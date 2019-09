Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritka, hogy valaki öt évnél tovább is óvodában dolgozzon, olyan alacsonyak a bérek. ","shortLead":"Ritka, hogy valaki öt évnél tovább is óvodában dolgozzon, olyan alacsonyak a bérek. ","id":"20190904_Palyakezdo_ovodapedagogus_palya_berek_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4302218-34a2-4005-8cc5-21b51652eb17","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Palyakezdo_ovodapedagogus_palya_berek_szakszervezet","timestamp":"2019. szeptember. 04. 21:54","title":"Tíz pályakezdőből nyolc elhagyja a óvodapedagógus pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c39f539-692a-4d5b-8dfa-cb902fc8fa5b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Feloszlott a Médiatanács a Fidesz erőteljes asszisztálásával. Hogy ennek mi lehet a jelentősége, arról elég annyit mondani, hogy még az is lehet, az önkormányzati választási kampány végét érvényes törvényességi médiafelügyelet nélkül csinálja végig az ország.\r

