hogy vannak Vajna Tímeánál sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek is.","shortLead":"Andy Vajna halála után a NER hivatalosan is kipucolta a padlás egy részét: a TV2, a csatorna műsoridejét értékesítő...","id":"20190904_vajna_hagyatek_cegbirodalom_offshore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3032e3af-5072-4607-a358-09f88a81fb63","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_vajna_hagyatek_cegbirodalom_offshore","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:30","title":"Andy Vajna öröksége: a megválaszolatlan tízmilliárdos kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ccc43e-0112-4cbc-b454-454d11b4ec7a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"És már megint az a fránya evolúció az ok.","shortLead":"És már megint az a fránya evolúció az ok.","id":"20190903_Mar_az_anyamehben_kialakulhat_a_kedvenc_etelunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44ccc43e-0112-4cbc-b454-454d11b4ec7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3277a47f-2a23-43e1-bdd2-2ac177b2ca7b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190903_Mar_az_anyamehben_kialakulhat_a_kedvenc_etelunk","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:15","title":"Már az anyaméhben eldőlhet, mi a kedvenc ételünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","shortLead":"A hagyományosan legmelegebb júliusnál idén a június és az augusztus is forróbb volt. ","id":"20190904_orszagos_meteorologiai_szolgalat_idojaras_nyar_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922e7e14-c8ac-4c1a-85a1-acd27d9a7d09","keywords":null,"link":"/elet/20190904_orszagos_meteorologiai_szolgalat_idojaras_nyar_hoseg","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:35","title":"1901 óta ez volt a második legmelegebb nyarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy többséggel jóváhagyták a 11 takarékszövetkezet küldöttgyűlései, hogy egyesüljenek a Takarékbankkal.","shortLead":"Nagy többséggel jóváhagyták a 11 takarékszövetkezet küldöttgyűlései, hogy egyesüljenek a Takarékbankkal.","id":"20190903_Megszavaztak_a_takarekszovetkezetek_johet_a_nagy_egyesules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0696257e-dcbf-4eaf-94cf-d6b6c8b0557c","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Megszavaztak_a_takarekszovetkezetek_johet_a_nagy_egyesules","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:30","title":"Megszavazták a takarékszövetkezetek, jöhet a nagy egyesülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21bea5d-98c4-4df8-a00b-1bbfbaf25e8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pacsizni és táncolni is lehet, de az ölelés sem marad el, ha van rá igény. ","shortLead":"Pacsizni és táncolni is lehet, de az ölelés sem marad el, ha van rá igény. ","id":"20190904_kulonleges_koszones_koszontes_tanar_pedagogus_pacsi_tanc_oleles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d21bea5d-98c4-4df8-a00b-1bbfbaf25e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1606403-0851-4778-bc4a-33f5019f9246","keywords":null,"link":"/elet/20190904_kulonleges_koszones_koszontes_tanar_pedagogus_pacsi_tanc_oleles","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:18","title":"Minden nap különleges köszönéssel fogadja egy brazil tanárnő a diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19a582-3731-4dbf-ba85-e0d018076fcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes kijelzőcsere-programot indított az Apple, bár állítja, a programba bevont repedések csak igen ritkán fordulhatnak elő.","shortLead":"Ingyenes kijelzőcsere-programot indított az Apple, bár állítja, a programba bevont repedések csak igen ritkán...","id":"20190903_apple_ingyenes_kijezocsere_program_apple_watch_series2_series3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c19a582-3731-4dbf-ba85-e0d018076fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0435a413-a150-4420-a19e-d015b6796425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_apple_ingyenes_kijezocsere_program_apple_watch_series2_series3","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:03","title":"Ingyen kicseréli az Apple a megrepedt kijelzőt több Apple Watch modellnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]